Μήνυμα Μερτς στις ΗΠΑ: «Είμαστε εταίροι και σύμμαχοι, όχι υποτελείς»

«Είμαστε εταίροι και σύμμαχοι, όχι υποτελείς!», τόνισε μεταξύ άλλων ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ανέδειξε την ανάγκη η Ευρώπη «να μάθει τη γλώσσα της πολιτικής ισχύος»

Μήνυμα Μερτς στις ΗΠΑ: «Είμαστε εταίροι και σύμμαχοι, όχι υποτελείς»

Ο Γερμανός καγκελάριος  Φρίντριχ Μερτς 

«Είμαστε εταίροι και σύμμαχοι, όχι υποτελείς!», τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ζήτησε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έναντι των ΗΠΑ. Σημείωσε όμως ταυτόχρονα ότι και η Ευρώπη θα πρέπει να μάθει «τη γλώσσα της πολιτικής ισχύος», ενώ ανέδειξε την ενότητα, την αυτονομία και την οικονομική ανάπτυξη ως τις πλέον κρίσιμες αρχές για το μέλλον της ηπείρου.

«Οι Ευρωπαίοι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις ιδέες μας - έστω εν μέρει -, μόνο εάν μάθουμε οι ίδιοι τη γλώσσα της πολιτικής ισχύος, αν γίνουμε οι ίδιοι μια ευρωπαϊκή δύναμη», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας πριν από λίγη ώρα για την εξωτερική πολιτική από το βήμα του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου. «Αναδύεται ένας νέος κόσμος μεγάλων δυνάμεων.

Σε όλον τον κόσμο φυσάει ένας άγριος άνεμος», είπε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι αυτή η κατάσταση προσφέρει και ευκαιρίες για τη Γερμανία και την Ευρώπη. «Μπορούμε να είμαστε μια δύναμη ακριβώς χάρη στις αξίες μας (…) Η Ευρώπη ήταν σημαντική πολιτική δύναμη τις τελευταίες δεκαετίες, όταν επέμενε στο κράτος δικαίου ως βάση των σχέσεων μεταξύ κρατών και λαών. Θέλουμε όλα αυτά να τα διατηρήσουμε και να τα προστατεύσουμε και μελλοντικά», πρόσθεσε.

Η Γερμανία «δεν θέλει να είναι πολιτικά υποταγμένη στις ΗΠΑ - ως δημοκρατίες, είμαστε εταίροι και σύμμαχοι, όχι υποτελείς. Το χέρι της συνεργασίας με τις ΗΠΑ θα παραμείνει παρόλα αυτά απλωμένο και αυτή θα πρέπει να είναι η κατευθυντήρια γραμμή μας», συνέχισε ο Μερτς, ενώ περιέγραψε ως «ευρωπαϊκή επιτυχία» την απόσυρση των απειλών του Αμερικανού προέδρου για την επιβολή επιπλέον δασμών στα προϊόντα των χωρών που έστειλαν στρατιώτες στη Γροιλανδία. «Όποιος στον κόσμο πιστεύει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τους δασμούς εναντίον της Ευρώπης ως πολιτικό εργαλείο, πρέπει να γνωρίζει - και τώρα γνωρίζει - ότι είμαστε έτοιμοι και ικανοί να αμυνθούμε από αυτό», προειδοποίησε ο καγκελάριος.

Αναφερόμενος στην προοπτική της Ευρώπης, ο Μερτς προέταξε τρεις «κρίσιμες» αρχές: την ενότητα των ευρωπαϊκών κρατών, τον περιορισμό των εξαρτήσεων σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών υποδομών και την οικονομική ανάπτυξη ως «δύναμη για την διαμόρφωση παγκόσμιας πολιτικής». Το χάσμα ανάπτυξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ ή της Κίνας διευρύνεται εδώ και καιρό, σημείωσε ο καγκελάριος και υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της οικονομίας είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης.

Ο καγκελάριος εμφανίστηκε επίσης ιδιαίτερα ενοχλημένος από τις υποτιμητικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με την συνεισφορά των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην αποστολή στο Αφγανιστάν, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. «Δεν θα επιτρέψουμε σήμερα να περιφρονηθεί και να δυσφημιστεί αυτή η αποστολή, την οποία αναλάβαμε και προς το συμφέρον του συμμάχου μας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», δήλωσε χειροκροτούμενος χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τον Ντόναλντ Τραμπ και αναφέρθηκε στους 59 Γερμανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο Αφγανιστάν και στους 100 που τραυματίστηκαν. «Η υπηρεσία σας ήταν και είναι ανεκτίμητη. Αντιπροσωπεύει την ελευθερία μας και την ειρήνη στον κόσμο. Η γερμανική κυβέρνηση στέκεται πάντα δίπλα σας», είπε.

Παρόλα αυτά, διευκρίνισε, «δεν επιθυμούμε να διακινδυνεύσουμε με ευκολία μακροχρόνιες συμμαχίες, καθώς η διατλαντική συμμαχία εξακολουθεί να αποτελεί από μόνη της αξία για εμάς στη Γερμανία, αν και πρέπει να είναι σαφές ότι ως δημοκρατίες πρέπει να είναι σαφές ότι είμαστε εταίροι και σύμμαχοι, όχι υποτελείς». Η Γερμανία και η Ευρώπη, υπογράμμισε, πρέπει τώρα να αναζητήσουν και νέες συμμαχίες με άλλες χώρες. Δεν πρέπει να υποτιμούμε πόσο ελκυστικό μπορεί να είναι το ευρωπαϊκό μοντέλο για νέους εταίρους και συμμαχίες.

«Είμαστε στην πραγματικότητα μια κανονιστική εναλλακτική λύση στον ιμπεριαλισμό και την απολυταρχία στον κόσμο. Έχουμε κάτι να προσφέρουμε, τόσο οικονομικά όσο και ιδεολογικά και οι εξωτερικοί κραδασμοί οδηγούσαν πάντα στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρώπης», υπενθύμισε και πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι «θέλουμε να είμαστε μέρος ενός δυναμικού, ευέλικτου δικτύου κυρίαρχων κρατών που θέλουν να συνεχίσουν να τηρούν μια τάξη που βασίζεται σε κανόνες».

«Πρέπει να υπάρχει ελεύθερο εμπόριο και καθόλου ή μόνο ελάχιστοι δασμοί, επειδή γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι μόνο οι ανοιχτές αγορές και το ελεύθερο εμπόριο είναι ο σωστός δρόμος για την ευημερία και την ασφάλεια του έθνους», επισήμανε, για να επαναλάβει ότι ακριβώς για αυτούς τους λόγους είναι τόσο σημαντικό να εφαρμοστεί η συμφωνία Mercosur με τις χώρες της Νότιας Αμερικής, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη και να συναφθεί εμπορική συμφωνία με την Ινδία. Ο καγκελάριος σε αυτό το σημείο επέκρινε μάλιστα για μία ακόμη φορά την στάση των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου συντάχθηκαν με την ψήφο τους με την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) και την Αριστερά προκειμένου να εμποδίσουν την επικύρωση της συμφωνίας. «Αυτό ήταν κάτι παραπάνω από ενοχλητικό», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

