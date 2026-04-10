Οργή Τραμπ για τη δολοφονία γυναίκας με σφυρί στη Φλόριντα - Αναδημοσίευσε το σκληρό βίντεο

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση Μπάιντεν που μπλοκάρει την ακύρωση προγράμματος, επιτρέποντας σε παράνομους μετανάστες να παραμείνουν στις ΗΠΑ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Οργή Τραμπ για τη δολοφονία γυναίκας με σφυρί στη Φλόριντα - Αναδημοσίευσε το σκληρό βίντεο
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε βίντεο με τη δολοφονία γυναίκας στη Φλόριντα από άνδρα με σφυρί, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μπάιντεν για πολιτική που επιτρέπει την παραμονή παράνομων μεταναστών στις ΗΠΑ.
  • Ο δράστης, Rolbert Joachin, άστεγος και παράνομος μετανάστης από την Αϊτή, συνελήφθη μετά από έξι ώρες ελεύθερος και αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο χωρίς προμελέτη και καταστροφή περιουσίας.
  • Η επίθεση έγινε σε βενζινάδικο όπου το θύμα, μητέρα δύο παιδιών από το Μπαγκλαντές, επιτέθηκε ο Joachin αφού προηγουμένως προσπάθησε να ζητήσει χρήματα.
  • Ο Τραμπ κατήγγειλε το πρόγραμμα «Καθεστώς Προσωρινής Προστασίας» που χορηγεί η κυβέρνηση Μπάιντεν σε Αϊτινούς, το οποίο χαρακτήρισε καταχρηστικό και απατηλό.
  • Ο δράστης κρατείται στη φυλακή κομητείας Lee και θα εμφανιστεί
Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο με σκληρές εικόνες, στο οποίο φαίνεται μια γυναίκα να δολοφονείται σε μια αποτρόπαια επίθεση με σφυρί. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ – ο οποίος αντιμετωπίζει σκληρές ερωτήσεις σχετικά με το Ιράν και την παράξενη δήλωση της συζύγου του για τον Έπσταϊν – δημοσίευσε το βίντεο από κάμερες ασφαλείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ανατριχιαστικό βίντεο της δολοφονίας μίας μητέρας δύο παιδιών από το Μπαγκλαντές, στον προαύλιο χώρο ενός βενζινάδικου στη Φλόριντα, όπου ένας άνδρας από την Αϊτή της επιτέθηκε με σφυρί αναδημοσίευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο Ντοναλντ Τραμπ δεν προειδοποίησε για το γραφικό περιεχόμενο ούτε προσπάθησε να λογοκρίνει το βίντεο, το οποίο μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Truth Social συνοδεύοντας το από ένα οργισμένο κείμενο: «Ένας παράνομος αλλοδαπός εγκληματίας από την Αϊτή, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος στη χώρα μας από τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία, τον διεφθαρμένο Τζο Μπάιντεν, και τους ριζοσπάστες Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, μόλις σκότωσε μια αθώα γυναίκα με σφυρί σε ένα βενζινάδικο στη Φλόριντα.

Το βίντεο της βάναυσης δολοφονίας της είναι ένα από τα πιο φρικτά πράγματα που θα δείτε ποτέ.

Αυτό το ζώο είχε τη δυνατότητα να παραμείνει εδώ επειδή η κυβέρνηση Μπάιντεν του χορήγησε, καθώς και σε όλους τους Αϊτινούς, το «Καθεστώς Προσωρινής Προστασίας», ένα πρόγραμμα που έχει καταστρατηγηθεί σε μεγάλο βαθμό και είναι απατηλό, το οποίο η κυβέρνησή μου προσπαθεί να καταργήσει, αλλά οι παραφρονημένοι φιλελεύθεροι δικαστές των περιφερειακών δικαστηρίων μας εμποδίζουν» και συνέχισε: «Δεν σας συνιστώ να δείτε αυτό το βίντεο, γιατί είναι τρομερό, αλλά ένιωσα ότι είχα την υποχρέωση να το δημοσιεύσω, ώστε ο κόσμος να δει τι προστατεύουν οι Δημοκρατικοί και ποιοι θέλουν να έρθουν στη χώρα μας, ακόμα και τώρα, μετά από όλα όσα έχουμε περάσει».

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο άστεγος Rolbert Joachin, 40 ετών, συνελήφθη την Πέμπτη, 2 Απριλίου, αφού παρέμενε ελεύθερος για περίπου έξι ώρες μετά τη φυγή του από τον τόπο του εγκλήματος.

Ο άστεγος δράστης μία ημέρα πριν προσπάθησε να κάνει ανάληψη χρημάτων από ένα ΑΤΜ στο κατάστημα, αλλά δεν τα κατάφερε. Επέστρεψε την επόμενη ημέρα εξοργισμένος ζητώντας χρήματα από τη γυναίκα, η οποία του εξήγησε ότι το κατάστημα δεν ήταν ιδιοκτήτης του ΑΤΜ.

Το επόμενο πρωί, το θύμα βρισκόταν μέσα στο κατάστημα και προσευχόταν όταν άκουσε τον ύποπτο να προκαλεί ζημιά στο αυτοκίνητό της, όπως ισχυρίστηκε η ιδιοκτήτρια.

Βγήκε από το κατάστημα και αντιμετώπισε τον ύποπτο, ο οποίος της ζήτησε ξανά χρήματα πριν ξεκινήσει την αποτρόπαια επίθεσή του.

Ο Joachin βρίσκεται υπό κράτηση στη φυλακή της κομητείας Lee, όπου αντιμετωπίζει μία κατηγορία για φόνο με επικίνδυνη, διεφθαρμένη διάθεση χωρίς προμελέτη και μία κατηγορία για υλική ζημιά σε περιουσία αξίας άνω των 1.000 δολαρίων. Θα εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 4 Μαΐου.

