Μαξίμου για Τσίπρα: Να απαντήσει στις αποκαλύψεις Στουρνάρα και να μην κρύβεται

Η σφοδρή κόντρα μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Γιάννη Στουρνάρα έχει ανάψει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό με την κυβέρνηση να επιτίθεται στον πρώην πρωθυπουργός.

Στο Μέγαρο Μαξίμου ισχυρίζονται ότι ο κ. Στουρνάρας, πέραν του ότι ήταν υπουργός Οικονομικών της χώρας, όταν η Ελλάδα έμεινε όρθια στην Ευρώπη, είναι ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας και συνεπώς κάθε του λέξη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Θεωρούν μάλιστα ότι η δήλωση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας είναι «ανατριχιαστική».

«Ο κ. Στουρνάρας αποκάλυψε ότι επειδή δεν τους έκανε το χατίρι για νέα διοίκηση στην Τράπεζα Αττικής, η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έστειλε την εφορία στη γυναίκα του. Αυτοί, λοιπόν, οι άνθρωποι κουνάνε το δάχτυλο στη ΝΔ, για το κράτος δικαίου».

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας πρέπει να απαντήσει επί της ουσίας για τη συνέντευξη του κ. Στουρνάρα και «δεν μπορεί να κρύβεται» και να περιορίζεται σε απαντήσεις του τύπου «ο κ.Στουρνάρας είναι καλύτερος για εκπρόσωπος της Ομάδας Αλήθειας».

Τι υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας

Ο κ. Τσίπρας σε ανάρτησή του χθες χαρακτήρισε «αθλιότητα» τους ισχυρισμούς περί δήθεν εκβιασμού του από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την Τράπεζα Αττικής, μιλώντας για «επιτομή του διαμελισμού της αλήθειας». Υποστήριξε μάλιστα ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Στουρνάρας, «με την επικουρία των εκβιασμών της τρόικας», επέβαλε διοικήσεις της αρεσκείας του στις τράπεζες, παρά το γεγονός ότι το Δημόσιο διέθετε τότε πλειοψηφία ή καταστατική μειοψηφία στη μετοχική τους σύνθεση.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον σημερινό διοικητή της ΤτΕ ότι δεν υπήρξε «αντικειμενικός τεχνοκράτης Διοικητής», αλλά «πολιτικό πρόσωπο – Διοικητής», με πολιτική μεροληψία, και ότι σε κρίσιμες στιγμές στάθηκε απέναντι στις επιλογές της κυβέρνησής του, ιδίως ως προς τη βιωσιμότητα και την αναδιάρθρωση του χρέους και την έξοδο από τα μνημόνια.

Αναζητείται η ουσία

Πάντως επί της ουσίας των αποκαλύψεων του Γιάννη Στουρνάρα πως όταν «αρνήθηκε τη διοίκηση που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Τράπεζα Αττικής, έστειλαν το ΣΔΟΕ στη γυναίκα του» δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού και γι´αυτό στην Ηρώδου Αττικού 19 λένε ότι ο κ. Τσίπρας πρέπει να απαντήσει για την «ταμπακιέρα» της υπόθεσης.

Μάλιστα στο πρωθυπουργικό περιβάλλον αμφισβητούν ευθέως και την «ηθική καθαρότητα» του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

«Το πιο φοβερό όμως είναι ότι ο πρωθυπουργός εκείνης της κυβέρνησης, ο οποίος τώρα επιχειρεί μέσω ενός «rebranding» να επανέλθει, επανέρχεται με κεντρικό σύνθημα τα «καθαρά χέρια».

Τι λέει ο κύριος Τσίπρας και οι αναλυτές αυτοί που προσπαθούν να τον «ξεπλύνουν» πολιτικά; «Μπορεί να έκανα λάθη, μπορεί να σας «φέσωσα» με 120 δισ., μπορεί να σας έβαλα 30 φόρους, μπορεί να έφερα τον νόμο Κατρούγκαλου, τον νόμο Παρασκευόπουλου, όλα αυτά αλλά εγώ τουλάχιστον είμαι καθαρός, είμαι ηθικός».

Ο «καθαρός» Τσίπρας και ο καθαρός, εντός πολλών εισαγωγικών, ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση των παραϋπουργείων Δικαιοσύνης, η κυβέρνηση που κρέμασε στα «μανταλάκια» και στη Δικαιοσύνη πολιτικούς αντιπάλους, η κυβέρνηση των προγραφών δημοσιογράφων - γιατί και αυτά είναι ζητήματα κράτους δικαίου, των δύο υπουργών αμετάκλητα καταδικασμένων».

