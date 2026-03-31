Πακιστάν και Κίνα ανακοίνωσαν σχέδιο 5 σημείων για να λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, μιλάει στην αρχή μιας συνάντησης με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, στο Πεκίνο της Κίνας.

Η Κίνα και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ένα σχέδιο 5 σημείων για να λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Το σχέδιο καταρτίστηκε κατά την διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πεκίνο μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, και του ομόλογό του από το Πακιστάν, Ισάκ Νταρ.

Ακολουθεί το περιεχόμενό του:

Παύση των εχθροπραξιών: Και οι δύο χώρες κάλεσαν για την «άμεση» παύση των εχθροπραξιών και την καταβολή «μέγιστων προσπαθειών» για την αποτροπή της εξάπλωσης της σύγκρουσης. Πρέπει επίσης να αποσταλεί ανθρωπιστική βοήθεια στις περιοχές που έχουν πληγεί από τον πόλεμο.

Ειρηνευτικές συνομιλίες: Οι ειρηνευτικές συνομιλίες – που θα καλύπτουν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική ανεξαρτησία και την ασφάλεια του Ιράν και των χωρών της περιοχής – πρέπει να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό.

Ασφάλεια μη στρατιωτικών στόχων: Οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Το Πακιστάν και η Κίνα κάλεσαν όλα τα μέρη να σταματήσουν κάθε επίθεση εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων.

Ναυτιλιακές οδοί: Τα Στενά του Ορμούζ, μαζί με άλλες σημαντικές πλωτές οδούς, πρέπει να ασφαλιστούν και όλα τα πλοία που τις χρησιμοποιούν πρέπει να προστατεύονται.

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών: Η Κίνα και το Πακιστάν κάλεσαν από κοινού να ενισχυθεί η υπεροχή του ΟΗΕ και να βρεθεί μια λύση βασισμένη στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών