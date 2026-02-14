Εορτολόγιο 14 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς να πείτε χρόνια πολλά σήμερα - Ποιος ήταν ο Άγιος Βαλεντίνος

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Βαλεντίνος, Βαλεντίων,

Βαλεντίνο, Ντίνος,

Βαλεντίνη, Βαλεντίνα

και Ντίνα.

Ο Άγιος Ουαλεντίνος

Ο Ουαλεντίνος ή Βαλεντίνος ήταν επίσκοπος στο Τέρνι και μαρτύρησε, άγνωστο πότε, στη Ρώμη. Την ίδια ημέρα τιμάται η μνήμη του Αγίου Ουαλεντίνου ή Βαλεντίνου, που ήταν κληρικός στη Ρώμη και μαρτύρησε κατά τους διωγμούς του αυτοκράτορα Κλαυδίου (41-54) ή Κλαυδίου Β’ (268-270).

Στη Δύση, η ημέρα της μνήμης του Αγίου Βαλεντίνου θεωρείται εορτή των ερωτευμένων, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος από τη ζωή των συγκεκριμένων αγίων.

Πιθανότατα, η επιλογή αυτή συνδέεται με τη γιορτή της γονιμότητας, που εορταζόταν από τους Ρωμαίους στις 15 Φεβρουαρίου («Λουπερκάλια»).







