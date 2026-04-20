Η Ισπανία ανοίγει τις πόρτες της στους μετανάστες: Νομιμοποιούνται 500.000 άτομα - Οι προϋποθέσεις

Μετανάστες περιμένουν στην ουρά για ώρες ή διανυκτέρευσαν για να σφραγιστούν επίσημα τα έγγραφά τους.

Η Ισπανία ανοίγει τις πόρτες της στους μετανάστες: Νομιμοποιούνται 500.000 άτομα - Οι προϋποθέσεις
Moroccan agricultural workers shout slogans in favor of peace and calmness Wednesday, February 9, 2000, in the southern Spanish town of El Ejido. Racial tension has risen recently as mobs of residents chased Moroccans throughout the streets and trashed their shops and property. The conflict was sparked by the robbing and stabbing death of 26-year-old Encarnacion Lopez on Friday. A mentally disturbed Moroccan immigrant was arrested on Friday. (AP Photo/Santiago Lyon)
AP
Τεράστιες ουρές έχουν σχηματιστεί σε ισπανικές πόλεις μετά την έγκριση των κυβερνητικών σχεδίων για τη χορήγηση νόμιμου καθεστώτος σε 500.000 μετανάστες.

Από τη Δευτέρα, η διαδικασία νομιμοποίησης των μεταναστών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους πολίτες να περιμένουν επί ώρες σε περισσότερα από 400 σημεία σε όλη τη χώρα για να κλείσουν ραντεβού, έχοντας ήδη υποβάλει ηλεκτρονικές αιτήσεις. Οι αιτήσεις άνοιξαν την περασμένη Πέμπτη, αφού η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας επικύρωσε την πρωτοβουλία σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν φωτογραφηθεί να περιμένουν στην ουρά έξω από γραφεία μητρώου και αυτοσχέδια κέντρα νομιμοποίησης σε περιοχές όπως η Καταλονία, η Ανδαλουσία και οι Αστούριες. Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη διαδικασία νομιμοποίησης τους, ορισμένοι μετανάστες περίμεναν στην ουρά για ώρες ή διανυκτέρευσαν για να σφραγιστούν επίσημα τα έγγραφά τους.

Ένας Κολομβιανός μετανάστης ανέφερε σε τοπικό μέσο ότι έφτασε «γύρω στις 10 ή 11 το βράδυ για να μην μείνουμε απέξω. Περιμένουμε εδώ περίπου 15 ώρες».

Ένας μετανάστης από την Ονδούρα δήλωσε ότι αναγκάστηκε να κοιμηθεί στο πάτωμα και πρόσθεσε: «Μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων παραλίγο να με ποδοπατήσει... Ρισκάραμε τις ζωές μας, αλλά θα αξίζει τον κόπο».

Στη Σεβίλλη, η μεγάλη ουρά των μεταναστών έχει υπερφορτώσει το γενικό μητρώο του Δημαρχείου, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το δημοτικό συμβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει τα γραφεία νωρίτερα λόγω του μεγάλου όγκου των αιτούντων.

Τι έγγραφα χρειάζονται και οι αντιδράσεις

Την περασμένη εβδομάδα, χιλιάδες μετανάστες κατέκλυσαν τα προξενεία σε όλη την Ισπανία για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα. Οι αιτούντες έπρεπε να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία, όπως λευκό ποινικό μητρώο από τη χώρα καταγωγής τους και αποδείξεις για τουλάχιστον πέντε μήνες διαμονής στην Ισπανία πριν από το τέλος του περασμένου έτους.

Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών μετανάστευσης απείλησαν να απεργήσουν αυτή την εβδομάδα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το πρόγραμμα μαζικής αμνηστίας του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, καταγγέλλοντας την έλλειψη πόρων. Η απεργία τελικά ακυρώθηκε μετά τη συμφωνία μεταξύ του υπουργείου Εδαφικής Πολιτικής και των συνδικάτων.

Πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο

Ο Σάντσεθ χαρακτήρισε το μέτρο όχι μόνο ως πράξη δικαιοσύνης αλλά και ως οικονομική αναγκαιότητα. «Η Ισπανία γερνάει... Χωρίς περισσότερους ανθρώπους που εργάζονται και συνεισφέρουν στην οικονομία, η ευημερία μας επιβραδύνεται και οι δημόσιες υπηρεσίες μας υποφέρουν», έγραψε σε επιστολή του.

Η ισπανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,8% πέρυσι, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Ωστόσο, η κίνηση προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Το Λαϊκό Κόμμα (PP) χαρακτήρισε την κίνηση απερίσκεπτη, με την πρόεδρο της κοινότητας της Μαδρίτης, Ιζαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, να απειλεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Ο Σαντιάγκο Αμπασκάλ, ηγέτης του κόμματος Vox, κατηγόρησε τον κυβερνητικό συνασπισμό ότι επιταχύνει μια «εισβολή», υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο «επιτίθεται στην ταυτότητά μας».

Κοινωνικές ανησυχίες

Παρά την οικονομική ανάπτυξη, το ζήτημα της στέγασης παραμένει κεντρικό παράπονο των ψηφοφόρων. Με περίπου 140.000 νέα νοικοκυριά ετησίως και μόνο 80.000 νέα σπίτια να κατασκευάζονται, η έλλειψη προσιτής στέγης αποτελεί πηγή κοινωνικής έντασης. Οι επικριτές του προγράμματος υποστηρίζουν ότι η νομιμοποίηση μεγάλου αριθμού μεταναστών, χωρίς ταυτόχρονες μεταρρυθμίσεις στη στεγαστική πολιτική, θα αυξήσει τον ανταγωνισμό για τα περιορισμένα ακίνητα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα όπως η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη.

