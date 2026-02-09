Βενετία: Τρελή πορεία σκάφους μέσα σε κανάλι - Συγκρούστηκε με γονδόλες, στο νερό οι επιβάτες

Χαοτικές σκηνές επικράτησαν την Κυριακή, στη Βενετία, όταν ένα μηχανοκίνητο τουριστικό σκάφος βγήκε εκτός ελέγχου και συγκρούστηκε με γόνδολες, ρίχνοντας γονδολιέρη και επιβάτες στο νερό, με τα πλάνα να γίνονται γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι διασώστες έσπευσαν να βγάλουν τους έντρομους τουρίστες από το νερό με τον κόσμο να παρακολουθεί αιφνιδιασμένος.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το σκάφος Alilaguna παρουσίασε βλάβη και δεν μπόρεσε να αλλάξει ταχύτητα, σε μία προσπάθεια ελιγμού ανάμεσα σε δύο αστυνομικά σκάφη.

Το εκτός ελέγχου σκάφος πέρασε κάτω από την αψίδα του Ριάλτο, ξύνοντας τη γέφυρα, πριν χτυπήσει την αποβάθρα.

Στη συνέχεια, χτύπησε μια γόνδολα πριν συγκρουστεί με μια δεύτερη που μετέφερε τουρίστες, προκαλώντας την πτώση τους, όπως και του γονδολιέρη στο νερό.

Τελικά σταμάτησε όταν έπεσε σε κτήριο.

Il battello impazzito di oggi...prima del ponte di Rialto...il gondoliere preso in pieno è stato fortunato...e quello dopo del ponte...lostesso...che roba ??? pic.twitter.com/YL1GwLUms8 — Monica ?⚘️???? (@Monica09058845) February 8, 2026

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, εννέα άτομα ανασύρθηκαν από το νερό και τους δόθηκαν πρώτες βοήθειες για μώλωπες και πρώιμα σημάδια υποθερμίας.

Η τοπική αστυνομία διερευνά το περιστατικό.

Ο πρόεδρος της Alilaguna, Fabio Sacco, δήλωσε: «Φαίνεται ότι κανείς δεν τραυματίστηκε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Ο οδηγός του τουριστικού σκάφους μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο, για εξετάσεις που περιλαμβάνουν τεστ αλκοόλ και ναρκωτικών.



Οι γόνδολες υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ η πλώρη του τουριστικού σκάφους επίσης έσπασε.

? Today in Venice, Italy ?? , in the middle of Carnival



A runaway motorboat rammed into a gondola, causing it to overturn



Fortunately, no one was injuredpic.twitter.com/CE2nm6OkQe — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) February 8, 2026

«Είναι θαύμα που δεν τραυματίστηκαν ή κάτι χειρότερο! Αυτό είναι καλό», έγραψε ένα άτομο.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Υπερβολική κίνηση. Σκάφη τόσο μεγάλα δεν πρέπει να περνούν από το Μεγάλο Κανάλι. Είναι ντροπή».

Ένας τρίτος είπε: «Ευτυχώς, μπορείτε να δείτε ότι η διάσωση ήταν άμεση».