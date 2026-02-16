Ολυμπιακά μετάλλια: Από τα ολόχρυσα του 1908 στο… 1% χρυσό του Παρισιού το 2024
Στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1908 στο Λονδίνο, οι Ολυμπιονίκες έλαβαν ένα από τα πιο σπάνια βραβεία στην ιστορία του αθλητισμού
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1908 τα μετάλλια ήταν μασίφ από καθαρό χρυσό. Στο Παρίσι 2024 περιείχαν μόλις 1%. Πώς άλλαξε η σύστασή τους;
Δείτε στο gazzetta.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Έρχεται το τέλος για τα τιμόνια τύπου yoke
10:12 ∙ ΥΓΕΙΑ
Τα «κλειδιά» για το πώς να «ζήσετε μέχρι τα 100»
09:25 ∙ LIFESTYLE