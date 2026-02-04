Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι

Ο Ρουστέμ Ούμεροφ, επικεφαλής του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της Ουκρανίας και επικεφαλής διαπραγματευτής , επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων στο Άμπου Ντάμπι, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, έχουν ξεκινήσει.

Η δήλωσή του δεν αποκαλύπτει πολλά, αλλά λέει ότι η Ουκρανία εργάζεται για την επίτευξη μιας «αξιοπρεπούς και διαρκούς ειρήνης» .

«Η διαδικασία διαπραγμάτευσης ξεκίνησε σε τριμερή μορφή – Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία. Στη συνέχεια, ακολουθεί η εργασία σε ξεχωριστές ομάδες ανά τομέα, μετά την οποία σχεδιάζεται ένας κοινός συγχρονισμός των θέσεων» δήλωσε

Και πρόσθεσε «Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις σαφείς οδηγίες του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την επίτευξη μιας αξιοπρεπούς και διαρκούς ειρήνης. Ενημερώνουμε τον Αρχηγό του Κράτους για την πρόοδο κάθε σταδίου των διαπραγματεύσεων»