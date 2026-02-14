Νέο επεισόδιο στο «σεβντά» της Τουρκίας με S-400 και F-35 - H δικαιολογία με τους Patriot

To μόνιμο «αγκάθι» στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις έχει όνομα: S-400.

Τα σενάρια για το τι θα γίνει με τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας δίνουν και παίρνουν τους τελευταίους μήνες και συνδυάζονται ασφαλώς με την ενδεχόμενη προμήθεια αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Άγκυρα.

Η Τουρκία πλήρωσε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τέσσερα συστήματα S-400 από τη Ρωσία το 2017. Ωστόσο, η αγορά αυτών των συστημάτων πυροδότησε διαμάχη εντός του ΝΑΤΟ και επηρέασε την πρόοδο της Τουρκίας στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Τούρκος αξιωματούχος στις ΗΠΑ

Ο Φουάτ Οκτάι, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, ο οποίος βρισκόταν στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες, δήλωσε ότι είχαν μεταφέρει «πολύ ξεκάθαρα» στους ομολόγους τους ότι οι S-400 αποκτήθηκαν εξ ανάγκης λόγω της άρνησης να παρασχεθούν στην Τουρκία συστήματα Patriot και τόνισε ότι μια πιο σταθερή περίοδος στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είχε δημιουργηθεί χάρη στον ισχυρό διάλογο σε επίπεδο ηγεσίας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, Οκτάι, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, και αναφέρθηκε κατά βάση στο θέμα της Συρίας και στο κουρδικό ζήτημα.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Fuat Oktay ve heyeti, ABD'deki Türk toplumunun temsilcileriyle Büyükelçiliğimizde bir araya gelmiştir.



Mr. Fuat Oktay, Chairman of the Foreign Affairs Committee of the Grand National Assembly of Türkiye, and the accompanying delegation met…

Σε μια αποστροφή του λόγου του ο Οκτάι δήλωσε ότι έχουν τονίσει σε κάθε ευκαιρία ότι είναι απολύτως απαράδεκτο οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να επιβάλλουν εμπάργκο ο ένας στον άλλον και υπογράμμισε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την αύξηση των δαπανών για την ασφάλεια στο 5% και ότι τα εμπάργκο θα πρέπει να εγκαταλειφθούν σε ένα περιβάλλον όπου η Τουρκία θα συμβάλει σε αυτό.

Ο Οκτάι τόνισε ότι ζητήματα όπως οι S-400 θα πρέπει να ξεπεραστούν, εξηγώντας ότι είχαν συζητήσει αυτά τα ζητήματα πολύ καθαρά και ανοιχτά με όλους τους ομολόγους τους και ότι είδαν μια ατμόσφαιρα στο Κογκρέσο όπου θα μπορούσαν να αφήσουν πίσω τους αυτά τα προβλήματα με μια ομαλότερη μετάβαση.

Αναφερόμενος στους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ σε διάφορες χώρες, ο Οκτάι δήλωσε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση σε σύγκριση με άλλες χώρες, λέγοντας: «Υπάρχει μια πιο σταθερή σχέση. Αυτό οφείλεται στην πραγματικότητα στη διπλωματία των ηγετών. Η σχέση μεταξύ του Προέδρου μας και του Τραμπ, αυτή η υγιής σχέση, συνεχίζεται σε μια πιο σταθερή διάσταση».

Ο Οκτάι επεσήμανε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μια περιοχή που κυριαρχείται από πόλεμο και συγκρούσεις, και όπου επικρατούν αβεβαιότητες, και ως εκ τούτου, εάν δεν παρασχεθούν τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αεράμυνας Patriot, η Τουρκία δεν μπορεί να περιμένει όσον αφορά την εγκαθίδρυση του δικού της αμυντικού συστήματος. Ο Οκτάι δήλωσε ότι τα συστήματα S-400 αποκτήθηκαν για να καλύψουν μια συγκεκριμένη ανάγκη.

ABD'DEN KAAN MOTORLARI ALIMI



TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, beraberindeki heyetle ABD Kongresi'nde önemli görüşmeler yaptı. Oktay, ziyaretini Türk basınına değerlendirdi. Bölgesel meselelerin yanı sıra özellikle de KAAN motorları ve S-400'ler konusunu gündeme…

Δηλώνοντας ότι στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών επικρατεί πολύ πιο θετική ατμόσφαιρα και ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των δύο αρχηγών κρατών, ο Οκτάι είπε ότι αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες εργάζονται για την επίλυση του ζητήματος.

«Η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των κύριων μελών εδώ πρέπει να διατηρηθεί και να εδραιωθεί, ώστε να επιτευχθεί μια πιο υγιής πρόοδος, διότι όταν εξετάζουμε την αμυντική βιομηχανία που αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή, έχει αρχίσει να έχει μια οικονομική διάσταση πέρα ​​από την αμυντική βιομηχανία, έτσι δεν είναι; Πρόκειται για μια διάσταση εξαγωγών 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και αυτό έχει επίσης διαστάσεις που αντικατοπτρίζονται στις εξωτερικές σχέσεις», υπογράμμισε.

Ο Οκτάι τόνισε ότι το κέρδος της Τουρκίας από αυτή την άποψη θα είναι επίσης κέρδος για τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και θα συμβάλει στην ασφάλεια της περιοχής.

Ο Οκτάι δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία διεξάγει τις σχέσεις της με τη Ρωσία με «εξαιρετικά διαφανή» τρόπο από την αρχή και ότι συνεχίζει να διεξάγει συζητήσεις με τη διοίκηση της Μόσχας σχετικά με τους πόρους πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως αρμόζει στις σχέσεις καλής γειτονίας.

