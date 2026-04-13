Ανανεώθηκε η λίστα του Forbes με τους πλουσιότερους celebrities για το 2026
Τα νέα ονόματα στη λίστα του Forbes για το 2026
Το Forbes επικαιροποίησε για το 2026 τη λίστα με τους πλουσιότερους celebrities από τον χώρο της ψυχαγωγίας, επιβεβαιώνοντας μία σαφή τάση: Οι μεγαλύτερες περιουσίες δεν προέρχονται πλέον αποκλειστικά από καλλιτεχνικά έσοδα, αλλά από στρατηγικές επιχειρηματικές επενδύσεις, δικαιώματα και συμμετοχές σε brands.
Ο αριθμός των celebrity δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε σε 22, από 18 το 2025, με τη συνολική καθαρή τους περιουσία να «αγγίζει» τα 48,1 δισ. δολάρια. Όπως επισημαίνει το Μέσο, αυτή η «εκρηκτική» άνοδος οφείλεται σε συμφωνίες licensing, πωλήσεις καταλόγων μουσικής, μερίδια σε εταιρείες ψυχαγωγίας και επενδύσεις σε τομείς όπως η τεχνολογία και τα καταναλωτικά προϊόντα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Forbes.
Στην εφετινή λίστα προστέθηκαν νέα ονόματα όπως η Μπιγιονσέ, ο Ρότζερ Φέντερερ, ο Dr. Dre και ο σκηνοθέτης & σεναριογράφος, Τζέιμς Κάμερον, με τον τελευταίο να ενισχύει την περιουσία του κυρίως μέσω των τεράστιων εισπρακτικών επιτυχιών και των δικαιωμάτων από franchises όπως το Avatar.
Η πλήρης λίστα του Forbes για το 2026, ταξινομημένη κατά καθαρή περιουσία:
- Στίβεν Σπίλμπεργκ: 7,1 δισ. δολάρια
- Τζορτζ Λούκας: 5,2 δισ. δολάρια
- Μάικλ Τζόρνταν: 4,3 δισ. δολάρια
- Βινς ΜακΜάχον: 3,6 δισ. δολάρια
- Όπρα Γουίνφρεϊ: 3,2 δισ. δολάρια
- Jay–Z: 2,8 δισ. δολάρια
- Τέιλορ Σουίφτ: 2 δισ. δολάρια
- Κιμ Καρντάσιαν: 1,9 δισ. δολάρια
- Πίτερ Τζάκσον: 1,9 δισ. δολάρια
- Μάτζικ Τζόνσον: 1,6 δισ. δολάρια
- Τάιγκερ Γουντς: 1,5 δισ. δολάρια
- Ντικ Γουλφ: 1,5 δισ. δολάρια
- Τάιλερ Πέρι: 1,4 δισ. δολάρια
- ΛεΜπρόν Τζέιμς: 1,4 δισ. δολάρια
- Μπρους Σπρίνγκστιν: 1,2 δισ. δολάρια
- Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: 1,2 δισ. δολάρια
- Τζέρι Σάινφελντ: 1,1 δισ. δολάρια
- Ρότζερ Φέντερερ: 1,1 δισ. δολάρια
- Τζέιμς Κάμερον: 1 δισ. δολάρια
- Ριάνα: 1 δισ. δολάρια
- Μπιγιονσέ: 1 δισ. δολάρια
- Dr. Dre: 1 δισ. δολάρια