Λούβρο: Πώς άφησαν το στέμμα της αυτοκράτειρας οι ληστές του μουσείου - Στη δημοσιότητα φωτογραφίες

Στην αποκατάσταση του παραμορφωμένου στέμματος θα προχωρήσει το Λούβρο 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Εικόνες του Στέμματος της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, δημοσιοποίησε το Μουσείο του Λούβρου, που υπέστη ζημιές κατά την κινηματογραφική κλοπή τον περασμένο Οκτώβριο.

Τέσσερις δράστες εισέβαλαν στο διάσημο μουσείο στο Παρίσι, δραπετεύοντας με κοσμήματα αξίας με κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά έριξαν το στέμμα της αυτοκράτειρας, διακοσμημένο με διαμάντια και σμαράγδια, καθώς έφευγαν, αφήνοντάς το «παραμορφωμένο».

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας δεν ανήκε στα κλοπιμαία, καθώς βρέθηκε λίγο αργότερα, μέσα στο Λούβρο.

«Ενώ το στέμμα υπέστη σύνθλιψη και παραμορφώθηκε σημαντικά, διατήρησε την σχεδόν πλήρη ακεραιότητά του, επιτρέποντας την πλήρη αποκατάστασή του», ανέφερε το μουσείο.

Το μουσείο δήλωσε ότι η κορώνα υπέστη ζημιά όταν οι κλέφτες προσπάθησαν να την αφαιρέσουν μέσω μιας στενής τρύπας που είχαν ανοίξει με πριόνι στη γυάλινη βιτρίνα όπου εκτίθετο.

Το Λούβρο δήλωσε ότι η κορώνα είχε ακόμα όλα τα κομμάτια της, εκτός από έναν από τους οκτώ χρυσούς αετούς που την κοσμούσαν.

Διατηρεί και τα 56 σμαράγδια της και όλα εκτός από 10 από τα 1.354 διαμάντια της, ανέφερε το μουσείο.

Η αποκατάσταση θα επιβλέπεται από επιτροπή εμπειρογνωμόνων με επικεφαλής τον διευθυντή του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ.

Οι αρχές συνέλαβαν και τους τέσσερις φερόμενους ως μέλη της συμμορίας που διέπραξε τη ληστεία, αλλά δεν έχουν βρει τον εγκέφαλο της ληστείας, ούτε τα υπόλοιπα κοσμήματα.

Οι κλέφτες έφυγαν με οκτώ άλλα κοσμήματα, μεταξύ των οποίων μια τιάρα με διαμάντια που ανήκε στην Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ'.

Το στέμμα χρονολογείται από την Παγκόσμια Έκθεση του 1855.

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας παραγγέλθηκε από τον Ναπολέοντα Γ΄ από τον επίσημο κοσμηματοπώλη του αυτοκράτορα, Αλεξάντρ Γκαμπριέλ Λεμονιέ.

Αποκτήθηκε από το Μουσείο του Λούβρου το 1988.

Δεν χρησιμοποιήθηκε για στέψη και ίσως ούτε καν φορέθηκε, καθώς η αυτοκράτειρα Ευγενία δεν στέφθηκε ποτέ.

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας είναι, μαζί με το στέμμα του Λουδοβίκου ΙΕ΄ και το λεγόμενο στέμμα του Καρλομάγνου, τα μοναδικά που διατηρούνται στη Γαλλία.

Το ακριβές κόστος της αποκατάστασης είναι άγνωστο, αλλά οι εκτιμήσεις ξεκινούν γύρω από τις 40.000 ευρώ

