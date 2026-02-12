Νέο «χτύπημα» για το Λούβρο: Τεράστιο δίκτυο απάτης με πλαστά εισιτήρια και υπεράριθμες κρατήσεις

Ένα περιπολικό της αστυνομίας σταθμεύει στην αυλή του μουσείου του Λούβρου, μία εβδομάδα μετά τη ληστεία, στις 26 Οκτωβρίου 2025, στο Παρίσι

Χωρίς τέλος τα προβλήματα για το διάσημο μουσείο του Λούβρου, που βλέπει τη φήμη του να αμαυρώνεται για άλλη μία φορά μέσα σε λίγους μήνες.

Μετά τη θεαματική κλοπή υπό το φως της ημέρας, τον περασμένο Οκτώβριο, την Τρίτη πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση ενός δικτύου «μεγάλης κλίμακας» απάτης στο εκδοτήριο εισιτηρίων του Λούβρου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Parisien, το οποίο επιβεβαίωσε το μουσείο.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που γνωρίζει το μουσείο, υπάρχει υποψία για την ύπαρξη δικτύου που οργανώνει απάτη μεγάλης κλίμακας», δήλωσε εκπρόσωπος του ιδρύματος.

Σύμφωνα με πηγή κοντά στην υπόθεση, η έρευνα ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 και αφορούσε ξεναγούς εκτός μουσείου, τουριστικούς πράκτορες και πράκτορες εισιτηρίων του Λούβρου.

Σύμφωνα με την πηγή, οι απατεώνες οργάνωσαν ομαδικές επισκέψεις που υπερέβαιναν το επιτρεπόμενο όριο των είκοσι ατόμων και υπερχρέωναν τις τιμές των εισιτηρίων στους επιπλέον τουρίστες, με κύριο στόχο Κινέζους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης συνελήφθησαν δώδεκα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο πράκτορες του μουσείου και τουριστικοί οδηγοί.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από την κλοπή, το μουσείο αναγκάστηκε επίσης να κλείσει μια από τις γκαλερί του τον Νοέμβριο λόγω ζημιών και αντιμετωπίζει από τα μέσα Δεκεμβρίου αντιδράσεις από το προσωπικό του που καταγγέλλει τις συνθήκες εργασίας.

