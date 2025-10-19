Salt Bae: Καταγγελίες πρώην εργαζόμενων για σεξουαλική παρενόχληση και εργασιακό «μεσαίωνα»

Δικαστικοί μπελάδες και σοβαρότατες καταγγελίες εις βάρος του Salt Bae

Newsbomb

Salt Bae: Καταγγελίες πρώην εργαζόμενων για σεξουαλική παρενόχληση και εργασιακό «μεσαίωνα»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Υπό κατάρρευση βρίσκεται η «γαστρονομική αυτοκρατορία» του Salt Bae, έπειτα από καταγγελίες πρώην εργαζόμενων που κάνουν λόγο για «εργασιακό μεσαίωνα» και «πονηρές» απαιτήσεις από τις γυναίκες που απασχολούνταν στα εστιατόρια.

Ο Τούρκος σεφ Νουσρέτ Γκιοκτσέ, γνωστός παγκοσμίως ως Salt Bae, βρίσκεται σε σοβαρές περιπέτειες. Πρώην εργαζόμενοι στα εστιατόριά του καταγγέλλουν τοξικές συνθήκες, εξουθενωτικά ωράρια και κακοποιητικές πρακτικές, ενώ, η δημόσια εικόνα του καταρρέει υπό το βάρος δικαστικών υποθέσεων.

Ο σεφ που αποτελούσε για χρόνια σύμβολο της πολυτέλειας, σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες και φθίνουσα δημοφιλία στα κοινωνικά δίκτυα.

Τα τελευταία χρόνια, πρώην εργαζόμενοι του σεφ άρχισαν να περιγράφουν μία σκοτεινή πραγματικότητα πίσω από τα πλούσια τραπέζια. Μιλούν για αυστηρή πειθαρχία, υπερβολικές απαιτήσεις, ποινές για μικρά λάθη και ένα εχθρικό περιβάλλον εργασίας.

Πρώην υπάλληλος ανέφερε πως τιμωρήθηκε επειδή… ήπιε νερό στη βάρδια, ενώ, άλλοι μιλούν για ψυχολογική πίεση και ταπείνωση. Ανάμεσα στις σοβαρότερες καταγγελίες βρίσκεται η απαίτηση του Salt Bae να του κάνουν μασάζ γυναίκες υπάλληλοι, καθώς και περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε εστιατόρια στο εξωτερικό.

Το 2019, πρώην μπαργούμαν στη Νέα Υόρκη υπέβαλε μήνυση για παρενόχληση και προσβλητική συμπεριφορά, ενώ, άλλοι πρώην εργαζόμενοι τον κατηγορούν για μη καταβολή υπερωριών και παραβίαση θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων.

Οι δικαστικές διαμάχες συνεχίζονται και η φήμη του σεφ έχει υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα.

Η αμφιλεγόμενη φιλία με τον Diddy

Πρόσφατα, ο Salt Bae δέχτηκε νέο «κύμα» αρνητικής δημοσιότητας λόγω της φιλικής του σχέσης με τον ράπερ Sean Diddy Combs, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Τούρκος σεφ συνέχισε να δημοσιεύει κοινές φωτογραφίες με τον καλλιτέχνη, προκαλώντας έντονες επικρίσεις και επιπλέον «βάρος» στην εικόνα του.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:15ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για γυναίκα που έκανε πεζοπορία σε φαράγγι της Κρήτης

17:03ΚΑΙΡΟΣ

Το ανάποδο «Π» έρχεται και φέρνει κακοκαιρία – Προσοχή αυτές τις δύο ημέρες

16:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: «Μετά από 21 μέρες… επιστροφή στο σπίτι μας» | Η ενημέρωση για τον κόσμο

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Τραγικό περιστατικό στο Συρράκο - 62χρονος πέθανε στην εκδρομή που έκανε

16:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Όσμαν: «Είμαστε καλύτεροι από πέρσι, έχουμε φοβερό ρόστερ»

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρέει η «αυτοκρατορία» του Salt Bae: Καταγγελίες πρώην εργαζόμενων για σεξουαλική παρενόχληση και άθλιες συνθήκες

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σοβαρό τροχαίο με μηχανάκι - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Δακτύλιος: Επιστρέφει αύριο - Ποια οχήματα κυκλοφορούν ελεύθερα - Οι ημέρες και οι ώρες

16:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αρετή Μαστροδούκα: Η πρώτη Ελληνίδα επαγγελματίας πυγμάχος - Πώς κατέκτησε τα παγκόσμια ρινγκ

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Στρατιώτης αυτομόλησε στη Νότια Κορέα μέσω της Αποστρατιωτικοποιημένης Ζώνης

16:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Η Καλαμάτα πήρε το ντέρμπι στην Καλλιθέα – «Διπλό» ο Πανιώνιος, πρώτο «τρίποντο» για ΠΑΣ

16:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Επιτήδειοι απέσπασαν χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα, προσποιούμενοι τους λογιστές

16:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό

16:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βασίλης Μπέτσης: Δίωξη στον πρόεδρο του Ατρομήτου – Οδηγείται αύριο στο Αυτόφωρο

16:11ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερουσαλήμ: Χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Σινά ο Συμεών

16:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Ο Μέγας Αλέξανδρος «ζωντανεύει» σε νέα θεματική έκθεση στο Ωραιόκαστρο - Από την Πέλλα στις μάχες

15:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης - Παναθηναϊκός: Το πλάνο του Κόντη για τη μάχη της Θεσσαλονίκης

15:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

K-Pop Κυνηγοί Δαιμόνων: Η ταινία-φαινόμενο που σαρώνει παγκοσμίως

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Σλοβενία τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο MED9

15:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο Σνάιντερ «σφυρίζει» στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:03ΚΑΙΡΟΣ

Το ανάποδο «Π» έρχεται και φέρνει κακοκαιρία – Προσοχή αυτές τις δύο ημέρες

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: «Πανικός, φωνές και τρόμος» - Ελληνίδα ξεναγός περιγράφει την κινηματογραφική ληστεία στο μουσείο

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρέει η «αυτοκρατορία» του Salt Bae: Καταγγελίες πρώην εργαζόμενων για σεξουαλική παρενόχληση και άθλιες συνθήκες

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

09:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 1η Νοεμβρίου αλλάζουν όλα στις συναλλαγές μας – Νέοι κανόνες, POS και IRIS

16:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βασίλης Μπέτσης: Δίωξη στον πρόεδρο του Ατρομήτου – Οδηγείται αύριο στο Αυτόφωρο

16:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αρετή Μαστροδούκα: Η πρώτη Ελληνίδα επαγγελματίας πυγμάχος - Πώς κατέκτησε τα παγκόσμια ρινγκ

16:11ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερουσαλήμ: Χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Σινά ο Συμεών

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Τραγικό περιστατικό στο Συρράκο - 62χρονος πέθανε στην εκδρομή που έκανε

15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο ΕΚΑΒ: Πέθανε ο διασώστης Δημήτρης Μητρόπουλος έπειτα από τροχαίο εν ώρα καθήκοντος

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ξανά ο Φιντάν: «Δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα έξι»

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

15:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε «κλοιό» κακοκαιρίας η χώρα μέχρι την Πέμπτη - Πώς θα κάνουμε 28η Οκτωβρίου

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από τη διαρροή της συνομιλίας Τζάκρη - Κασσελάκη στην... επιχείρηση «αν είχατε τα κότσια της»

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η Στοκχόλμη για το ενδεχόμενο πολέμου - Οι χώρες που μπορούν να σώσουν τον πληθυσμό τους

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιωάννα Τούνη: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της από το ταξίδι της στο Λας Βέγκας

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Οι σχέσεις του θείου με τον ανιψιό και η άγνωστη «κόντρα» με τον Γερμανό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ