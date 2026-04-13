Ανανεώθηκε η λίστα του Forbes με τους πλουσιότερους celebrities για το 2026

Το Forbes επικαιροποίησε για το 2026 τη λίστα με τους πλουσιότερους celebrities από τον χώρο της ψυχαγωγίας, επιβεβαιώνοντας μία σαφή τάση: Οι μεγαλύτερες περιουσίες δεν προέρχονται πλέον αποκλειστικά από καλλιτεχνικά έσοδα, αλλά από στρατηγικές επιχειρηματικές επενδύσεις, δικαιώματα και συμμετοχές σε brands.

Ο αριθμός των celebrity δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε σε 22, από 18 το 2025, με τη συνολική καθαρή τους περιουσία να «αγγίζει» τα 48,1 δισ. δολάρια. Όπως επισημαίνει το Μέσο, αυτή η «εκρηκτική» άνοδος οφείλεται σε συμφωνίες licensing, πωλήσεις καταλόγων μουσικής, μερίδια σε εταιρείες ψυχαγωγίας και επενδύσεις σε τομείς όπως η τεχνολογία και τα καταναλωτικά προϊόντα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Forbes.

Στην εφετινή λίστα προστέθηκαν νέα ονόματα όπως η Μπιγιονσέ, ο Ρότζερ Φέντερερ, ο Dr. Dre και ο σκηνοθέτης & σεναριογράφος, Τζέιμς Κάμερον, με τον τελευταίο να ενισχύει την περιουσία του κυρίως μέσω των τεράστιων εισπρακτικών επιτυχιών και των δικαιωμάτων από franchises όπως το Avatar.

It’s been sixteen years since Bruno Mars and the rapper Travie McCoy first sang about wanting to be billionaires on the cover of Forbes magazine. And while neither artist has managed to achieve that feat so far, a small but growing group of their celebrity peers did manage to… pic.twitter.com/xN5fnqxrnJ — Forbes (@Forbes) April 13, 2026

Η πλήρης λίστα του Forbes για το 2026, ταξινομημένη κατά καθαρή περιουσία: