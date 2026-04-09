Ο θρύλος του Satoshi Nakamoto - Η μυστηριώδης μορφή στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων 

Snapshot Οι New York Times ισχυρίζονται ότι ο Άνταμ Μπλακ, δημιουργός του συστήματος Hashcash, είναι ο πιο πιθανός υποψήφιος για τον Satoshi Nakamoto, τον εφευρέτη του bitcoin.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το στυλ γραφής και η σιωπή του Μπλακ κατά τις πρώτες ημέρες του bitcoin παρουσιάζονται ως βασικά αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Άνταμ Μπλακ διέψευσε κατηγορηματικά ότι είναι ο Satoshi Nakamoto μέσω των κοινωνικών δικτύων του.

Η ταυτότητα του Satoshi Nakamoto παραμένει αμφιλεγόμενη και έχει προκαλέσει πολλές εικασίες και απορριπτικές αντιδράσεις από υποψήφιους στο παρελθόν.

Η αποκάλυψη της ταυτότητας του Satoshi θεωρείται σημαντική από ορισμένους για την ασφάλεια της αγοράς, καθώς διαχειρίζεται περίπου το 5% της συνολικής προσφοράς bitcoin.

Ο μύθος του Satoshi Nakamoto, του ανθρώπου που κρύβεται πίσω από την εφεύρεση των κρυπτονομισμάτων εξακολουθεί να συναρπάζει για περισσότερο από μία δεκαετία με την ταυτότητά του να παραμένει ένα άλυτο μυστήριο.

Πρόσφατο άρθρο των New York Times έστρεψε ξανά τα βλέμματα στον Άγγλο κρυπτογράφο και διευθύνοντα σύμβουλο της Blockstream, Άνταμ Μπλακ.

Bitcoin’s founder, Satoshi Nakamoto, has remained hidden for 17 years. A trail of clues — and a year of digging by our reporter, John Carreyrou — led us to a 55-year-old computer scientist in El Salvador named Adam Back. https://t.co/s6Jy00IDdk — The New York Times (@nytimes) April 8, 2026

Σύμφωνα με την έκθεση της NYT, ο Άνταμ Μπλακ, ο οποίος ανέπτυξε το σύστημα Hashcash που θεωρείται ο πρόγονος του μηχανισμού «Proof of Work» (Απόδειξη Εργασίας) στο οποίο βασίζεται το Bitcoin, είναι ο πιο πιθανός υποψήφιος για τον Satoshi Nakamoto.

Στην έκθεση, οι τεχνικές δεξιότητες του Μπακ, οι ομοιότητες με τη γλώσσα και το στυλ γραφής της τεχνικής τεκμηρίωσης του Bitcoin, καθώς και η σιωπή του κατά τις πρώτες ημέρες του κρυπτονομίσματος, παρουσιάζονται ως τα σημαντικότερα αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, το Bitcoin αποτελεί μια φυσική εξέλιξη των τεχνικών θεμελίων που έθεσε ο Μπακ πριν από χρόνια. Ωστόσο, αυτή η υπόθεση δεν είναι καινούργια· το πραγματικό γεγονός είναι ότι η NYT ισχυρίζεται ότι αυτή τη φορά παρουσιάζει πιο συγκεκριμένες συνδέσεις και χρονολογική συνέπεια.

Όταν το Bitcoin κυκλοφόρησε στις 31 Οκτωβρίου 2008, υπήρχε η φιλοσοφία της δημιουργίας ενός ψηφιακού νομίσματος μακριά από τον έλεγχο του κράτους ή των τραπεζών.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της έκθεσης, στις απόψεις του Back στις ομάδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Cypherpunk της δεκαετίας του 1990, αναφέρθηκε ότι συζητούσε τη δημιουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικού μετρητού μακριά από νομικούς ελέγχους. Μάλιστα, ανέπτυσσε το σύστημα Hashcash για την καταπολέμηση των μηνυμάτων spam. Ένα άλλο αξιοσημείωτο σημείο της έρευνας είναι η εξαφάνιση του Back κατά τα πρώτα χρόνια του Bitcoin.

Η άμεση διάψευση του Μπλακ

Ο Άνταμ Μπλακ αρνήθηκε κατηγορηματικά τις φήμες μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας: «Όπως έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, δεν είμαι ο Satoshi. Το Bitcoin είναι μια υπέροχη εφεύρεση, αλλά δεν είμαι μέρος αυτού του μυστηρίου. Ο κόσμος αγαπάει να διηγείται ιστορίες, αλλά η πραγματικότητα διαφέρει πολύ από τις εικασίες που περιέχονται στις αναφορές.»

i'm not satoshi, but I was early in laser focus on the positive societal implications of cryptography, online privacy and electronic cash, hence my ~1992 onwards active interest in applied research on ecash, privacy tech on cypherpunks list which led to hashcash and other ideas. — Adam Back (@adam3us) April 8, 2026

Μετά την είδηση, οι συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φούντωσαν. Μια μερίδα υποστηρίζει ότι «δεν έχει πλέον σημασία ποιος είναι ο Satoshi, το Bitcoin έχει γίνει κτήμα της κοινωνίας», ενώ μια μεγάλη μερίδα υποστηρίζει ότι η ταυτότητα του κατόχου αυτού του πορτοφολιού, ο οποίος διαχειρίζεται 1,1 εκατομμύρια Bitcoin (περίπου 70 δισεκατομμύρια δολάρια), είναι κρίσιμη για την ασφάλεια της αγοράς. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου το 5% της συνολικής προσφοράς Bitcoin.

Η ταυτότητα Satoshi αποτελεί αντικείμενο εικασιών εδώ και χρόνια. Πολλά βιβλία, ντοκιμαντέρ και άρθρα ισχυρίστηκαν ότι έλυσαν το ζήτημα, αλλά είτε διαψεύστηκαν, είτε απέτυχαν να πείσουν.

Το 2024 είχε επισημανθεί ο Καναδός εμπειρογνώμονας κρυπτονομισμάτων Peter Todd, αλλά ο Todd είχε αρνηθεί αυτόν τον ισχυρισμό.

Την ίδια χρονιά, ο Stephen Mollah από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Dorian Nakamoto, Ιαπωνικής καταγωγής που ζούσε προηγουμένως στις ΗΠΑ, και ο Αυστραλός επιστήμονας πληροφορικής Craig Wright ισχυρίστηκαν ότι είναι ο Satoshi, αλλά αυτό δεν έτυχε ευρείας αποδοχής.

Ο ισχυρισμός του Wright απορρίφθηκε από βρετανικό δικαστήριο.

