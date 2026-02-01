Το υποβρύχιο megadron των ΗΠΑ που μπορεί να διασχίσει ωκεανούς χωρίς πλήρωμα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν ένα από τα πιο προηγμένα μη επανδρωμένα υποβρύχιο μέσο που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Ονομάζεται Orca XLUUV και πρόκειται για ένα τεράστιο υποβρύχιο drone, ικανό να επιχειρεί αυτόνομα για μήνες και να καλύπτει αποστάσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιανόητες για μη επανδρωμένα συστήματα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας