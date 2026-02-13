Βουδαπέστη: Φωτιά σε διώροφο κτίριο - Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής, 13 Φεβρουαρίου, σε διώροφο κτίριο στη Βουδαπέστη, και συγκεκριμένα στην περιοχή Μπουντακέσι, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Η οροφή του κτιρίου που χρησιμοποιούνταν ως κατάλυμα για εργάτες, κατέρρευσε και στα συντρίμμια εντοπίστηκαν οι σοροί δύο ανδρών και μιας γυναίκας. Οι διασώστες προχώρησαν και στον απεγκλωβισμό 27 επιζώντων, ενώ απομάκρυναν τρεις φιάλιες αερίου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Πεστ, «περισσότεροι από πενήντα επαγγελματίες και τοπικοί εθελοντές έφτασαν με πυροσβεστικά οχήματα, καθώς κλιμακορόρο. Οι πυροσβέστες άρχισαν αμέσως την κατάσβεση, για να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς».

Η φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες και κατασβέστηκε μετά από λίγο από τους πυροσβέστες, σύμφωνα με την Εθνική Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών της Ουγγαρίας.

Από πλευράς της η εκπρόσωπος του αρχηγείου της αστυνομίας της κομητείας Πεστ ανέφερε ότι «σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 15 άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα, τρία σοβαρά, τέσσερα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς».

Οι μέχρι τώρα έρευνες δείχνουν ότι ενδεχομένως να υπήρχαν αρκετές παρατυπίες στον χώρο, πιθανώς και παράνομη παροχή αερίου.

