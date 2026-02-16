Η δολοφονία που σόκαρε το Mπαγκλαντές: Εξαγριωμένο πλήθος λίντσαρε και πυρπόλησε «βλάσφημο» άνδρα

Το πρωί πριν πεθάνει, ο Ντίπου Τσάντρα Ντας έφυγε από το σπίτι του με το πρώτο φως της ημέρας στην πόλη Μιμενσίνγκ του Μπαγκλαντές, με θέα έναν λαβύρινθο από σοκάκια κοντά στον αυτοκινητόδρομο από τη Ντάκα. Ο 28χρονος ξύπνησε τον πατέρα του, αποχαιρέτησε τη σύζυγό του και αγκάλιασε την 18 μηνών κόρη του. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε σε λεωφορείο για το ταξίδι των 60 χιλιομέτρων προς το εργοστάσιο ενδυμάτων όπου εργαζόταν ως κατώτερος επιθεωρητής ποιότητας, ελέγχοντας πουλόβερ που προορίζονταν για παγκόσμιες μάρκες όπως η H&M και η Next.

Η οικογένειά του δεν θα τον ξαναέβλεπε. Είκοσι τέσσερις ώρες αργότερα, στις 18 Δεκεμβρίου, ο Ντας, ένας Ινδουιστής, ήταν νεκρός - λιντσαρίστηκε και κάηκε από ένα όχλο αφού κατηγορήθηκε για βλασφημία. Τον κατηγόρησαν για προσβολή του Προφήτη Μωάμεθ, τον έσυραν έξω από τον χώρο εργασίας του, τον ξυλοκόπησαν, τον μετέφεραν για περισσότερο από ένα χιλιόμετρο μέσα από πολυσύχναστους δρόμους, τον έδεσαν σε ένα δέντρο σε έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο και τον πυρπόλησαν μπροστά σε εκατοντάδες περαστικούς.

Η δολοφονία προκάλεσε παγκόσμια οργή, ιδίως στην Ινδία, αναζωπυρώνοντας φόβους για την ασφάλεια των μειονοτήτων, από τότε που η τότε πρωθυπουργός Σεΐχ Χασίνα ανατράπηκε σε διαδηλώσεις υπό την ηγεσία φοιτητών πέρυσι. Περίπου το 9% των 174 εκατομμυρίων κατοίκων του Μπαγκλαντές ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες - κυρίως Ινδουιστές. Οι σχέσεις με τη μουσουλμανική πλειοψηφία χαρακτηρίζονται εδώ και καιρό από περιοδικές εντάσεις και ανασφάλεια.

Πενήντα ημέρες αργότερα, η οργή έχει υποχωρήσει, αλλά η θλίψη παραμένει στο σπίτι που άφησε πίσω του ο Ντας, ένα μόνο σκοτεινό δωμάτιο με πατημένο χώμα και τσιμεντένια στέγη, όπου η οικογένεια ζει εδώ και σχεδόν 15 χρόνια. Είναι ένα σπίτι με ελάχιστα έπιπλα ή υπάρχοντα: ένα πλαστικό τραπέζι και καρέκλες, κρεβάτια, σακιά με ρύζι, ένα αρκουδάκι. Ένα ψυγείο και μια μικρή τηλεόραση -και τα δύο αγορασμένα με δόσεις- ξεχωρίζουν, ήσυχα σημάδια ενός μέλλοντος που προσπαθούσε ακόμα να χτίσει.

Η μητέρα του, Σεφαλί Ράνι Ντας, καταρρέει μόλις μπαίνουν οι επισκέπτες.Ο Ντίπου ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Ράμπι Ντας, ενός 54χρονου εργάτη που έχει περάσει τη ζωή του μεταφέροντας σάκους με ρύζι, σιτάρι και λαχανικά σε μια κοντινή αγορά για 3-4 δολάρια την ημέρα. Ο Ντίπου ήθελε να σταματήσει τη δουλειά. «Τώρα δουλεύω εγώ», έλεγε συχνά στον πατέρα του. «Εσύ ξεκουράσου».

Ο Ντίπου έδινε τον μισθό του στην οικογένεια. Μιλούσε συνεχώς για την οικοδόμηση ενός κανονικού σπιτιού, ενός σπιτιού που θα έβγαζε την οικογένεια από τη λάσπη και τον τσίγκο για πάντα. Γεννημένος στο σπίτι και μεγαλωμένος σε μια μικτή ινδουιστική-μουσουλμανική γειτονιά, ο Ντίπου ήταν ένας κλειστός άνθρωπος με λίγους φίλους. Εγκατέλειψε το κολέγιο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς τα lockdown συνέτριψαν τα οικονομικά της οικογένειας.

Μέχρι το 2024, εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο πουλόβερ, έστελνε χρήματα στο σπίτι και επέστρεφε με σοκολάτες για την κόρη του, περνώντας τα βράδια βλέποντας μαζί της κινούμενα σχέδια στην τηλεόραση. Ως ο μεγαλύτερος από τους τρεις γιους, η φιλοδοξία του, όπως είπε η μητέρα του, ήταν να δει τους μικρότερους αδελφούς του, τον 22χρονο Άπου και τον 16χρονο Ρίθικ, να «τακτοποιούνται».

Ήταν ένα μικρό γρανάζι στη μηχανή εξαγωγής ενδυμάτων του Μπαγκλαντές, εργαζόμενος τους τελευταίους 14 μήνες στο εργοστάσιο Pioneer Knitwear. Η μονάδα απασχολεί περίπου 8.500 εργαζομένους και είναι ένα από τα εννέα εργοστάσια ενός ομίλου με εργατικό δυναμικό 47.000 ατόμων. Ήταν μια συνηθισμένη ζωή, βιωμένη προσεκτικά - ένας νεαρός άνδρας που προσπαθούσε να βγάλει την οικογένειά του από τη φτώχεια.

Έπειτα ήρθε το μοιραίο βράδυ του Δεκεμβρίου. Μια φήμη σάρωσε στον χώρο εργασίας του και έξω ότι είχε ψελλίσει ένα «katukti» - προσβλητικό σχόλιο στα βεγγαλικά - εναντίον του Προφήτη Μωάμεθ. Αυτό που συνέβη στη συνέχεια, στις ώρες μεταξύ της καταγγελίας και του θανάτου του, αποτελεί τώρα αντικείμενο αστυνομικής έρευνας.

Το εν λόγω βράδυ, μια χαλαρή συζήτηση σχετικά με τα σχέδια του σαββατοκύριακου μεταξύ τριών γυναικών συναδέλφων κοντά στην ώρα κλεισίματος πήρε μια άβολη τροπή όταν ο Ντίπου συμμετείχε και φέρεται να έκανε ένα σχόλιο που αργότερα θεωρήθηκε προσβλητικό για τον Προφήτη, σύμφωνα με τον επιθεωρητή της αστυνομίας που επικαλέστηκε μαρτυρίες από τουλάχιστον τρεις μάρτυρες. Ο όχλος έβγαλε τον Ντίπου από την πλαϊνή πύλη στα δεξιά του εργοστασίου ενδυμάτων όπου εργαζόταν.

Έξω είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται πλήθος καθώς διαδόθηκε η είδηση ​​ότι ένας εργάτης εργοστασίου είχε διαπράξει βλασφημία. Το Μπαγκλαντές δεν έχει επίσημο νόμο περί βλασφημίας, αλλά ποινικοποιεί πράξεις «που αποσκοπούν στην προσβολή των θρησκευτικών συναισθημάτων». Η φήμη εξαπλώθηκε γρήγορα σε μια πολυσύχναστη γειτονιά.

Ένα πλήθος που ξεκίνησε ως αρκετές εκατοντάδες στις πύλες του εργοστασίου απαιτώντας την παράδοση του Ντίπου γρήγορα διογκώθηκε σε πάνω από χίλιους, προσελκύοντας θεατές από κοντινές περιοχές. Πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης δείχνουν άνδρες να προσπαθούν να παραβιάσουν τις πύλες και να πετούν σχοινιά από πάνω τους για να σκαρφαλώσουν μέσα.

Το πλήθος χρησιμοποίησε φτυάρια για να ανοίξει μια μικρότερη πλαϊνή πύλη, εισχώρησε στο εργοστάσιο και «παρέσυρε τον Ντίπου μακριά σαν κύμα». Το εργοστάσιο είχε ειδοποιήσει την αστυνομία τουλάχιστον 45 λεπτά νωρίτερα. Ωστόσο, ακόμη και όταν η βιομηχανική αστυνομία και αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν στο σημείο, δεν μπόρεσαν να τον απομακρύνουν από το πλήθος, πρόσθεσε.

Η αστυνομία, ωστόσο, προσφέρει μια ελαφρώς διαφορετική εκδοχή για το πώς ο Ντίπου κατέληξε στα χέρια του πλήθους. Λένε ότι το πλήθος απείλησε να σπάσει τις πύλες αν δεν τον παρέδιδαν. Αντιμέτωποι με αυτό το τελεσίγραφο, οι εργάτες του εργοστασίου άνοιξαν την πύλη και τον άφησαν ελεύθερο, σύμφωνα με το Aλ Μαμούν.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Ντίπου ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου έξω από το εργοστάσιο προτού το σώμα του συρθεί σε έναν κοντινό αυτοκινητόδρομο, δεθεί με σχοινί σε ένα δέντρο και πυρποληθεί. «Μέχρι να φτάσω, ήταν ήδη νεκρός», είπε ο αστυνομικός.

Μέχρι στιγμής, 22 άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με το περιστατικό. Οι μισοί από τους συλληφθέντες ήταν συνάδελφοί του στο εργοστάσιο, συμπεριλαμβανομένων δύο διευθυντών του χώρου όπου εργαζόταν. Έχει επίσης συλληφθεί ένας ιμάμης ενός τοπικού τζαμιού., Οι περισσότεροι από τους υπόπτους είναι ηλικίας μεταξύ 22 και 30 ετών. Η αστυνομία εκτιμά ότι περίπου 150 άτομα συμμετείχαν άμεσα στην επίθεση, με πολλά περισσότερα να είναι παρόντα ως θεατές, ενώ άλλοι εξακολουθούν να αναζητούνται από την αστυνομία.

Από την φοιτητική εξέγερση του 2024, η κλίμακα και η φύση των επιθέσεων κατά μειονοτήτων - κυρίως Ινδουιστών - έχουν γίνει ένα έντονα αμφιλεγόμενο ζήτημα στο Μπαγκλαντές. Η απερχόμενη προσωρινή κυβέρνηση αναφέρει ότι μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου 2025, τα αστυνομικά αρχεία δείχνουν 645 περιστατικά που αφορούσαν μειονότητες, αλλά επιμένει ότι σχεδόν εννέα στα 10 δεν ήταν κοινοτικά.

Το Συμβούλιο Ενότητας Ινδουιστών Βουδιστών Χριστιανών του Μπαγκλαντές αναφέρει ότι η βία αυξήθηκε δραματικά μετά τον Αύγουστο του 2024. Βασιζόμενη κυρίως σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η ομάδα αναφέρει ότι έχει καταγράψει 2.711 επιθέσεις εναντίον μειονοτήτων από τον Αύγουστο του 2024 - συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 92 δολοφονιών, 133 επιθέσεων σε ναούς και 47 περιπτώσεων αρπαγής γης - αριθμοί πολύ υψηλότεροι από τις επίσημες εκτιμήσεις.

Εν τω μεταξύ, η Ινδία αναφέρει ότι ανεξάρτητες πηγές έχουν καταγράψει περισσότερα από 2.900 περιστατικά βίας κατά μειονοτήτων -συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, εμπρησμών και αρπαγών γης- κατά τη διάρκεια της θητείας της προσωρινής κυβέρνησης.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ και απερχόμενος επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης, Μουχάμαντ Γιουνούς, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει βία κατά των Ινδουιστών», απορρίπτοντας τέτοιες αναφορές ως «ψευδείς ειδήσεις» από τα ινδικά μέσα ενημέρωσης. Ξεχωριστά, δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήταν «πολιτικές, όχι θρησκευτικές».

Η δολοφονία του Ντίπου πυροδότησε διαμαρτυρίες στη Ντάκα. Οι εργοδότες του εξόφλησαν τις οφειλές του και υποσχέθηκαν να χτίσουν το σπίτι που ονειρευόταν. Η απερχόμενη κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για 35.000 δολάρια για το νέο σπίτι και πρόσθετη αποζημίωση για την οικογένειά του. «Αυτό που συνέβη ήταν βάρβαρο, αξιοθρήνητο και επαίσχυντο. Θέλουμε την αυστηρότερη τιμωρία για τους υπεύθυνους», δήλωσε ο Badshah Mian, διευθύνων σύμβουλος της Pioneer Knitwear. «Αν αυτό μπορεί να συμβεί έξω από ένα εργοστάσιο, κανένας μας δεν είναι ασφαλής».

Το λιντσάρισμα του Ντίπου Ντας προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή, και διαμαρτυρίες πέρα ​​από τα σύνορα στην Ινδία. Πίσω στο σπίτι του Ντίπου, η νύχτα της δολοφονίας ανακαλείται αποσπασματικά. Ένα τηλεφώνημα γύρω στις οκτώ το βράδυ. Μια επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα. Ένας πατέρας που γυρίζει σπίτι παραπατώντας για να μεταφέρει την είδηση που διέλυσε το σπίτι.

Οι γονείς του είχαν καταρρεύσει. Για ώρες, ήταν αναίσθητοι, είπαν αργότερα οι γείτονες. Σχεδόν δύο μήνες αργότερα, η μητέρα του Ντίπου εξακολουθεί να καταρρέει κάθε μέρα. Ο πατέρας του δεν έχει επιστρέψει στη δουλειά. Ο ύπνος έχει εξαφανιστεί. Το ίδιο και η όρεξη, η ρουτίνα, η ηρεμία. «Η ζωή μας έχει σταματήσει. Τίποτα δεν κινείται πια», λέει ο Ράμπι Ντας.

