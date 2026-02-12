Πάτρα: Στις φλόγες σπίτι στην Περιβόλα - Βίντεο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στην Πάτρα την Πέμπτη (12/02), όταν τριώροφο σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες στην οδό Αριστοστέλους, κοντά στην έξοδο Γλαύκου της Περιμετρικής.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενες από έξι οχήματα και 15 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το σπίτι ήταν κλειστό και δεν κινδύνευσαν κάτοικοι, οι οποίοι φέρονται να διαμένουν εκτός Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης