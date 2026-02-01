ΗΠΑ: Μποξέρ πέταξε το περουκίνι του στο κοινό, αφού ξεκόλλησε από χτύπημα που δέχτηκε σε αγώνα

Ο Kingsley Ibeh χτυπά τον Jarrell Miller κατά τη διάρκεια ενός αγώνα πυγμαχίας βαρέων βαρών το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 στη Νέα Υόρκη.

Μια απίστευτη στιγμή σημειώθηκε σε αγώνα μποξ στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όταν ο μποξέρ Jarrell Miller δέχτηκε ένα τόσο δυνατό χτύπημα που ξεκόλλησε το περουκίνι από το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να το ξεριζώσει τελείως και να το πετάξει στο κοινό.

Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 37χρονος πυγμάχος βρέθηκε αντιμέτωπος με τον μποξέρ Kingsley Ibeh στο ρινγκ του Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Κατά την διάρκεια του αγώνα, ο Miller δέχτηκε ένα δυνατό χτύπημα, με αποτέλεσμα να τρανταχτεί το κεφάλι του προς τα πίσω και να ξεκολλήσει το περουκίνι.

Δείτε την στιγμή που ξεκολλάει το περουκίνι:

The moment Jarrell Miller had his hair punched off in the middle of his fight ??



The Ring VI | Buy now at https://t.co/AxmwuHu4GB ? pic.twitter.com/yTPqHVrVJg — Ring Magazine (@ringmagazine) February 1, 2026

Όταν τελείωσε ο γύρος, ο Miller ανέβηκε στη γωνία του ρινγκ και πέταξε το περουκίνι στο κοινό, προκαλώντας ενθουσιασμένα ουρλιαχτά.

Δείτε την στιγμή που πετάει το περουκίνι στο κοινό:

? Jarrell Miller just took a punch so clean it literally knocked his toupee OFF mid-fight ??



Big Baby ripped it off, tossed it to the crowd like confetti, and STILL won by decision. #Boxing #MillerIbeh #HairTodayGoneTomorrow #DAZNBOXING pic.twitter.com/A1MnvREbBt — VIRTUE.NEWS (@virtuemediacorp) February 1, 2026

Μία φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο «X» δείχνει ότι το περουκίνι κατέληξε στην επαγγελματία πυγμάχο Σκάι Νίκολσον, η οποία βρισκόταν στο κοινό και αποφάσισε να το φορέσει.

Δείτε την φωτογραφία:

Looks like Skye Nicolson caught Jarrell Miller's wig ? pic.twitter.com/4xQzWnW1wq — Pro Boxing Fans (@ProBoxingFans) February 1, 2026

Να σημειωθεί ότι ο Jarrell Miller κέρδισε τον αγώνα, και στη συνέχεια έτριβε το κεφάλι του ενώ χόρευε για να γιορτάσει τη νίκη του.