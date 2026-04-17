Ιαπωνία: Νέος όρος για καύσωνες - Οι ημέρες άνω των 40°C χαρακτηρίζονται πλέον «αφόρητα ζεστές»

Snapshot Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία υιοθέτησε τον όρο «kokusho

bi» για τις ημέρες μεμοκρασίες άνω των 40°C, χαρακτηρίζοντάς τες «αφόρητα ζεστές».

Η νέα κατηγορία στοχεύει στην καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Η ονομασία επιλέχθηκε μετά από δημόσια διαβούλευση με συμμετοχή περίπου 478.000 πολιτών, όπου η έκφραση «αφόρητα ζεστή ημέρα» είχε τη μεγαλύτερη αποδοχή.

Η νέα κατηγορία εντάσσεται σε υπάρχον σύστημα ταξινόμησης θερμοκρασιών που περιλαμβάνει όρους όπως «θερινή ημέρα» (25°C+), «καλοκαιρινή ημέρα» (30°C+) και «πολύ ζεστή ημέρα» (35°C+). Snapshot powered by AI

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) ανακοίνωσε ότι οι ημέρες με θερμοκρασίες που φτάνουν ή ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου θα χαρακτηρίζονται πλέον ως «αφόρητα ζεστές», στο πλαίσιο μιας νέας κατηγοριοποίησης που στοχεύει στην καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι στα ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο νέος όρος, «kokusho-bi», υιοθετείται καθώς οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες εμφανίζονται όλο και πιο συχνά διεθνώς, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή.

Για την επιλογή της ονομασίας προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν περίπου 478.000 πολίτες, με την επιλογή «αφόρητα ζεστή ημέρα» να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αποδοχή. Στη συνέχεια ακολούθησαν όροι όπως «εξαιρετικά έντονα ζεστή ημέρα», ενώ άλλες προτάσεις που κατατέθηκαν περιελάμβαναν χαρακτηρισμούς όπως «μέρα-σάουνα» ή «πύρινη μέρα».

Η νέα κατηγορία εντάσσεται σε ένα ήδη υπάρχον σύστημα ταξινόμησης των θερμοκρασιών, όπου χρησιμοποιούνται όροι όπως «θερινή ημέρα» για 25°C και άνω, «καλοκαιρινή ημέρα» για 30°C και άνω και «πολύ ζεστή ημέρα» για 35°C και άνω.