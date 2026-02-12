Η Brussels Airlines παρουσίασε ένα αεροσκάφος που τιμά τον Τεν Τεν και τον κόσμο των κόμικς

Η Brussels Airlines παρουσίασε ένα αεροσκάφος αφιερωμένο στον Hergé, τον Τεν Τεν και το σύμπαν των κόμικς «Objectif Lune» και «On a marché sur la Lune». Πρόκειται για το δεύτερο αεροσκάφος του στόλου της βελγικής αεροπορικής εταιρείας που αποτίει φόρο τιμής στον διάσημο καλλιτέχνη.

Ο σχεδιασμός του αεροσκάφους, που μόλις επαναβαφτήκε με χρώματα εμπνευσμένα από το διάστημα και το εμβληματικό κόκκινο-λευκό πυραυλάκι, αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με την Tintinimaginatio (πρώην Moulinsart), την εταιρεία που διαχειρίζεται εμπορικά το έργο του Hergé. Το θέμα του διαστήματος επιλέχθηκε για να καταστήσει το αεροσκάφος «αμέσως αναγνωρίσιμο εντυπωσιακό οπτικά αποπνέοντας ένα όμορφο συναίσθημα», σύμφωνα με την Brussels Airlines.

Brussels Airlines dévoile un nouvel avion en l’honneur d’Hergé et de Tintin (photos) https://t.co/091m9gWJMO — Le Soir (@lesoir) February 12, 2026

Οι δύο πλευρές του αεροσκάφους διαφέρουν: στη μία πλευρά φιλοξενούνται ο Τεν Τεν και η Σελήνη, ενώ στην άλλη ο Μιλού και ο καπετάνιος Χάντοκ. Ο διάσημος πύραυλος απεικονίζεται στην κοιλιά του αεροσκάφους, επιτρέποντάς του να «απογειώνεται και να προσγειώνεται πραγματικά». Το χρωματικό φόντο κυμαίνεται από νυχτερινό μπλε έως μαύρο.

Στο εσωτερικό, διάφορα στοιχεία τιμούν επίσης τον πιο διάσημο Βέλγο δημοσιογράφο.

Η πρώτη εμπορική πτήση του «Gravity» προγραμματίζεται για την Παρασκευή με προορισμό το Μιλάνο. Το αεροσκάφος εντάσσεται στη συλλογή Belgian Icons, που επιτρέπει στη Brussels Airlines να «μεταφέρει λίγη Βέλγικη κουλτούρα στον αέρα» και να προβάλλει τη χώρα διεθνώς. Το πρώτο μέλος αυτής της συλλογής είναι το Rackham, που φέρει ήδη τα χρώματα του Τεν Τεν και του Rackham le Rouge από το 2015 και αναμένεται να αποσυρθεί από τον στόλο το 2027.