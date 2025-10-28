Πακιστάν: Χριστιανός πάστορας που φυλακίστηκε για βλασφημία πεθαίνει μετά από 13 χρόνια στη φυλακή

Ένας πάστορας στο Πακιστάν, που είχε αθωωθεί από ψευδή κατηγορία για βλασφημία, παρέμεινε στη φυλακή για 13 χρόνια πριν πεθάνει τραγικά δύο ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, σύμφωνα με μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο πάστορας Ζαφάρ Μπάτι, 62 ετών, ιδρυτής της χριστιανικής διακονίας Jesus World Mission Church Ministry, πέθανε από καρδιακή ανακοπή στις 5 Οκτωβρίου στο σπίτι του στο Ραβαλπίντι, στην επαρχία Παντζάμπ, όπως ανακοίνωσε η British Asian Christian Association (BACA).

Ο Μπάτι αποφυλακίστηκε από τη φυλακή της περιφέρειας Αντιάλ μετά την απόφαση του παραρτήματος Ραβαλπίντι του Ανώτερου Δικαστηρίου της Λαχόρης να ακυρώσει την καταδίκη του για βλασφημία στις 2 Οκτωβρίου. Είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2012, όταν ένας μουσουλμάνος ιεροδιδάσκαλος τον κατηγόρησε ότι έστειλε «προσβλητικά» μηνύματα σχετικά με τον προφήτη του Ισλάμ, Μωάμεθ.

Ο Μπάτι δεν ήταν το μοναδικό θύμα των νόμων περί βλασφημίας του Πακιστάν. Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται στη φυλακή με κατηγορίες για ισλαμική βλασφημία. Δεν υπάρχει καμία ποινή για όσους κάνουν ψευδείς καταγγελίες βλασφημίας.

Σύμφωνα με τους αυστηρούς νόμους περί βλασφημίας του Πακιστάν, οποιοσδήποτε βρεθεί ένοχος για προσβολή του Ισλάμ μπορεί να καταδικαστεί σε θάνατο. Οι χριστιανοί αποτελούν δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των κατηγορουμένων· αν και αποτελούν μόλις το 1,8% του πληθυσμού, περίπου το ένα τέταρτο των κατηγοριών για βλασφημία στρέφεται εναντίον τους. Σε πολλές περιπτώσεις, οι κατηγορούμενοι δολοφονούνται από όχλους πριν καν ξεκινήσει η νομική διαδικασία.

Για παράδειγμα, τον Ιούνιο του 2024, ένας τουρίστας σύρθηκε έξω από αστυνομικό τμήμα και δολοφονήθηκε από όχλο στη βορειοδυτική περιοχή του Πακιστάν, αφού κατηγορήθηκε για βλασφημία. Βίντεο από το περιστατικό δείχνει το σώμα του να περιφέρεται στους δρόμους και στη συνέχεια να πυρπολείται.

Οι νόμοι περί βλασφημίας του Πακιστάν χρησιμοποιούνται συχνά για να εκμεταλλεύονται ευάλωτους ανθρώπους και θρησκευτικές μειονότητες. Σύμφωνα με την Human Rights Watch (HRW, «οι κατήγοροι εδώ και καιρό χρησιμοποιούν τις κατηγορίες για βλασφημία για να υποκινούν τη βία των όχλων, αναγκάζοντας ολόκληρες κοινότητες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και αφήνοντας την περιουσία τους εκτεθειμένη σε καταπατήσεις. Όσοι επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τον νόμο προς ίδιον όφελος έχουν χρησιμοποιήσει τις κατηγορίες για βλασφημία ως όπλο εναντίον ανταγωνιστών και επιχειρήσεων που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες.»

Σύμφωνα με έκθεση του 2023 από την Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία (USCIRF), «οι κατηγορίες για βλασφημία, είτε αληθείς είτε ψευδείς, συχνά οδηγούν σε πολυετείς ποινές φυλάκισης, θανατικές καταδίκες και απομόνωση».

Από το 1987, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν κατηγορηθεί βάσει των νόμων περί βλασφημίας. Σχεδόν 100 άτομα έχουν λιντσαριστεί μέχρι θανάτου, ενώ δεκάδες παραμένουν στη θανατική ποινή, σύμφωνα με την USCIRF.

Σε πρόσφατη υπόθεση, δικαστήριο στο βορειοδυτικό Πακιστάν καταδίκασε τέσσερις άνδρες σε θάνατο επειδή φέρεται να ανάρτησαν ιερόσυλο υλικό σχετικά με το Κοράνι και ισλαμικές μορφές. Στις 25 Ιανουαρίου, ο δικαστής Τάρικ Αγιούμπ στο Ραβαλπίντι καταδίκασε τους τέσσερις σε θάνατο δι’ απαγχονισμού και τους επέβαλε πρόστιμο άνω των 16.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με έκθεση του 2019 της USCIRF: «Πακιστανοί, μεταξύ των οποίων παιδιά και άτομα με ψυχικές ασθένειες, έχουν κατηγορηθεί επίσημα για βλασφημία για μια πληθώρα υποτιθέμενων λόγων, όπως:

– πρόκληση φυσικής φθοράς στο Κοράνι ή σε άλλα ισλαμικά θρησκευτικά κείμενα, ακόμη και ακούσια,

– αποστολή ή λήψη γραπτών μηνυμάτων, μερικές φορές ανεπιθύμητων, τα οποία αργότερα θεωρούνται προσβλητικά προς τον προφήτη Μωάμεθ ή το Ισλάμ,

– μετάφραση και ανάρτηση περιεχομένου σε προσωπικά ιστολόγια ή μη μουσουλμανικές ιστοσελίδες, ή δημοσίευση αναρτήσεων στο Facebook που θεωρούνται προσβλητικές προς το Ισλάμ,

– καθώς και έκφραση σχολίων σε προσωπικές συνομιλίες που οι μάρτυρες ισχυρίζονται ότι είναι βλάσφημα».

Στο μεταξύ, το 2023, η Εθνική Συνέλευση του Πακιστάν ψήφισε ομόφωνα την επέκταση των νόμων περί βλασφημίας της χώρας. Ο νέος νόμος επεκτείνει πλέον τις ποινές και σε όσους θεωρείται ότι προσβάλλουν τους συντρόφους του προφήτη Μωάμεθ (μια κατηγορία που θα μπορούσε να περιλαμβάνει χιλιάδες μουσουλμάνους), επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών ή ισόβια κάθειρξη.

Ιστορικά, κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης των νόμων περί βλασφημίας στο Πακιστάν έχει ανακοπεί βίαια από ριζοσπαστικές ισλαμικές ομάδες μέσω διαδηλώσεων και απειλών. Για παράδειγμα, τον Ιούλιο του 2024, σύμφωνα με το Open Doors, οι Χριστιανοί και άλλες μειονότητες στη χώρα υπέστησαν νέο πλήγμα, όταν ανεστάλη η έρευνα για την κατάχρηση των νόμων περί βλασφημίας.

Ο δικαστής Ισάκ Καν του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ είχε διατάξει την κυβέρνηση να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την κατάχρηση του νόμου, έπειτα από απόρρητη αστυνομική έκθεση με τίτλο «The Blasphemy Business» («Η Επιχείρηση της Βλασφημίας»), η οποία αποκάλυψε εγκληματικά δίκτυα που κατηγορούσαν ψευδώς νέους ανθρώπους για βλασφημία με σκοπό οικονομικό όφελος.

Η έκθεση αποκάλυψε ότι ψεύτικοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέσερναν νέους άνδρες σε συνομιλίες που περιείχαν υποτιθέμενο βλάσφημο περιεχόμενο, παγιδεύοντας εκατοντάδες θύματα, των οποίων οι γονείς αναγκάζονταν να πληρώσουν δωροδοκίες για να αποσυρθούν οι αστυνομικές κατηγορίες.

Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν, τα κυκλώματα αυτά έχουν παγιδεύσει πάνω από 450 άτομα από το 2021. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν οικογένειες θυμάτων έχουν τεκμηριώσει περιπτώσεις συλλήψεων, εξαφανίσεων και βασανιστηρίων κατά την κράτηση.

Τα νέα για την έρευνα αρχικά προκάλεσαν ανακούφιση και ελπίδα μεταξύ των Χριστιανών και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων, όμως αυτές οι ελπίδες διαψεύστηκαν γρήγορα έπειτα από έντονες αντιδράσεις και πολιτικές πιέσεις που οδήγησαν στη διακοπή της έρευνας.

Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μέλη του ισλαμιστικού κόμματος Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) επιτέθηκαν δημόσια στην απόφαση του δικαστηρίου, χρησιμοποιώντας οργισμένη ρητορική για να κινητοποιήσουν την αντίθεση απέναντί της. Την ίδια στιγμή, δικηγόροι που εκπροσωπούσαν το κόμμα Jamiat Ulema-e-Islam προσέφυγαν στο δικαστήριο προκαλώντας νομικά την εντολή. Στις 24 Ιουλίου, εν μέσω φόβων ότι η εχθρότητα θα μπορούσε να μετατραπεί σε βία, η εντολή του δικαστή Καν ανεστάλη.

Σήμερα, πολλές χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία εξακολουθούν να διαθέτουν νόμους κατά της βλασφημίας. Χώρες όπως το Πακιστάν, το Ιράν, το Μπρουνέι και η Μαυριτανία επιβάλλουν θανατική ποινή σε όσους θεωρηθεί ότι προσβάλλουν το Ισλάμ ή τον προφήτη Μωάμεθ. Περίπου το 96% του πληθυσμού του Πακιστάν είναι μουσουλμάνοι.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν τον διαχωρισμό του Πακιστάν από την Ινδία το 1947, τα συνεχή στρατιωτικά πραξικοπήματα εδραίωσαν την ταυτότητα του Πακιστάν ως ισλαμικού κράτους. Για παράδειγμα, το 1977, μετά από στρατιωτικό πραξικόπημα, ο στρατηγός Μουχάμαντ Ζία Ουλ-Χακ έγινε ηγέτης του Πακιστάν, κυβερνώντας για δέκα χρόνια, έως τον θάνατό του. Αμέσως μετά την άνοδό του στην εξουσία, ξεκίνησε τη διαδικασία νομοθέτησης και τροποποίησης νόμων ώστε να είναι σύμφωνοι με το Ισλάμ.

Υλικό που θεωρήθηκε «μη ισλαμικό» αφαιρέθηκε από βιβλιοθήκες και σχολικά εγχειρίδια, ενώ νέα βιβλία βιολογίας λυκείου περιλάμβαναν στα εισαγωγικά κεφάλαιά τους την ισλαμική εκδοχή της δημιουργίας του κόσμου, κάτι που παραμένει μέρος του κανονικού προγράμματος σπουδών στα περισσότερα πακιστανικά σχολεία.

Η πλήρης ισλαμοποίηση του Πακιστάν οδήγησε σε συστηματικές διώξεις των θρησκευτικών μειονοτήτων. Για παράδειγμα, στις 16 Αυγούστου 2023, ψευδείς κατηγορίες βλασφημίας εναντίον δύο Χριστιανών κατοίκων της Τζαρανουάλα, στην περιφέρεια Φαϊζαλαμπάντ (επαρχία Παντζάμπ), προκάλεσαν όχλο να επιτεθεί βίαια εναντίον εκκλησιών και χριστιανικών σπιτιών, οδηγώντας στον εκτοπισμό δεκάδων χριστιανικών οικογενειών.

Οι καταστροφές περιλάμβαναν τουλάχιστον 24 εκκλησίες, πολλά χριστιανικά σπίτια, ενοριακές αίθουσες, κατοικίες ιερέων, ακόμη και χριστιανικά μνήματα, αποκαλύπτοντας το βάθος της θρησκευτικής βίας που συνεχίζει να πλήττει τη χώρα.

Δύο χρόνια μετά από αυτή τη φρικαλεότητα, ο τοπικός επίσκοπος της περιφέρειας δήλωσε ότι κανένας από τους χιλιάδες υπόπτους δεν έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Ο επίσκοπος Ιντριάς Ρέχματ είπε ότι οι Χριστιανοί της περιφέρειας Τζαρανουάλα θέλουν να «φωνάξουν και να ουρλιάξουν» από αγανάκτηση για την προφανή αποτυχία απονομής δικαιοσύνης.

Τα σχόλιά του έγιναν δύο μήνες μετά την απόφαση του Δικαστηρίου Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας του Φαϊζαλαμπάντ, το οποίο αθώωσε και τα 10 άτομα που είχαν κατηγορηθεί για τον εμπρησμό μίας από τις εκκλησίες. Από τους 5.213 κατηγορουμένους που συνδέθηκαν με το περιστατικό, πάνω από 380 άτομα συνελήφθησαν, πολλοί εκ των οποίων αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει καμία καταδίκη, σύμφωνα με την οργάνωση Aid to the Church in Need.

Καθώς οι κατηγορίες για βλασφημία συνεχίζουν να ανατρέπουν ζωές, η χριστιανική κοινότητα δυσκολεύεται να ξαναχτίσει τη ζωή της και να προχωρήσει. Ο Ταρίκ Μπασίρ, Χριστιανός κάτοικος της Τζαρανουάλα, είπε στη Διεθνή Αμνηστία:

«Η ψυχική οδύνη από το περιστατικό της Τζαρανουάλα είναι τέτοια που ακόμη και σήμερα, έναν χρόνο μετά, τα παιδιά μας αρχίζουν να τρέμουν όταν κάποιος το αναφέρει μπροστά τους.»

Το Πακιστάν είναι μια χώρα όπου οποιοσδήποτε – ιδίως μέλη θρησκευτικών μειονοτήτων – μπορεί να κατηγορηθεί για βλασφημία και να δολοφονηθεί πριν καν ξεκινήσει η νομική διαδικασία.

Για δεκαετίες, οι κατηγορίες βλασφημίας είχαν καταστροφικές συνέπειες για όσους στοχοποιήθηκαν, ενώ τόσο η κυβέρνηση όσο και τα δικαστήρια απέτυχαν να αποτρέψουν αυτή την ακραία δίωξη ή να λογοδοτήσουν τους ψευδοκατηγόρους και δράστες.

Οι θρησκευτικές μειονότητες στο Πακιστάν εξακολουθούν έτσι να ζουν υπό τον φόβο.