Η άγνωστη αλήθεια για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τους βασανισμούς στον σύγχρονο ρομαντισμό

Όταν οι περισσότεροι σκέφτονται την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, φαντάζονται ένα μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα, ένα κουτί σοκολατάκια σε σχήμα καρδιάς και ίσως κάποιον που αγαπούν. Και ενώ αυτή είναι η εικόνα που έχει επικρατήσει μέχρι σήμερα, η γιορτή δεν ήταν πάντα τόσο ρομαντική.

Η ακριβής ιστορία της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου είναι ασαφής, αλλά κάποιοι ιστορικοί πιστεύουν ότι συνδέεται με τη Λουπερκάλια, ένα παγανιστικό φεστιβάλ που διεξάγονταν κάθε χρόνο μεταξύ 13 και 15 Φεβρουαρίου στην αρχαία Ρώμη.

Το φεστιβάλ είχε σκοπό να καθαρίσει την πόλη και να διευκολύνει τη γονιμότητα, αλλά περιλάμβανε και σκοτεινές τελετές, όπως θυσία ζώων και βασανισμούς γυναικών.

Πότε ξεκίνησε η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου;

Το φεστιβάλ χρονολογείται στον 6ο αιώνα π.Χ. και, σύμφωνα με τη ρωμαϊκή μυθολογία, εορταζόταν προς τιμήν του ρωμαϊκού θεού της γονιμότητας, Λούπερκου, και του λύκου που θήλασε τους δίδυμους αδελφούς Ρωμύλο και Ρέμο — τους μελλοντικούς ιδρυτές της Ρώμης — όταν εγκαταλείφθηκαν ως βρέφη.

Στον 5ο αιώνα μ.Χ., ο Πάπας Γελάσιος Α’ αντικατέστησε τη Λουπερκάλια και όρισε ότι στις 14 Φεβρουαρίου θα γιορτάζεται ο Άγιος Βαλεντίνος. Αν και οι ιστορίες γύρω από τον Άγιο Βαλεντίνο είναι κάπως ασαφείς, μερικοί θρύλοι λένε ότι ήταν ρωμαίος ιερέας που αψήφησε τον αυτοκράτορα Κλαύδιο Β’, ο οποίος είχε απαγορεύσει τους γάμους για να είναι οι άνδρες πιο πρόθυμοι να πάνε στον πόλεμο, συνεχίζοντας να παντρεύει ζευγάρια κρυφά. Αυτό οδήγησε στην άγρια εκτέλεση του Αγίου.

Ωστόσο, ακόμα και αφού η Λουπερκάλια σταμάτησε να εορτάζεται και ο Άγιος Βαλεντίνος δολοφονήθηκε, χρειάστηκε αρκετός χρόνος μέχρι η γιορτή να αποκτήσει τον ρομαντικό χαρακτήρα που γνωρίζουμε σήμερα.

Πότε η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου απέκτησε ρομαντικό χαρακτήρα;

Σύμφωνα με το History.com, ο Άγγλος ποιητής Τζέφρι Τσόσερ είναι το καλύτερο στοιχείο για να καταλάβουμε πότε η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου άρχισε να αντιπροσωπεύει τον έρωτα. Στο ποίημά του του 1375, Parliament of Foules, έγραψε: «For this was sent on Seynt Valentyne’s day / Whan every foul cometh there to choose his mate», δηλαδή «Γιατί αυτό εστάλη την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όταν κάθε πουλί έρχεται εκεί για να διαλέξει το ταίρι του».

Πότε αρχίσαμε να ανταλλάσσουμε ευχετήριες κάρτες;

Οι γραπτές κάρτες του Αγίου Βαλεντίνου άρχισαν να εμφανίζονται γύρω στο 1400, και ο Σαίξπηρ αναφέρει τη γιορτή τρεις φορές στα έργα του στις αρχές του 1600. Στη δεκαετία του 1800, η Έστερ Χάουλαντ άρχισε τη μαζική παραγωγή καρτών του Αγίου Βαλεντίνου και τις έκανε δημοφιλείς στην Αμερική, κερδίζοντας τον τίτλο της «μητέρας του αμερικανικού Βαλεντίνου». Οι χειροποίητες κάρτες της συχνά περιλάμβαναν γκλίτερ, δαντέλα και μετάξι και σήμερα θεωρούνται πολύτιμα συλλεκτικά αντικείμενα.

Πώς γιορτάζεται η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου σήμερα;

Σήμερα η γιορτή έχει εμπορευματοποιηθεί, δημοσιοποιηθεί και τα πάντα μεταξύ αυτών, με τους περισσότερους να αγοράζουν δώρα για τους συντρόφους, τα παιδιά, τους φίλους και ακόμη και τα κατοικίδια τους. Σύμφωνα με τη National Retail Federation, οι δαπάνες για τον Άγιο Βαλεντίνο έφτασαν τα 25,8 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά — κατά μέσο όρο 185,81 δολάρια ανά άτομο το 2024.

Όταν φέτος θα θαυμάζετε τα όμορφα κόκκινα τριαντάφυλλα, να θυμάστε ότι η δημοφιλία του κόκκινου χρώματος μπορεί να έχει τις ρίζες της στις αιματοβαμμένες θυσίες εκείνων των αιώνων.