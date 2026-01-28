Μέτε Φρεντέρικσεν: «Η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη με την Ευρώπη»

Μιλώντας σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο Sciences Po στο Παρίσι, -μαζί με τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν- η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν προειδοποίησε ότι «η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη με την Ευρώπη», καθώς προέτρεψε την Ευρώπη και τις ΗΠΑ να «μείνουν ενωμένες».

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εντάσεις με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία , είπε ότι και οι δύο πλευρές μοιράζονται ανησυχίες για την ασφάλεια στην Αρκτική και «θα προσπαθήσουν να βρουν έναν τρόπο να προχωρήσουν με τις ΗΠΑ». Η Φρεντέρικσεν προειδοποίησε επίσης ότι «η παγκόσμια τάξη όπως την ξέρουμε έχει τελειώσει και δεν νομίζω ότι θα επιστρέψει».

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν μίλησε επίσης για τον αντίκτυπο που είχε η αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ στον τοπικό πληθυσμό. «Αυτό με το οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι ως κυβέρνηση είναι η προσπάθεια να αντιδράσουμε απ' έξω και να χειριστούμε τον λαό μας που είναι φοβισμένος και τρομοκρατημένος», είπε.

Νωρίτερα ο επίτροπος άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους είχε πει οτι η ΕΕ πρέπει να προετοιμαστεί για τη μειωμένη παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη και να ενισχύσει γρήγορα την «ανεξαρτησία» της στην άμυνα «χωρίς καθυστερήσεις» ή δικαιολογίες.

Η «ανεξαρτησία» δεν σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε μόνοι μας, αλλά να βασιστούμε σε ό,τι ήδη υπάρχει, ενισχύοντας τον ευρωπαϊκό βραχίονα του ΝΑΤΟ» τόνισε. Ο Κουμπίλιους ζήτησε επίσης τη σύσταση ενός νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας – μια ιδέα που διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Εμανουέλ Μακρόν και την Άνγκελα Μέρκελ στο τέλος της δεκαετίας του 2010 – για την ενίσχυση του πολιτικού συντονισμού στον τομέα της άμυνας.