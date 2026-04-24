Γερμανία: Θύματα phishing η πρόεδρος της Bundestag, πολιτικοί, στρατιωτικοί, διπλωμάτες

Οι «εισβολείς» θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες με τις οποίες αργότερα να εκβιάζουν πολιτικούς

epa12893774 A main view of a session of the German parliament, Bundestag in Berlin, Germany, 16 April 2026. The German Bundestag discusses the planned reduction in fuel prices for the first time. The bill proposed by the CDU/CSU and the SPD calls for a 17-cent-per-liter reduction in taxes on diesel and gasoline. EPA/FILIP SINGER
Θύματα επιθέσεων «phishing» μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων Signal έπεσαν υψηλόβαθμοι Γερμανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και η πρόεδρος του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου Γιούλια Κλέκνερ.

«Θύματα phishing» (ηλεκτρονικού «ψαρέματος») ονομάζονται τα άτομα ή οι οργανισμοί που έχουν εξαπατηθεί από κυβερνοεγκληματίες στο διαδίκτυο, με σκοπό την υποκλοπή ευαίσθητων δεδομένων.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, όπως αναφέρεται σε τηλεγράφημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στόχος της επίθεσης ήταν μεταξύ άλλων πολιτικοί, στρατιωτικοί, διπλωμάτες και δημοσιογράφοι, δεν είναι ωστόσο γνωστός ο ακριβής αριθμός των χρηστών οι οποίοι πλήττονται, όπως δεν είναι σαφές και ποιες ακριβώς πληροφορίες έχουν διαρρεύσει.

Μέσω ωστόσο αυτής της πρακτικής, οι εισβολείς έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις συνομιλίες των θυμάτων - και, επομένως και σε άλλες επαφές που προκύπτουν από κοινές ομαδικές συνομιλίες.

Στην περίπτωση της Γιούλια Κλέκνερ θα μπορούσαν π.χ. να περιλαμβάνονται και τα στοιχεία επικοινωνίας του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ενώ οι εισβολείς θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες με τις οποίες αργότερα να εκβιάζουν πολιτικούς. Για την επίσημη επικοινωνία, ωστόσο, η γερμανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί γενικά άλλα, ειδικά ασφαλή κανάλια επικοινωνίας, διευκρινίστηκε.

Ο αντιπρόεδρος πάντως της Επιτροπής της Bundestag που είναι αρμόδια για τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας έκανε λόγο για «εξαιρετικά ανησυχητικής κλίμακας» υπόθεση, σε σημείο, όπως είπε, που να τίθενται υπό αμφισβήτηση η ασφάλεια των επικοινωνιών του κοινοβουλίου, ενώ το περιοδικό Der Spiegel, επικαλούμενο κύκλους ασφαλείας, κάνει λόγο για περίπου 300 θύματα, μεταξύ των οποίων ένας πολιτικός αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ο πρώην αντιπρόεδρος των μυστικών υπηρεσιών Αρντ Φράιταγκ.

Οι γερμανικές αρχές ασφαλείας εκτιμούν ότι οι επιθέσεις «πιθανώς πραγματοποιούνται από έναν κρατικά ελεγχόμενο κυβερνο-παράγοντα», χωρίς όμως να κατονομάσουν κάποια χώρα. Πρόσφατα, η ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών κατηγόρησε «Ρώσους κρατικούς χάκερ», ενώ το FBI εξέδωσε επίσης προειδοποίηση, αποδίδοντας το κύμα επιθέσεων σε «κυβερνο-παράγοντες που συνδέονται με ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών».

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος προειδοποιεί πάντως εδώ και μήνες για κύματα επιθέσεων που στοχεύουν χρήστες του Signal. «Τα τρέχοντα ευρήματα δείχνουν ότι η εκστρατεία παραμένει ενεργή και κερδίζει δυναμική», αναφέρει η δήλωση της Υπηρεσίας και κάλεσε τους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

