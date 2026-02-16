Ιταλία: Η διάσημη «αψίδα του έρωτα» γκρεμίστηκε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

«Θύμα» των ισχυρών καταιγίδων που πλήττουν την Ιταλία έπεσε η περίφημη «αψίδα του έρωτα», η οποία κατέρρευσε σε μία ειρωνική σύμπτωση ανήμερα της γιορτής των ερωτευμένων.

Η Torre Sant'Andrea στην Απουλία ήταν ένας βραχώδης σχηματισμός στη θάλασσα που είχε γίνει δημοφιλής τουριστικός προορισμός, προσελκύοντας ζευγάρια που αναζητούσαν αιώνιο έρωτα.

Σύμφωνα με την παράδοση, τα ζευγάρια που φιλιόντουσαν κάτω από τον βράχο θα είχαν έναν έρωτα που θα διαρκούσε για πάντα.

Ωστόσο, η εμβληματική αψίδα κατέρρευσε κατά τη διάρκεια των καταιγίδων το βράδυ του Σαββάτου, μετά από ημέρες με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις.

Οι φωτογραφίες έδειξαν ότι η γέφυρα από βράχους που συνέδεε τα δύο βράχια στη θάλασσα είχε διαβρωθεί.

Ο δήμαρχος του Melendugno, Maurizio Cisternino, δήλωσε ότι η κατάρρευση ήταν «ένα τεράστιο πλήγμα στην καρδιά», δήλωσε στην εφημερίδα Quotidiano di Puglia.

«Λυπάμαι βαθιά για αυτό που συνέβη, είναι ένα ανεπιθύμητο δώρο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η αψίδα των εραστών δεν υπάρχει πια».

Η Ιταλία έχει πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ το Σάββατο, ημέρα της κατάρρευσης, για την Απουλία είχε εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση