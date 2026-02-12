Πάτρα: Στις φλόγες σπίτι στην Περιβόλα - Βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στην Πάτρα την Πέμπτη (12/02), όταν τριώροφο σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες στην οδό Αριστοστέλους, κοντά στην έξοδο Γλαύκου της Περιμετρικής.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενες από έξι οχήματα και 15 πυροσβέστες.
Σύμφωνα με το tempo24.news, το σπίτι ήταν κλειστό και δεν κινδύνευσαν κάτοικοι, οι οποίοι φέρονται να διαμένουν εκτός Ελλάδας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Στις φλόγες σπίτι στην Περιβόλα - Βίντεο
18:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τσικνοπέμπτη: Πώς γιορτάστηκε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας
18:45 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE η κλήρωση της Εθνικής στο Nations League
18:38 ∙ WHAT THE FACT
Νέα ανατρεπτική μελέτη: O «μοναδικός έρωτα της ζωής σας» δεν έρχεται μόνο μία φορά
15:37 ∙ LIFESTYLE
Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα
16:50 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ