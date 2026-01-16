Λούβρο: Αυξάνει την τιμή του εισιτηρίου για τους μη Ευρωπαίους

45% αύξηση στην τιμή του εισιτηρίου στο Λούβρο για τους μη Ευρωπαίους - Καταγγέλλουν την αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική τα συνδικάτα

Λούβρο: Αυξάνει την τιμή του εισιτηρίου για τους μη Ευρωπαίους
Αύξηση της τιμής του εισιτηρίου σχεδόν κατά 50% αποφάσισε το Λούβρο για τους επισκέπτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προσπάθειά του να ενισχύσει τα οικονομικά του, μετά τις απεργίες του τελευταίου διαστήματος και τη ληστεία που αποκάλυψε αδυναμίες στο σύστημα ασφάλειάς του.

Πιο συγκεκριμένα, το εισιτήριο για πολίτες εκτός ΕΕ θα ανέρχεται πλέον στα 32 ευρώ, αντί για 22 που ήταν μέχρι σήμερα, αύξηση της τάξης του 45%.

Η αύξηση αυτή εντάσσεται σε μια εθνική πολιτική «διαφοροποιημένης τιμολόγησης» που ανακοινώθηκε στις αρχές του περασμένου έτους και τίθεται πλέον σε εφαρμογή σε μεγάλους πολιτιστικούς χώρους, όπως το Παλάτι των Βερσαλλιών, την Όπερα του Παρισιού και τη Σαιντ-Σαπέλ.

Καταγγέλλουν τα συνδικάτα

Τα γαλλικά εργατικά συνδικάτα, ωστόσο, κατήγγειλαν την αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική του Λούβρου, υποστηρίζοντας ότι υπονομεύει την οικουμενική αποστολή του πιο επισκέψιμου μουσείου στον κόσμο.

Το συνδικάτο CGT Culture κατήγγειλε την πολιτική αυτή, υποστηρίζοντας ότι μετατρέπει την πρόσβαση στον πολιτισμό σε «εμπορικό προϊόν» και δημιουργεί άνιση πρόσβαση στην εθνική πολιτιστική κληρονομιά.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, οι επισκέπτες που δεν είναι πολίτες ή κάτοικοι της ΕΕ, ή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, θα πληρώνουν το υψηλότερο αντίτιμο.

Αυτό επηρεάζει επισκέπτες από τις περισσότερες χώρες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες συνήθως αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη ομάδα ξένων τουριστών του Λούβρου.

Παρόλα αυτά, ορισμένοι τουρίστες αμφισβήτησαν τη λογική της αύξησης των χρεώσεων. «Γενικά, για τους τουρίστες τα πράγματα θα έπρεπε να είναι λίγο φθηνότερα απ’ ό,τι για τους ντόπιους, γιατί πρέπει να ταξιδέψουμε για να φτάσουμε μέχρι εδώ», δήλωσε επισκέπτρια από το Βανκούβερ.

«Ο πολιτισμός πρέπει να είναι ανοιχτός σε όλους – ναι – στην ίδια τιμή», δήλωσε επισκέπτης από τη Βουργουνδία, παρόλο που δεν επηρεάζεται από την αύξηση.

