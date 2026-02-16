Η δολοφονία που σόκαρε το Mπαγκλαντές: Εξαγριωμένο πλήθος λίντσαρε και πυρπόλησε «βλάσφημο» άνδρα

«Σύρθηκε έξω και του έβαλαν φωτιά» - η δολοφονία της μαφίας στο Μπαγκλαντές που σόκαρε τον κόσμο

Newsbomb

Η δολοφονία που σόκαρε το Mπαγκλαντές: Εξαγριωμένο πλήθος λίντσαρε και πυρπόλησε «βλάσφημο» άνδρα
ΚΟΣΜΟΣ
9'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πρωί πριν πεθάνει, ο Ντίπου Τσάντρα Ντας έφυγε από το σπίτι του με το πρώτο φως της ημέρας στην πόλη Μιμενσίνγκ του Μπαγκλαντές, με θέα έναν λαβύρινθο από σοκάκια κοντά στον αυτοκινητόδρομο από τη Ντάκα. Ο 28χρονος ξύπνησε τον πατέρα του, αποχαιρέτησε τη σύζυγό του και αγκάλιασε την 18 μηνών κόρη του. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε σε λεωφορείο για το ταξίδι των 60 χιλιομέτρων προς το εργοστάσιο ενδυμάτων όπου εργαζόταν ως κατώτερος επιθεωρητής ποιότητας, ελέγχοντας πουλόβερ που προορίζονταν για παγκόσμιες μάρκες όπως η H&M και η Next.

Η οικογένειά του δεν θα τον ξαναέβλεπε. Είκοσι τέσσερις ώρες αργότερα, στις 18 Δεκεμβρίου, ο Ντας, ένας Ινδουιστής, ήταν νεκρός - λιντσαρίστηκε και κάηκε από ένα όχλο αφού κατηγορήθηκε για βλασφημία. Τον κατηγόρησαν για προσβολή του Προφήτη Μωάμεθ, τον έσυραν έξω από τον χώρο εργασίας του, τον ξυλοκόπησαν, τον μετέφεραν για περισσότερο από ένα χιλιόμετρο μέσα από πολυσύχναστους δρόμους, τον έδεσαν σε ένα δέντρο σε έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο και τον πυρπόλησαν μπροστά σε εκατοντάδες περαστικούς.

Η δολοφονία προκάλεσε παγκόσμια οργή, ιδίως στην Ινδία, αναζωπυρώνοντας φόβους για την ασφάλεια των μειονοτήτων, από τότε που η τότε πρωθυπουργός Σεΐχ Χασίνα ανατράπηκε σε διαδηλώσεις υπό την ηγεσία φοιτητών πέρυσι. Περίπου το 9% των 174 εκατομμυρίων κατοίκων του Μπαγκλαντές ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες - κυρίως Ινδουιστές. Οι σχέσεις με τη μουσουλμανική πλειοψηφία χαρακτηρίζονται εδώ και καιρό από περιοδικές εντάσεις και ανασφάλεια.

Πενήντα ημέρες αργότερα, η οργή έχει υποχωρήσει, αλλά η θλίψη παραμένει στο σπίτι που άφησε πίσω του ο Ντας, ένα μόνο σκοτεινό δωμάτιο με πατημένο χώμα και τσιμεντένια στέγη, όπου η οικογένεια ζει εδώ και σχεδόν 15 χρόνια. Είναι ένα σπίτι με ελάχιστα έπιπλα ή υπάρχοντα: ένα πλαστικό τραπέζι και καρέκλες, κρεβάτια, σακιά με ρύζι, ένα αρκουδάκι. Ένα ψυγείο και μια μικρή τηλεόραση -και τα δύο αγορασμένα με δόσεις- ξεχωρίζουν, ήσυχα σημάδια ενός μέλλοντος που προσπαθούσε ακόμα να χτίσει.

Η μητέρα του, Σεφαλί Ράνι Ντας, καταρρέει μόλις μπαίνουν οι επισκέπτες.Ο Ντίπου ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Ράμπι Ντας, ενός 54χρονου εργάτη που έχει περάσει τη ζωή του μεταφέροντας σάκους με ρύζι, σιτάρι και λαχανικά σε μια κοντινή αγορά για 3-4 δολάρια την ημέρα. Ο Ντίπου ήθελε να σταματήσει τη δουλειά. «Τώρα δουλεύω εγώ», έλεγε συχνά στον πατέρα του. «Εσύ ξεκουράσου».

Ο Ντίπου έδινε τον μισθό του στην οικογένεια. Μιλούσε συνεχώς για την οικοδόμηση ενός κανονικού σπιτιού, ενός σπιτιού που θα έβγαζε την οικογένεια από τη λάσπη και τον τσίγκο για πάντα. Γεννημένος στο σπίτι και μεγαλωμένος σε μια μικτή ινδουιστική-μουσουλμανική γειτονιά, ο Ντίπου ήταν ένας κλειστός άνθρωπος με λίγους φίλους. Εγκατέλειψε το κολέγιο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς τα lockdown συνέτριψαν τα οικονομικά της οικογένειας.

jpg

Εξαγριωμένο πλήθος έσυρε τον 28χρονο έξω από το εργοστάσιο και τον έκαψε

Μέχρι το 2024, εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο πουλόβερ, έστελνε χρήματα στο σπίτι και επέστρεφε με σοκολάτες για την κόρη του, περνώντας τα βράδια βλέποντας μαζί της κινούμενα σχέδια στην τηλεόραση. Ως ο μεγαλύτερος από τους τρεις γιους, η φιλοδοξία του, όπως είπε η μητέρα του, ήταν να δει τους μικρότερους αδελφούς του, τον 22χρονο Άπου και τον 16χρονο Ρίθικ, να «τακτοποιούνται».

Ήταν ένα μικρό γρανάζι στη μηχανή εξαγωγής ενδυμάτων του Μπαγκλαντές, εργαζόμενος τους τελευταίους 14 μήνες στο εργοστάσιο Pioneer Knitwear. Η μονάδα απασχολεί περίπου 8.500 εργαζομένους και είναι ένα από τα εννέα εργοστάσια ενός ομίλου με εργατικό δυναμικό 47.000 ατόμων. Ήταν μια συνηθισμένη ζωή, βιωμένη προσεκτικά - ένας νεαρός άνδρας που προσπαθούσε να βγάλει την οικογένειά του από τη φτώχεια.

Έπειτα ήρθε το μοιραίο βράδυ του Δεκεμβρίου. Μια φήμη σάρωσε στον χώρο εργασίας του και έξω ότι είχε ψελλίσει ένα «katukti» - προσβλητικό σχόλιο στα βεγγαλικά - εναντίον του Προφήτη Μωάμεθ. Αυτό που συνέβη στη συνέχεια, στις ώρες μεταξύ της καταγγελίας και του θανάτου του, αποτελεί τώρα αντικείμενο αστυνομικής έρευνας.

Το εν λόγω βράδυ, μια χαλαρή συζήτηση σχετικά με τα σχέδια του σαββατοκύριακου μεταξύ τριών γυναικών συναδέλφων κοντά στην ώρα κλεισίματος πήρε μια άβολη τροπή όταν ο Ντίπου συμμετείχε και φέρεται να έκανε ένα σχόλιο που αργότερα θεωρήθηκε προσβλητικό για τον Προφήτη, σύμφωνα με τον επιθεωρητή της αστυνομίας που επικαλέστηκε μαρτυρίες από τουλάχιστον τρεις μάρτυρες. Ο όχλος έβγαλε τον Ντίπου από την πλαϊνή πύλη στα δεξιά του εργοστασίου ενδυμάτων όπου εργαζόταν.

d.jpg

H σύζυγος του θύματος

Έξω είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται πλήθος καθώς διαδόθηκε η είδηση ​​ότι ένας εργάτης εργοστασίου είχε διαπράξει βλασφημία. Το Μπαγκλαντές δεν έχει επίσημο νόμο περί βλασφημίας, αλλά ποινικοποιεί πράξεις «που αποσκοπούν στην προσβολή των θρησκευτικών συναισθημάτων». Η φήμη εξαπλώθηκε γρήγορα σε μια πολυσύχναστη γειτονιά.

Ένα πλήθος που ξεκίνησε ως αρκετές εκατοντάδες στις πύλες του εργοστασίου απαιτώντας την παράδοση του Ντίπου γρήγορα διογκώθηκε σε πάνω από χίλιους, προσελκύοντας θεατές από κοντινές περιοχές. Πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης δείχνουν άνδρες να προσπαθούν να παραβιάσουν τις πύλες και να πετούν σχοινιά από πάνω τους για να σκαρφαλώσουν μέσα.

Το πλήθος χρησιμοποίησε φτυάρια για να ανοίξει μια μικρότερη πλαϊνή πύλη, εισχώρησε στο εργοστάσιο και «παρέσυρε τον Ντίπου μακριά σαν κύμα». Το εργοστάσιο είχε ειδοποιήσει την αστυνομία τουλάχιστον 45 λεπτά νωρίτερα. Ωστόσο, ακόμη και όταν η βιομηχανική αστυνομία και αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν στο σημείο, δεν μπόρεσαν να τον απομακρύνουν από το πλήθος, πρόσθεσε.

Η αστυνομία, ωστόσο, προσφέρει μια ελαφρώς διαφορετική εκδοχή για το πώς ο Ντίπου κατέληξε στα χέρια του πλήθους. Λένε ότι το πλήθος απείλησε να σπάσει τις πύλες αν δεν τον παρέδιδαν. Αντιμέτωποι με αυτό το τελεσίγραφο, οι εργάτες του εργοστασίου άνοιξαν την πύλη και τον άφησαν ελεύθερο, σύμφωνα με το Aλ Μαμούν.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Ντίπου ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου έξω από το εργοστάσιο προτού το σώμα του συρθεί σε έναν κοντινό αυτοκινητόδρομο, δεθεί με σχοινί σε ένα δέντρο και πυρποληθεί. «Μέχρι να φτάσω, ήταν ήδη νεκρός», είπε ο αστυνομικός.

Μέχρι στιγμής, 22 άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με το περιστατικό. Οι μισοί από τους συλληφθέντες ήταν συνάδελφοί του στο εργοστάσιο, συμπεριλαμβανομένων δύο διευθυντών του χώρου όπου εργαζόταν. Έχει επίσης συλληφθεί ένας ιμάμης ενός τοπικού τζαμιού., Οι περισσότεροι από τους υπόπτους είναι ηλικίας μεταξύ 22 και 30 ετών. Η αστυνομία εκτιμά ότι περίπου 150 άτομα συμμετείχαν άμεσα στην επίθεση, με πολλά περισσότερα να είναι παρόντα ως θεατές, ενώ άλλοι εξακολουθούν να αναζητούνται από την αστυνομία.

d.jpg

Συντετριμμένη η μητέρα του Ντιπού

Από την φοιτητική εξέγερση του 2024, η κλίμακα και η φύση των επιθέσεων κατά μειονοτήτων - κυρίως Ινδουιστών - έχουν γίνει ένα έντονα αμφιλεγόμενο ζήτημα στο Μπαγκλαντές. Η απερχόμενη προσωρινή κυβέρνηση αναφέρει ότι μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου 2025, τα αστυνομικά αρχεία δείχνουν 645 περιστατικά που αφορούσαν μειονότητες, αλλά επιμένει ότι σχεδόν εννέα στα 10 δεν ήταν κοινοτικά.

Το Συμβούλιο Ενότητας Ινδουιστών Βουδιστών Χριστιανών του Μπαγκλαντές αναφέρει ότι η βία αυξήθηκε δραματικά μετά τον Αύγουστο του 2024. Βασιζόμενη κυρίως σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η ομάδα αναφέρει ότι έχει καταγράψει 2.711 επιθέσεις εναντίον μειονοτήτων από τον Αύγουστο του 2024 - συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 92 δολοφονιών, 133 επιθέσεων σε ναούς και 47 περιπτώσεων αρπαγής γης - αριθμοί πολύ υψηλότεροι από τις επίσημες εκτιμήσεις.

Εν τω μεταξύ, η Ινδία αναφέρει ότι ανεξάρτητες πηγές έχουν καταγράψει περισσότερα από 2.900 περιστατικά βίας κατά μειονοτήτων -συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, εμπρησμών και αρπαγών γης- κατά τη διάρκεια της θητείας της προσωρινής κυβέρνησης.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ και απερχόμενος επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης, Μουχάμαντ Γιουνούς, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει βία κατά των Ινδουιστών», απορρίπτοντας τέτοιες αναφορές ως «ψευδείς ειδήσεις» από τα ινδικά μέσα ενημέρωσης. Ξεχωριστά, δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήταν «πολιτικές, όχι θρησκευτικές».

Η δολοφονία του Ντίπου πυροδότησε διαμαρτυρίες στη Ντάκα. Οι εργοδότες του εξόφλησαν τις οφειλές του και υποσχέθηκαν να χτίσουν το σπίτι που ονειρευόταν. Η απερχόμενη κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για 35.000 δολάρια για το νέο σπίτι και πρόσθετη αποζημίωση για την οικογένειά του. «Αυτό που συνέβη ήταν βάρβαρο, αξιοθρήνητο και επαίσχυντο. Θέλουμε την αυστηρότερη τιμωρία για τους υπεύθυνους», δήλωσε ο Badshah Mian, διευθύνων σύμβουλος της Pioneer Knitwear. «Αν αυτό μπορεί να συμβεί έξω από ένα εργοστάσιο, κανένας μας δεν είναι ασφαλής».

Το λιντσάρισμα του Ντίπου Ντας προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή, και διαμαρτυρίες πέρα ​​από τα σύνορα στην Ινδία. Πίσω στο σπίτι του Ντίπου, η νύχτα της δολοφονίας ανακαλείται αποσπασματικά. Ένα τηλεφώνημα γύρω στις οκτώ το βράδυ. Μια επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα. Ένας πατέρας που γυρίζει σπίτι παραπατώντας για να μεταφέρει την είδηση που διέλυσε το σπίτι.

Οι γονείς του είχαν καταρρεύσει. Για ώρες, ήταν αναίσθητοι, είπαν αργότερα οι γείτονες. Σχεδόν δύο μήνες αργότερα, η μητέρα του Ντίπου εξακολουθεί να καταρρέει κάθε μέρα. Ο πατέρας του δεν έχει επιστρέψει στη δουλειά. Ο ύπνος έχει εξαφανιστεί. Το ίδιο και η όρεξη, η ρουτίνα, η ηρεμία. «Η ζωή μας έχει σταματήσει. Τίποτα δεν κινείται πια», λέει ο Ράμπι Ντας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:15ΚΟΣΜΟΣ

FT: H μισθοφορική οργάνωση Wagner πίσω από πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη - Ποιοι είναι οι «πράκτορες μίας χρήσης»

09:13LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά των στοιχηματικών - «Αγγίζει» κορυφή ο Akylas

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο δύο νεογέννητα από επιπλοκές ίωσης

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Στο νοσοκομείο δύο ένοικοι

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε προαύλιο σχολείου

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Αυτοί είναι οι σύνδεσμοι στο ebay για τις φωτογραφίες στην Καισαριανή - Ποιο είναι το Crain’s Militaria που ανέρτησε τις εικόνες από την εκτέλεση των 200

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική ιστορία ενός μονόχειρα γκολφέρ που πέτυχε το ακατόρθωτο: «Το άθλημα μού έδωσε θέληση να ζήσω»

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Το φυσικό φαινόμενο πίσω από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Η Γη κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα απέραντο «θερμοκήπιο»

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για πιθανές επιχειρήσεις εβδομάδων στο Ιράν

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κακοποιοί απήγαγαν 85χρονο κατά λάθος

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τα ΜΜΕ στηλιτεύουν το γεγονός ότι ο επικεφαλής της κρίσης των Ιμίων κηδεύτηκε ως φαντάρος

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στη Θεσσαλονίκη: Πολυκατοικίες βρίσκονται στον «αέρα» από τις βροχοπτώσεις

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σκότωσε τον αδελφό του και άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά του

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη «διάδοχο» εγκαινίασαν γειτονιά για οικογένειες Βορειοκορεατών στρατιωτών που πέθαναν στη Ρωσία

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τη δήλωση του Ομπάμα για τους εξωγήινους: «Είναι πραγματικοί» - Τι είπε για την Περιοχή 51

08:11WHAT THE FACT

Άνδρας έζησε 100 ημέρες κάτω από το νερό - Η τεράστια αλλαγή στο σώμα του

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ο ψηλός και το γελαστό παιδί – Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ο ψηλός και το γελαστό παιδί – Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού – Τι υποστηρίζει ο Βούλγαρος ισοβίτης για τη συμπλοκή

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σκότωσε τον αδελφό του και άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά του

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

06:28LIFESTYLE

Eurovision: Το «φαινόμενο» Akylas που έκανε κοινό, X και επιτροπές να τον λατρέψουν

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα - Νεκρός ο 41χρονος οδηγός

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πώς θα βγείτε πριν τα 62 με... κρυφά μπόνους

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα κακοκαιρία... εξπρές από την Τρίτη - Κίνδυνος από τα υψηλά τοπικά Rain Rates

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στη Θεσσαλονίκη: Πολυκατοικίες βρίσκονται στον «αέρα» από τις βροχοπτώσεις

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ημέρες από την είσοδο Ασπρόπυργου έως την είσοδο Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Οι εναλλακτικές διαδρομές

06:36WHAT THE FACT

SIZO-2: Μέσα στις φυλακές βασανιστηρίων της Ρωσίας - Από ηλεκτροσόκ μέχρι «μάσκες ελέφαντα»

06:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που άστεγος αρπάζει παιδί από καρότσι

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας - Ήταν δεμένη και είχε μώλωπες

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το νέο φθηνό λέιζερ και το όπλο που παραπέμπει σε... γεννητικά όργανα και θα μπορούσε να καταρρίψει μέχρι και αεροπλάνα

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Αυτοί είναι οι σύνδεσμοι στο ebay για τις φωτογραφίες στην Καισαριανή - Ποιο είναι το Crain’s Militaria που ανέρτησε τις εικόνες από την εκτέλεση των 200

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η δολοφονία που σόκαρε το Mπαγκλαντές: Εξαγριωμένο πλήθος λίντσαρε και πυρπόλησε «βλάσφημο» άνδρα

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ