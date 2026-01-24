Ξεκίνησε η χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Εκατομμύρια άνθρωποι στο έλεος του ψύχους και του χιονιά

Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί θα βιώσουν ακραίες συνθήκες ψύχους, καθώς η χειμερινή καταιγίδα σαρώνει τις ΗΠΑ απ' άκρη σ' άκρη.

Μιχάλης Παπαδάκος

Ξεκίνησε η χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Εκατομμύρια άνθρωποι στο έλεος του ψύχους και του χιονιά
FILE - Snow covers homes during a winter storm in Cincinnati, Jan. 6, 2025. (AP Photo/Joshua A. Bickel, File)
AP
Αντιμέτωπη με ένα mega κύμα ψύχους βρίσκεται η Αμερική, με τα 2/3 των Ηνωμένων Πολιτειών να βρίσκονται υπό απειλή. Η τεράστια χειμερινή καταιγίδα και οι ακραίες θερμοκρασίες αναμένεται να πλήξουν περισσότερους από 150.000.000 κατοίκους των ΗΠΑ, από το Τέξας μέχρι τη Νέα Αγγλία, μια έκταση 3.200 χιλιομέτρων.

Οι θερμοκρασίες δε, αναμένεται να πέσουν μέχρι τους -46 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Κυριακή αναμένεται να ακυρωθούν χιλιάδες πτήσεις. Το ψυχρό μέτωπο αναμένεται να κινηθεί ανατολικά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία, οι τεράστιες συσσωρεύσεις πάγου θα επιβαρύνουν και θα ρίξουν γραμμές ηλεκτροδότησης και δέντρα στις πιο σοβαρές ζώνες παγετού στο Νότο. Εκατοντάδες χιλιάδες θα μπορούσαν να μείνουν χωρίς ρεύμα, μερικοί για μέρες.

Εξάλλου, χιλιάδες πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί πριν από την καταιγίδα. Τα ταξίδια θα είναι από δύσκολα έως αδύνατα στους δρόμους κατά μήκος της περιοχής που θα επηρεάσει η καταιγίδα.

Περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς θα βιώσουν ψύχος υπό το μηδέν την επόμενη εβδομάδα. Το ακραίο ψύχος θα κλειδώσει το χιόνι και τον πάγο στη θέση τους και θα αφήσει όσους δεν έχουν ρεύμα να τρέμουν για μέρες.

Ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι θερμοκρασίες θα είναι πάνω από 30 βαθμούς κάτω από τον μέσο όρο μέχρι την Παρασκευή σε μεγάλο μέρος της Μεσοδυτικής Αμερικής και των Πεδιάδων. Αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι από τα μέσα έως τα τέλη Ιανουαρίου, οι μέσες θερμοκρασίες είναι ήδη στο πιο χαμηλό σημείο τους για πολλές περιοχές ανατολικά των Βραχωδών Ορέων.

Το χειρότερο κρύο θα πλήξει περιοχές του Νότου, ενώ θα εξαπλωθεί στα βορειοανατολικά το Σάββατο, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να πέσει από 20 έως 40 βαθμούς κάτω από το μέσο όρο.

rafia-sm.jpg

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ενεργοποίησε το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Αντίδρασης για να «παρακολουθήσει την καταιγίδα και να συντονίσει την ομοσπονδιακή υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

Κατόπιν εντολής της, η Νόεμ είπε ότι η ομοσπονδιακή διοίκηση έκτακτης ανάγκης έχει προετοιμάσει 30 γεννήτριες, 250.000 γεύματα, 400.000 λίτρα νερό, κουβέρτες, παιδικές τροφές και άλλα απαραίτητα εφόδια.

Έχουν επίσης δημιουργήσει χώρους συγκέντρωσης σε μέρη που θα πληγούν από την καταιγίδα, συμπεριλαμβανομένων του Τέξας και της Λουιζιάνα, καθώς και ενσωματωμένο προσωπικό σε κρατικά κέντρα επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης.

Έχουν αναπτυχθεί τρεις Ομάδες Βοήθειας Διαχείρισης Περιστατικών (IMAT), δήλωσε η Νόεμ, με 15 επιπλέον ομάδες σε ετοιμότητα. Είκοσι οκτώ ομάδες έρευνας και διάσωσης σε αστικές περιοχές βρίσκονται επίσης σε ετοιμότητα.

Μέχρι και 30 πόντους χιόνι στο κέντρο της Νέας Υόρκης

rafia-sm2.jpg

Τουλάχιστον 12 πολιτείες μεταξύ άλλων, Ουάσιγκτον, Φιλαδέλφεια, Κάνσας έχουν κηρύξει τις περιοχές τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Την ίδια στιγμή, τα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν αδειάσει, ουρές σχηματίστηκαν για λήψη δωρεάν προμηθειών φαγητού, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να μην κυκλοφορούν αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος.

