Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

Το ταξίδι που οργάνωσε μια ρωσική αλυσίδα ένδυσης στο διάσημο γαλλικό χιονοδρομικό κέντρο Κουρσεβέλ προκάλεσε έντονη δημόσια αντιπαράθεση στη Ρωσία, σε ένα πλαίσιο περιορισμών που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στο πρόγραμμα αυτών των τεσσάρων ημερών γιορτής περιλαμβάνονταν χειμερινά σπορ, αλλά και πτήσεις πάνω από τα βουνά με ελικόπτερο, δοκιμές σαμπάνιας, πολυτελή ξενοδοχεία και πάρτι στις πίστες.

«Ενώ εμείς υπερασπιζόμαστε την πατρίδα, άλλοι διασκεδάζουν στο Κουρσεβέλ. Δεν ντρέπεστε;» σχολιάζουν οι επικριτές του ταξιδιού στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις 15 Ιανουαρίου, η ρωσική αλυσίδα διοργάνωσε ένα Σαββατοκύριακο στο Κουρσεβέλ για να γιορτάσει τα 25 χρόνια της. Η ευκαιρία ήταν αφορμή για να προσκληθούν Ρώσοι και διεθνείς VIP «ώστε να ζήσουν το πνεύμα της εταιρείας μακριά από την πόλη, μέσα από τα συναισθήματα, την επικοινωνία και τις κοινές αξίες», όπως ανέφερε σχετική ανάρτηση της εταιρείας.

Στο πρόγραμμα των τεσσάρων ημερών περιλαμβάνονταν χειμερινά σπορ, πτήσεις με ελικόπτερο πάνω από τα βουνά, γευσιγνωσίες στρειδιών και σαμπάνιας, διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και πάρτι στις πίστες, τα οποία αναρτήθηκαν μαζικά στα κοινωνικά δίκτυα. Οι καλεσμένοι είχαν επίσης φωτογράφιση με φωτογράφο μόδας. Η Γαλλίδα τραγουδίστρια Πατρίσια Κας, ιδιαίτερα δημοφιλής στη Ρωσία, έδωσε μάλιστα και ιδιωτική συναυλία. Ο ρωσικός Τύπος εκτίμησε το κόστος του ταξιδιού σε περίπου 30 εκατομμύρια ρούβλια (σχεδόν 337.000 ευρώ).

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν influencers, μοντέλα, αλλά και η Κσένια Σόμπτσακ, πολύ γνωστή τηλεοπτική προσωπικότητα στη Ρωσία. Η «Ρωσίδα Πάρις Χίλτον», άλλοτε υποψήφια της αντιπολίτευσης και πλέον κοντά στον Βλαντίμιρ Πούτιν, εμφανίστηκε μεταξύ άλλων καθισμένη σε ξαπλώστρα δίπλα στις πίστες, κρατώντας ένα μπουκάλι σαμπάνιας, σε ανάρτησή της στο Instagram.

«Να σταλούν στο γκουλάγκ» όσοι επιδεικνύονται στις Άλπεις

Η επίδειξη χλιδής από προσωπικότητες που τις ακολουθούν εκατομμύρια Ρώσοι προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, τη στιγμή που η ρωσική οικονομία δοκιμάζεται σκληρά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία. Κάποιοι εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις κατά των influencers, κατηγορώντας τες ότι είναι πλήρως αποκομμένες από τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής σε μια χώρα σε πόλεμο. Η «Φωνή του Μόρντορ», κανάλι στο Telegram που συχνά αναμεταδίδει ρωσικές επιχειρήσεις παραπληροφόρησης, κάλεσε ακόμη και να σταλούν «αμέσως στο γκουλάγκ όλοι όσοι παρελαύνουν στις Άλπεις», όπως μεταδίδει το γαλλικό TF1. Στρατιώτες στο μέτωπο της Ουκρανίας καταφέρθηκαν επίσης εναντίον της διοργάνωσης ενός τέτοιου ταξιδιού. «Ενώ εμείς υπερασπιζόμαστε την πατρίδα, άλλοι διασκεδάζουν στο Κουρσεβέλ, δεν ντρέπεστε;» διαμαρτυρήθηκε ένας εξ αυτών, σύμφωνα με το France Info.

«Όλα τα πιθανά λάθη»

Η αντιπαράθεση έφτασε τελικά και στη Δούμα, το ρωσικό Κοινοβούλιο. Ο βουλευτής Αλεξάντρ Τολμάτσεφ κατήγγειλε «το ξέφρενο πάρτι που διοργανώθηκε από Ρώσους επιχειρηματίες και σταρ στο Κουρσεβέλ». Σε συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο Ria Novosti στις 22 Ιανουαρίου, δήλωσε ότι οι συμμετέχοντες στο ταξίδι «διέπραξαν όλα τα πιθανά λάθη».

Παράλληλα, έκανε παραλληλισμό με άλλο ένα περιστατικό Ρώσων influencers που είχε προκαλέσει σάλο, όταν τον Δεκέμβριο του 2023 η γνωστή μπλόγκερ Αναστάσια Ιβλέεβα είχε διοργανώσει ιδιωτικό πάρτι στο κλαμπ Mutabor της Μόσχας με dress code «Almost naked» («Σχεδόν γυμνοί»). Πατριωτικοί κύκλοι είχαν τότε καταγγείλει «ηθική προσβολή» προς τους Ρώσους στρατιώτες που πέθαιναν στο ουκρανικό μέτωπο.

Πέρα από το κόστος των ξενοδοχείων και τη «δικαιολογημένη αγανάκτηση των Ρώσων», ο βουλευτής εξέφρασε ανησυχία και για το γεγονός ότι η εταιρεία δαπανά «εκατομμύρια στη Γαλλία, χώρα που παρέχει στρατιωτική βοήθεια στον ουκρανικό στρατό». Κατά τον ίδιο, αυτή η συμπεριφορά ισοδυναμεί με «καθαρή και απλή προδοσία των συμφερόντων της χώρας».

Η κατακραυγή ανάγκασε την εταιρεία να τοποθετηθεί μέσω Instagram. «Το ταξίδι ήταν πρωτοβουλία της τοπικής ομάδας του Κουρσεβέλ», ανέφερε στην ανακοίνωσή της. Αν και δεν έγινε καμία αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, η εταιρεία σημείωσε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έλαβαν φέτος αυξήσεις μισθών λόγω του πληθωρισμού, σε μια περίοδο στασιμότητας των αποδοχών στη Ρωσία.

