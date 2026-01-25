Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

Η Νίκη Τζαβέλλα αποκάλυψε ότι ο Έντι Ράμα έλαβε, λόγω της μειονοτικής του καταγωγής, υποτροφία από ελληνικό ίδρυμα για να σπουδάσει στο Χάρβαρντ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία
Ο Έντι Ράμα το τελευταίο διάστημα επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή το ανθελληνικό του κρεσέντο, το οποίο επιχείρησε ακολούθως να συμμαζέψει, ωστόσο, το παρελθόν του δεν δείχνει ότι τα λεγόμενά του είναι... άδολα.

Όπως αποκάλυψε η πρώην βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Νίκη Τζαβέλλα, ο Έντι Ράμα, φέρεται να σπούδασε στο Χάρβαρντ με υποτροφία που έλαβε από ελληνικό ίδρυμα.

Η κυρία Τζαβέλλα, ούσα μέλος της Διεθνούς Επιτροπής του Πρύτανη της Σχολής John F. Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία για τις σπουδές του Ράμα και σύμφωνα με αυτά, ο Ράμα πήρε υποτροφία από ελληνικό ίδρυμα στο οποίο η πρώην βουλευτής ήταν τότε αντιπρόεδρος, για να φοιτήσει στο Χάρβαρντ όσο ήταν δήμαρχος τον Τιράνων, αλλά έχει και ελληνική καταγωγή από τη πλευρά της μητέρας του.

Η Νίκη Τζαβέλα, υπεύθυνη της επιλογής των υποτρόφων της ΝΑ Ευρώπης στο Χάρβαρντ, αποκάλυψε πως η ίδια ήταν αυτή που επέλεξε τον τότε δήμαρχο Τιράνων ώστε να φοιτήσει με χρήματα ελληνικού ιδρύματος. Χαρακτηρίζει αυτή την επιλογή της ως κορυφαίο λάθος.

Η Ελληνίδα μητέρα του Ράμα

Σύμφωνα με την κυρία Τζαβέλλα η βασική προϋπόθεση για να λάβει κάποιος τη συγκεκριμένη υποτροφία θα έπρεπε να έχει μειονοτική καταγωγή. Ο Αλβανός πρωθυπουργός πληρούσε την προϋπόθεση, καθώς η μητέρα του είναι Ελληνίδα.

