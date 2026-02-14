Τραγωδία στη Λαμία: Σορός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα που πήρε φωτιά

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε κεντρικό διαμέρισμα της Λαμίας, καθώς οι άνδρες του σώματος εντόπισαν μια σορό αγνώστων στοιχείων μέσα στις φλόγες.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στη Λαμία. Επιχειρουν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. H πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 14, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε σε οικία επί της οδού Σατωβριάνδου, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές για τον περιορισμό της πυρκαγιάς πριν επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ταυτοποίηση του θύματος δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατή, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά παραμένουν υπό διερεύνηση.

