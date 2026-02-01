ΗΠΑ: Μποξέρ πέταξε το περουκίνι του στο κοινό, αφού ξεκόλλησε από χτύπημα που δέχτηκε σε αγώνα
Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 37χρονος Jarrell Miller βρέθηκε αντιμέτωπος με τον μποξέρ Kingsley Ibeh στο ρινγκ του Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη
Μια απίστευτη στιγμή σημειώθηκε σε αγώνα μποξ στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όταν ο μποξέρ Jarrell Miller δέχτηκε ένα τόσο δυνατό χτύπημα που ξεκόλλησε το περουκίνι από το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να το ξεριζώσει τελείως και να το πετάξει στο κοινό.
Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 37χρονος πυγμάχος βρέθηκε αντιμέτωπος με τον μποξέρ Kingsley Ibeh στο ρινγκ του Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Κατά την διάρκεια του αγώνα, ο Miller δέχτηκε ένα δυνατό χτύπημα, με αποτέλεσμα να τρανταχτεί το κεφάλι του προς τα πίσω και να ξεκολλήσει το περουκίνι.
Δείτε την στιγμή που ξεκολλάει το περουκίνι:
Όταν τελείωσε ο γύρος, ο Miller ανέβηκε στη γωνία του ρινγκ και πέταξε το περουκίνι στο κοινό, προκαλώντας ενθουσιασμένα ουρλιαχτά.
Δείτε την στιγμή που πετάει το περουκίνι στο κοινό:
Μία φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο «X» δείχνει ότι το περουκίνι κατέληξε στην επαγγελματία πυγμάχο Σκάι Νίκολσον, η οποία βρισκόταν στο κοινό και αποφάσισε να το φορέσει.
Δείτε την φωτογραφία:
Να σημειωθεί ότι ο Jarrell Miller κέρδισε τον αγώνα, και στη συνέχεια έτριβε το κεφάλι του ενώ χόρευε για να γιορτάσει τη νίκη του.