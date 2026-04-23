ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα - Τουλάχιστον 10 τραυματίες

Η αστυνομία στην Λουιζιάνα των ΗΠΑ έχει κινητοποιηθεί μετά από αναφορές για πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στο Μπατόν Ρουζ.

«Έχω ενημερωθεί για το περιστατικό με τον ενεργό ένοπλο στο Εμπορικό Κέντρο της Λουιζιάνα», δήλωσε ο κυβερνήτης Τζεφ Λάντρι. Και συνέχισε: «Βρίσκομαι σε συντονισμό με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου και θα σας ενημερώσουμε μόλις μάθουμε περισσότερα. Παρακαλώ αποφύγετε την περιοχή».

Η φράση «ενεργός ένοπλος» σημαίνει ότι ο οπλισμένος δράστης δεν έχει συλληφθεί ακόμη από τις αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι πυροβολισμοί δεν συνδέονται με ένοπλη επίθεση κατά πολιτών. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το περιστατικό ξεκίνησε από έναν καυγά στο εστιατόριο ανάμεσα σε δύο ομάδες ανθρώπων.

Το γραφείο του δημάρχου του Μπατόν Ρουζ δήλωσε ότι η αστυνομία βρίσκεται επί τόπου και ζήτησε από τους κατοίκους να μείνουν μακριά από την περιοχή.

Σύμφωνα με το δίκτυο CBS, το γραφείο του FBI στη Νέα Ορλεάνη έχει ενημερωθεί και συνδράμει στο περιστατικό.