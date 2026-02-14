Τραγωδία στη Λαμία: Σορός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα που πήρε φωτιά
Το περιστατικό σημειώθηκε σε οικία επί της οδού Σατωβριάνδου, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές για τον περιορισμό της πυρκαγιάς
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε κεντρικό διαμέρισμα της Λαμίας, καθώς οι άνδρες του σώματος εντόπισαν μια σορό αγνώστων στοιχείων μέσα στις φλόγες.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε οικία επί της οδού Σατωβριάνδου, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές για τον περιορισμό της πυρκαγιάς πριν επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ταυτοποίηση του θύματος δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατή, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά παραμένουν υπό διερεύνηση.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Γερμανία γυρίζει την πλάτη στην Tesla παρά την αγάπη της για τα ηλεκτρικά
07:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το #6 EHD είναι η νέα plug-in υβριδική λιμουζίνα της Smart
06:50 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μεγάλο «αγκάθι» για το ΠΑΣΟΚ το θέμα Παναγόπουλου και ΠΑΣΚΕ
22:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ