Ινδία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί σε πτώση λεωφορείου σε γκρεμό
Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 22 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του σε επαρχιακό δρόμο, κοντά στην κοινότητα Σότζα του κρατιδίου Χιμάτσαλ Πραντές στη βόρεια Ινδία, κι έπεσε σε γκρεμό, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους.
Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 22 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι δύο άνδρες και δύο γυναίκες βρήκαν τον θάνατο, ενώ οι 18 διασωθέντες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για να δεχθούν ιατρική φροντίδα.
Σχόλια
