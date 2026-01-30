Βατικανό: Στη σοφίτα του Αποστολικού Μεγάρου μετακόμισε ο Πάπας Λέων ΙΔ'

Ο πάπας Λέων ΙΔ' αποφάσισε να μετακομίσει σε σοφίτα του Αποστολικού Μεγάρου του Βατικανού, δίπλα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica την Παρασκευή (30/01).

Η ιταλική εφημερίδα γράφει ότι η «παπική σοφίτα» βρίσκεται στον τελευταίο όροφο του Μεγάρου και ότι διαθέτει πολύ μικρά παράθυρα. Το δωμάτιο του Αμερικανού ποντίφικα δεν «βλέπει» στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, αλλά σε εσωτερικό χώρο του Βατικανού.

Στον ίδιο όροφο, ο Πάπας θα έχει στην διάθεσή του γυμναστήριο και κουζίνα. Το υπνοδωμάτιό του, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, διαθέτει λιτή επίπλωση και η τουαλέτα βρίσκεται στον διάδρομο, σε λίγα μέτρα απόσταση από το δωμάτιο. Στον ίδιο όροφο αναμένεται να μετακομίσουν σύντομα και μερικοί από τους στενότερους συνεργάτες του «Αγίου Πατέρα των Καθολικών».

Ιταλοί σχολιαστές υπογραμμίζουν ότι η επιλογή αυτή του Λέοντα είναι συνεπής με τις μέχρι τώρα αποφάσεις του: πρόκειται για έναν αρκετά συνεσταλμένο πάπα, ο οποίος αναζητά την επαφή με τους πιστούς, αλλά επιθυμεί και στιγμές προσωπικής ανάπαυσης και μοναξιάς.

Πρόκειται για μια εναλλακτική λύση, σε σχέση με το παρελθόν: ο μακαριστός πάπας Φραγκίσκος είχε επιλέξει τον ξενώνα της Αγίας Μάρθας, όπου ζούσε μαζί με άλλους κληρικούς, στο εσωτερικό του Βατικανού. Οι δε προκάτοχοί του διέμεναν στο επίσημο παπικό διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται κάτω ακριβώς από την «σοφίτα» του νέου ποντίφικα και διαθέτει δέκα διαφορετικά δωμάτια.

