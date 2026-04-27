Τουρκία: Ο αδερφός του Νουσρέτ προφυλακίστηκε για μαστροπία ανηλίκου

Ο Οζγκιούρ Γκιοκτσέ, αδελφός του σεφ Νουσρέτ, συνελήφθη στην Τουρκία για κατηγορίες εμπλοκής σε κύκλωμα μαστροπείας ανηλίκου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Η αστυνομική επιχείρηση έγινε σε πέντε πόλεις και οδήγησε σε 26 συλλήψεις συνολικά, με σοβαρές κατηγορίες για διαμεσολάβηση σε πορνεία και ξέπλυμα χρημάτων.
  • Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε εφαρμογές και κλειστές ομάδες για τη διαχείριση συναντήσεων και ξέπλενε έσοδα μέσω τραπεζικών λογαριασμών τρίτων.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει σημαντική δημοσιότητα και επηρεάζει την εικόνα του brand του Νουσρέτ, αν και δεν αφορά άμεσα τον ίδιο.
  • Το τουρκικό κράτος παρουσιάζει την επιχείρηση ως παράδειγμα αποτελεσματικής αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος και κυκλωμάτων εκμετάλλευσης ευάλωτων ομάδων.
Ο αδελφός του γνωστού Τούρκου σεφ και επιχειρηματία Νουσρέτ Γκιοκτσέ, ο Οζγκιούρ Γκιοκτσέ, τέθηκε σε προσωρινή κράτηση στην Τουρκία, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες για εμπλοκή σε υπόθεση μαστροπείας ανηλίκου. Η σύλληψή του εντάσσεται σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση κατά κυκλώματος πορνείας που φέρεται να δραστηριοποιούνταν μέσω εφαρμογών και ξενοδοχειακών χώρων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από έρευνα της Εισαγγελίας Κουτσούκτσεκμετζε για υποθέσεις τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος, με αφετηρία ελέγχους της Αστυνομίας Ηθών σε μεγάλες πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, η Σαμψούντα, το Ντιγιάρμπακιρ και η Άγκυρα. Οι Aρχές εκτιμούν ότι το κύκλωμα προωθούσε γυναίκες, μεταξύ αυτών και αλλοδαπές, σε σπίτια και ξενοδοχεία, κανονίζοντας συναντήσεις μέσω κλειστών ομάδων σε εφαρμογές. Οι μεσάζοντες φέρονται να αποκόμιζαν προμήθειες και να «ξέπλεναν» τα έσοδα μέσω τραπεζικών λογαριασμών τρίτων. Σε διάστημα ενός έτους εντοπίστηκαν ύποπτες συναλλαγές περίπου 15 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών.

Η πρώτη φάση της επιχείρησης, στις 17 Απριλίου, περιλάμβανε ταυτόχρονες εφόδους σε 14 σημεία σε πέντε πόλεις, οδηγώντας σε 13 συλλήψεις· από αυτούς, 7 προφυλακίστηκαν και 6 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε δεύτερο κύμα συλλήψεων, μετά την ανάλυση νέων στοιχείων και τηλεφωνικών δεδομένων, συνελήφθησαν ακόμη 13 άτομα. Ανάμεσά τους ήταν και ο Οζγκιούρ Γκιοκτσέ, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές φέρεται να μεσολαβούσε σε συναντήσεις που περιλάμβαναν και ανήλικη, γεγονός που οδήγησε στη βαρύτερη κατηγορία της διαμεσολάβησης σε πορνεία παιδιού.

Η εμπλοκή του επιθέτου Γκιοκτσέ έχει προκαλέσει έντονη αίσθηση στην Τουρκία, παρότι η υπόθεση δεν αφορά άμεσα τον ίδιο τον Νουσρέτ. Το γεγονός ότι πρόκειται για τον αδελφό του γνωστού επιχειρηματία έχει δώσει μεγάλη δημοσιότητα στην υπόθεση και έχει επηρεάσει την εικόνα του brand, που μέχρι πρότινος συνδεόταν με πολυτέλεια και διεθνή προβολή. Ο Οζγκιούρ φέρεται να βρίσκεται ήδη στη φυλακή εδώ και περίπου δέκα ημέρες, μετά την αποδοχή του αιτήματος της εισαγγελίας για την προφυλάκισή του.

Παράλληλα, το περιστατικό φέρνει σε δύσκολη θέση το περιβάλλον του Νουσρέτ, καθώς τίθενται ερωτήματα για το αν γνώριζε τις δραστηριότητες του αδελφού του και πώς θα διαχειριστεί επικοινωνιακά την κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες τοποθετήσεις από τον ίδιο ή την εταιρεία του. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι, λόγω της σοβαρότητας των κατηγοριών ιδίως αυτών που σχετίζονται με ανήλικο, ενδέχεται να επιβληθούν πολυετείς ποινές σε περίπτωση καταδίκης.

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηρής στάσης που επιχειρεί να επιδείξει το τουρκικό κράτος απέναντι σε κυκλώματα πορνείας και εκμετάλλευσης ευάλωτων ομάδων. Οι Αρχές παρουσιάζουν τη συντονισμένη επιχείρηση με παρακολουθήσεις, οικονομικούς ελέγχους και ταυτόχρονες επεμβάσεις σε πολλές πόλεις ως παράδειγμα αποτελεσματικής αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος. Παράλληλα, η χρήση εφαρμογών και «κλειστών» ομάδων για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων αναδεικνύεται ως βασικό εργαλείο των κυκλωμάτων.

Σε κοινωνικό επίπεδο, το γεγονός ότι ένα τόσο προβεβλημένο όνομα συνδέεται έστω και έμμεσα με μια τόσο σοβαρή υπόθεση εντείνει τον προβληματισμό γύρω από την αντίθεση ανάμεσα στη δημόσια εικόνα της επιτυχίας και τις σκοτεινές πτυχές που ενδέχεται να κρύβονται στο παρασκήνιο.

