Ιράν: Ξεκινούν γυμνάσια οι Φρουροί της Επανάστασης - Συζητάμε σοβαρά μαζί τους, λέει ο Τραμπ

Ξεκινούν σήμερα Κυριακή τα γυμνάσια που έχουν ανακοινώσει οι Φρουροί της Επανάστασης στα Στενά του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι το Ιράν «συζητά σοβαρά» με τις ΗΠΑ, ώστε να επέλθει συμφωνία για τα πυρηνικά και τις διαδηλώσεις, χωρίς στρατιωτική επέμβαση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν «μιλά» με την Ουάσινγκτον και άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει συμφωνία, προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση στρατιωτικής ισχύος. «[Το Ιράν] μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, διαφορετικά θα δούμε τι θα συμβεί… Έχουμε έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται προς τα εκεί», δήλωσε στο Fox News. «Διαπραγματεύονται».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή δεν ενημερώνονται για ενδεχόμενα σχέδια στρατιωτικών πληγμάτων για λόγους ασφαλείας. Έχει απειλήσει με επέμβαση στο Ιράν μετά τη φονική καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. «Λοιπόν, δεν μπορούμε να τους πούμε το σχέδιο. Αν τους έλεγα το σχέδιο, θα ήταν σχεδόν τόσο κακό όσο να το έλεγα σε εσάς – ίσως και χειρότερο», είπε.

Η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει ναυτική δύναμη κρούσης με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στα ανοιχτά των ιρανικών ακτών, μετά τις απειλές του Τραμπ για παρέμβαση, στον απόηχο της αιματηρής καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Σε δηλώσεις του αργότερα το Σάββατο, ο Τραμπ απέφυγε να πει αν έχει λάβει απόφαση για το πώς σκοπεύει να κινηθεί απέναντι στο Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την πτήση του προς τη Φλόριντα, απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν η Τεχεράνη θα αποθρασυνόταν σε περίπτωση που οι ΗΠΑ υπαναχωρούσαν από την εκτόξευση πληγμάτων, λέγοντας: «Κάποιοι το πιστεύουν αυτό. Κάποιοι όχι».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα πρέπει να διαπραγματευτεί μια «ικανοποιητική» συμφωνία ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων, προσθέτοντας: «Δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Αλλά μιλούν μαζί μας. Μιλούν σοβαρά μαζί μας».

Το Κατάρ, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, επισκέφθηκε το Σάββατο την Τεχεράνη και συναντήθηκε με τον Αλί Λαριτζανί στο πλαίσιο «προσπαθειών αποκλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή».

Οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν ενώ η αμερικανική ναυτική δύναμη κρούσης με επικεφαλής το USS Abraham Lincoln βρίσκεται στα ανοιχτά του Ιράν, μετά τις απειλές του Τραμπ για επέμβαση στον απόηχο της φονικής καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Η άφιξη του στολίσκου έχει εντείνει τους φόβους για άμεση σύγκρουση με το Ιράν, το οποίο έχει προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση επίθεσης θα απαντήσει με πυραυλικά πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων, πλοίων και συμμάχων – κυρίως του Ισραήλ.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι πιστεύει πως το Ιράν θα προτιμήσει να καταλήξει σε συμφωνία για τα πυρηνικά και πυραυλικά του προγράμματα, αντί να αντιμετωπίσει αμερικανική στρατιωτική δράση. Η Τεχεράνη έχει αναφέρει ότι είναι έτοιμη για συνομιλίες για τα πυρηνικά, υπό την προϋπόθεση ότι τα πυραυλικά της συστήματα και οι αμυντικές της δυνατότητες δεν θα τεθούν στην ατζέντα.

«Σε αντίθεση με την υπερβολή ενός κατασκευασμένου επικοινωνιακού πολέμου, οι δομικές ρυθμίσεις για διαπραγματεύσεις προχωρούν», δήλωσε ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, μία ημέρα αφότου το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι είχε συνομιλίες στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιαν, δήλωσε το Σάββατο ότι μια ευρύτερη σύγκρουση θα έβλαπτε τόσο το Ιράν όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκει τον πόλεμο και είναι απολύτως πεπεισμένη ότι ένας πόλεμος δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε της περιοχής», ανέφερε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.

Νωρίτερα, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αμίρ Χαταμί, είχε προειδοποιήσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επίθεση, δηλώνοντας ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται «σε πλήρη αμυντική και στρατιωτική ετοιμότητα» για να απαντήσουν. «Αν ο εχθρός κάνει το λάθος, χωρίς καμία αμφιβολία θα θέσει σε κίνδυνο τη δική του ασφάλεια, την ασφάλεια της περιοχής και την ασφάλεια του σιωνιστικού καθεστώτος», δήλωσε ο Χαταμί, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Πρόσθεσε ότι η πυρηνική τεχνολογία και τεχνογνωσία του Ιράν «δεν μπορούν να εξαλειφθούν».

Με τις εντάσεις να κλιμακώνονται, οι ιρανικές αρχές έσπευσαν να διαψεύσουν ότι σειρά εκρήξεων που σημειώθηκαν το Σάββατο συνδέονται με επίθεση ή σαμποτάζ, μεταξύ αυτών και έκρηξη στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, την οποία τοπικοί πυροσβέστες απέδωσαν σε διαρροή αερίου.

Την Παρασκευή, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης θα πραγματοποιήσουν «διήμερη ναυτική άσκηση με πραγματικά πυρά» στα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμο κόμβο για τη διεθνή διακίνηση ενεργειακών πόρων. Σε ανακοίνωσή της, η CENTCOM προειδοποίησε το Ιράν να αποφύγει «οποιαδήποτε μη ασφαλή και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά κοντά σε αμερικανικές δυνάμεις».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. «Επιχειρώντας στα ανοιχτά των ακτών μας, ο αμερικανικός στρατός επιχειρεί πλέον να υπαγορεύσει πώς οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας θα διεξάγουν ασκήσεις στο ίδιο τους το έδαφος», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τους Φρουρούς της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση το 2019, απόφαση που ακολούθησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση την περασμένη Πέμπτη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την Τεχεράνη. Σήμερα, το Ιράν ανακοίνωσε πως στο εξής θεωρεί «τρομοκρατικές οργανώσεις» όλα τα ευρωπαϊκά σώματα στρατού.

