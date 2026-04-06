Ιράν: Σκοτώθηκε ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης

Snapshot Ο υποστράτηγος Σεγιέντ Ματζίντ Καντεμί, επικεφαλής των μτικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σκοτώθηκε σε «εγκληματική τρομοκρατική επίθεση» που αποδίδεται σε «αμερικανοσιωνιστή εχθρό».

Η δολοφονία του Καντεμί συνέβη εν μέσω κλιμάκωσης στρατιωτικών συγκρούσεων και διπλωματικών εντάσεων στην περιοχή.

Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις σε στόχους στην Τεχεράνη, ενώ ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις προκάλεσαν θύματα στο Ισραήλ.

Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για εκτεταμένα αντίποινα σε περίπτωση περαιτέρω επιθέσεων κατά αμάχων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κατήγγειλε τις απειλές των ΗΠΑ για επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές ως πιθανά εγκλήματα πολέμου.

Ο θάνατος του υποστράτηγου Σεγιέντ Ματζίντ Καντεμί, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), ανακοινώθηκε σήμερα από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες. Η δολοφονία του σημειώθηκε καθώς οι εχθροπραξίες σε πολλά μέτωπα συνεχίζονται, με αξιωματούχους από όλες τις πλευρές να εκδίδουν ανακοινώσεις εν μέσω συνεχιζόμενων στρατιωτικών και διπλωματικών εξελίξεων.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ανέφερε ότι ο Υποστράτηγος Καντεμί, επικεφαλής του Οργανισμού Πληροφοριών του, σκοτώθηκε νωρίς τη Δευτέρα σε αυτό που χαρακτήρισε ως «εγκληματική τρομοκρατική επίθεση» που πραγματοποιήθηκε από έναν «αμερικανοσιωνιστή εχθρό» κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων εχθροπραξιών που αναφέρονται ως «Τρίτος Επιβληθείς Παγκόσμιος Πόλεμος».

Η δήλωση, που εκδόθηκε από το γραφείο δημοσίων σχέσεων του IRGC και αναφέρθηκε από το Tasnim, ανακοίνωσε ότι ο Καντεμί «έλαβε την υψηλή χάρη του μαρτυρίου» μετά την επίθεση. Δεν διευκρίνισε την τοποθεσία του περιστατικού ούτε παρείχε επιχειρησιακές λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της δολοφονίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Kαντεμί είχε υπηρετήσει επί δεκαετίες σε ρόλους στις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας, με το IRGC να περιγράφει τη συμβολή του ως «μεγάλη, διαρκή και διδακτική» στην προστασία της ασφάλειας του Ιράν και στην αντιμετώπιση ξένων αντιπάλων. Η ανακοίνωση παρουσίασε τον θάνατό του ως συμβάν στο πλαίσιο συνεχιζόμενης σύγκρουσης που αφορούσε το Ιράν και τους αντιπάλους του.

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιθέσεων σε όλη την περιοχή. Σύμφωνα με τις εξελίξεις που συγκέντρωσε το AFP, οι ισραηλινές δυνάμεις δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν ένα κύμα επιθέσεων εναντίον «στόχων του καθεστώτος» στην Τεχεράνη, ενώ τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επιθέσεις που έπληξαν κατοικημένες περιοχές στην πρωτεύουσα.

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB του Ιράν ανέφερε ότι οι διακοπές φυσικού αερίου επηρέασαν περιοχές της Τεχεράνης μετά από πλήγμα σε πανεπιστημιακή εγκατάσταση. Ξεχωριστά δημοσιεύματα ανέφεραν ζημιές σε πολιτικές υποδομές στην πόλη. Στο Ισραήλ, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν θύματα μετά από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Η Πυροσβεστική και Διάσωση του Ισραήλ ανέφερε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας πύραυλος χτύπησε ένα κτίριο κατοικιών στη βόρεια πόλη Χάιφα, προκαλώντας μερική κατάρρευση. Οι αρχές αναζητούν επίσης δύο άτομα που αγνοούνται στα συντρίμμια, ανέφερε το AFP, επικαλούμενο επίσημες ανακοινώσεις.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις σχετικά με πιθανή κλιμάκωση. Εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου Khatam al-Anbiya, τον οποίο ανέφερε το IRIB και το AFP, δήλωσε ότι τυχόν περαιτέρω επιθέσεις σε αμάχους θα οδηγήσουν σε «πολύ πιο καταστροφικές και εκτεταμένες» επιχειρήσεις αντιποίνων.

Οι διπλωματικές εντάσεις έχουν επίσης ενταθεί. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, δήλωσε ότι οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να στοχοποιήσει τις ιρανικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών παραγωγής ενέργειας και των γεφυρών, θα μπορούσαν να συνιστούν εγκλήματα πολέμου. Σε σχόλια που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα οποία επικαλέστηκε το AFP, ο Γκαριμπαμπάντι αναφέρθηκε σε διατάξεις του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με το AFP, έχει προειδοποιήσει για πιθανά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει να ανοίξει ξανά τις θαλάσσιες οδούς, συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ.