Κομισιόν: Έτοιμη η ευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας των παιδιών

Η εφαρμογή της ΕΕ για την επαλήθευση της ηλικίας στις διαδικτυακές πλατφόρμες είναι έτοιμη και θα τεθεί σύντομα σε χρήση, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς τα κράτη - μέλη προχωρούν στον καθορισμό ηλιακών ορίων για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η ευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας είναι τεχνικά έτοιμη» και «σύντομα» θα είναι «διαθέσιμη για χρήση από τους πολίτες», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Προχωράμε με πλήρη ταχύτητα και αποφασιστικότητα στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων μας. Καλούμε τις διαδικτυακές πλατφόρμες να λογοδοτήσουν που δεν προστατεύουν επαρκώς τα παιδιά μας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Η εφαρμογή, η οποία θα είναι συμβατή τόσο με κινητές συσκευές όσο και με υπολογιστές, θα απαιτεί από τους χρήστες να ανεβάσουν το διαβατήριό τους ή την ταυτότητά τους για να επιβεβαιώσουν την ηλικία τους ανώνυμα.

«Αυτή η εφαρμογή παρέχει στους γονείς, τους δασκάλους και τους φροντιστές ένα ισχυρό εργαλείο για την προστασία των παιδιών, διότι θα έχουμε μηδενική ανοχή για εταιρείες που δεν σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών μας», πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η εφαρμογή αποτελεί βασικό στοιχείο των σχεδίων της ΕΕ για την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Η τεχνολογία θα επιτρέπει στους χρήστες να αποδεικνύουν την ηλικία τους μέσω εγκεκριμένων και επαληθευμένων συστημάτων από τις κυβερνήσεις. Η ΕΕ δήλωσε ότι έχει διασφαλίσει ότι θα προστατεύει επίσης τα δικαιώματα ιδιωτικότητας και τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.

«Ζητάμε λογοδοσία από τις διαδικτυακές πλατφόρμες που δεν προστατεύουν επαρκώς τα παιδιά μας. Η νέα λύση για την επαλήθευση της ηλικίας και η εφαρμογή των κανόνων μας συμβαδίζουν», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Η φον ντερ Λάιεν έχει προωθήσει πρωτοβουλίες της ΕΕ για την προστασία των ανηλίκων από τις διαδικτυακές βλάβες και τους κινδύνους για την ψυχική υγεία που ενέχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές εθνικές κυβερνήσεις επεξεργάζονται επίσης μέτρα απαγόρευσης της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την Γαλλία να ηγείται αυτής της προσπάθειας.

Η εφαρμογή της ΕΕ έχει δοκιμαστεί τους τελευταίους μήνες στη Γαλλία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο και την Ιρλανδία. Προορίζεται επίσης να λειτουργεί σε συνδυασμό με άλλες εθνικές λύσεις «ψηφιακού πορτοφολιού».

«Χρειαζόμαστε μια δομημένη προσέγγιση για την πιστοποίηση των εθνικών λύσεων από την ΕΕ», δήλωσε την Τετάρτη η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Χέννα Βίρκουνεν. Εξήγησε ότι οι χρήστες της εφαρμογής «διατηρούν τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους».

