Κλιματική κρίση: Σε κίνδυνο εξαφάνισης οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι - Πνίγονται μαζικά οι νεοσσοί

Το λιώσιμο των θαλάσσιων πάγων οδηγεί σε κατάρρευση τμήματα όπου βρίσκονται νεογνά με συνέπεια να πνίγονται

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

National Geographic
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κλιματική αλλαγή λιώνει ταχύτατα τους πάγους με αποτέλεσμα οι νεοσσοί των αυτοκρατορικών πιγκουίνων να οδηγούνται σε πνιγμό, με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) να κηρύξει επίσημα το είδος σε κίνδυνο εξαφάνισης.

Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι βασίζονται στον «σταθερό» πάγο – τον θαλάσσιο πάγο που είναι σταθερά προσκολλημένος στην ακτή – για εννέα μήνες το χρόνο. Εκεί εκκολάπτονται τα χνουδωτά νεογνά τους και μεγαλώνουν μέχρι να αποκτήσουν τα αδιάβροχα φτερά τους.

Οι ενήλικοι πιγκουίνοι, αλλάζουν φτερά κάθε χρόνο και χρειάζονται επίσης ένα ασφαλές καταφύγιο ενώ τα φτερά τους για το κολύμπι ξαναμεγαλώνουν.

Ωστόσο, η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει οδηγήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα θαλάσσιου πάγου στην Ανταρκτική από το 2016. Όταν ο θαλάσσιος πάγος σπάει νωρίς, ολόκληρες αποικίες μπορούν να πέσουν στον ωκεανό, αφήνοντας τα νεογνά να πνιγούν. Ακόμα και αν μερικά πιγκουινάκια ξεφύγουν από το νερό, είναι μούσκεμα και θα πεθάνουν από το κρύο.

Τέσσερις από τις πέντε γνωστές περιοχές αναπαραγωγής των αυτοκρατορικών πιγκουίνων στη Θάλασσα Μπελίνγκσχαουζεν κατέρρευσαν το 2022, με την απώλεια χιλιάδων νεοσσών. Μια άλλη αποικία στη Θάλασσα Γουέντελ κατέρρευσε το 2016. Οι ερευνητές χαρακτήρισαν τις καταστροφές «απαίσιες» και «εξαιρετικά οδυνηρές».

Η αξιολόγηση της IUCN προβλέπει ότι ο πληθυσμός των αυτοκρατορικών πιγκουίνων θα μειωθεί κατά το ήμισυ μέχρι τη δεκαετία του 2080 λόγω της απώλειας θαλάσσιου πάγου. Ο τρέχων πληθυσμός των αυτοκρατορικών πιγκουίνων εκτιμάται σε 595.000 ενήλικα άτομα, έχοντας ήδη μειωθεί κατά 10% μεταξύ 2009 και 2018.

Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι είναι το μεγαλύτερο είδος πιγκουίνου και ανέβηκαν δύο κατηγορίες, από «σχεδόν απειλούμενο» σε «απειλούμενο» στη νέα ανάλυση της IUCN.

Ο θαλάσσιος οικολόγος Δρ Φίλιπ Τράθαν, ο οποίος συμμετείχε στην ανάλυση για την καταχώριση του αυτοκρατορικού πιγκουίνου στον «κόκκινο κατάλογο», δήλωσε: «Η κλιματική αλλαγή που προκαλεί ο άνθρωπος αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή. Η πρόωρη διάλυση του θαλάσσιου πάγου επηρεάζει ήδη τις αποικίες σε όλη την Ανταρκτική, ενώ περαιτέρω αλλαγές στον θαλάσσιο πάγο θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τον βιότοπό τους όσον αφορά την αναπαραγωγή, τη διατροφή και την αλλαγή φτερών. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι είναι ένα είδος-φρουρός που μας ενημερώνει για τον μεταβαλλόμενο κόσμο μας και για το πόσο καλά ελέγχουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή».

Το WWF ζητά επίσης να καταχωριστούν οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι ως «ειδικά προστατευόμενο είδος» στην επόμενη συνάντηση της Συνθήκης της Ανταρκτικής τον Μάιο στην Ιαπωνία, κάτι που θα συμβάλει στη μείωση άλλων πιέσεων στον βιότοπό τους, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία.

Σχόλια
Novibet
