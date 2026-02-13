Βόλος: Φωτιά σε διαμέρισμα - Εκκενώθηκε πολυκατοικία

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 13 Φεβρουαρίου, σε διαμέρισμα έκτου ορόφου πολυκατοικίας στο κέντρο του Βόλου.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, οι ένοικοι του διαμερίσματος απομακρύνθηκαν έγκαιρα και με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών αρχών ήταν άμεση, με πέντε οχήματα και δώδεκα πυροσβέστες που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε ολόκληρη η πολυκατοικία, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε αποκλεισμό του γύρω χώρου, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

