Ο Τζέισον Μομόα παίζει Oasis με μπλούζα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και γίνεται viral – Δείτε βίντεο

Ο Τζέισον Μομόα ταξίδεψε στο Μάντσεστερ και χάρισε στο κοινό που βρέθηκε στο Louis Restaurant μία ξεχωριστή βραδιά. Ανέβηκε στη μουσική σκηνή και μαζί με το συγκρότημα ÖOF TATATÁ, έπαιξαν ζωντανά διασκευές rock και metal, με αποκορύφωμα το Fuckin’ in the Bushes των Oasis.

Ο λόγος που ο γνωστός ηθοποιός ταξίδεψε στην πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν η προώθηση βότκας και σε αυτό το πλαίσιο, επισκέφτηκε και το «Ολντ Τράφορντ» για να παρακολουθήσει αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με αντίπαλο τη Φούλαμ.

Το συγκεκριμένο συγκρότημα είναι το μουσικό πρότζεκτ του Μομόα και δημιουργήθηκε από εκείνον, τον κιθαρίστα και τραγουδιστή Μάικ Χέις και τον ντράμερ Κένι Ντέιλ. Από το 2024, έχουν εμφανιστεί σε διάφορα κλαμπ ανά τον κόσμο παίζοντας κυρίως διασκευές με λίστες τραγουδιών που αρχίζουν από τους Metallica και φτάνουν έως τους Red Hot Chilli Peppers. Να αναφερθεί, επίσης, ότι παίζει μπάσο στο σχήμα.

Απολαύστε το απόσπασμα: