Μοχαμεντ Σαρμπάς: Ακόμα είναι νωρίς για τους Κούρδους της Τουρκίας –Όχι όμως και για τους υπόλοιπους

Ο Μοχάμεντ Σαρμπάς, εκπρόσωπος του Ιρακινού Κουρδιστάν στην Ελλάδα, ζει στη χώρα μας εδώ και 36 χρόνια και έχει πίσω του μακρά πορεία στον κουρδικό αγώνα, τόσο ως αντάρτης στα βουνά του Κουρδιστάν όσο και ως μαχητής εναντίον του ISIS στο Ιράκ. Το Newsbomb τον συνάντησε σε εκδήλωση, ενώ ο ίδιος από τη αρχή της συζήτησής μας περιγράφει μια Μέση Ανατολή που βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή, αλλά και ένα κουρδικό ζήτημα που, όπως λέει, παραμένει ανοιχτό και άλυτο εδώ και δεκαετίες.

Αναφερόμενος στη συμφωνία που συζητείται γύρω από τους Κούρδους της Συρίας και το YPG, ο Σαρμπάς υποστήριξε ότι δεν βλέπει να προκύπτει κάτι ουσιαστικά νέο για τους Κούρδους. «Δεν πιστεύω να γίνει κάτι μεγάλο για τους Κούρδους», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η εικόνα παραμένει ρευστή και πως οι εξελίξεις στη Συρία εντάσσονται σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό παιχνίδι, χωρίς ακόμη να οδηγούν σε καθαρή και μόνιμη πολιτική λύση.

Για το ενδεχόμενο ανεξάρτητου κουρδικού κράτους, είπε πως η πιο ρεαλιστική βάση σήμερα βρίσκεται στο Ιράκ, τη Συρία και το Ιράν, όχι ακόμη στην Τουρκία. «Στο μέλλον. Ακόμα είναι νωρίς», σημείωσε, εκτιμώντας ότι η υπόθεση της Τουρκίας παραμένει μακρινή, την ώρα που βλέπει περιθώριο για πιο άμεσες εξελίξεις στις άλλες τρεις κουρδικές περιοχές. Παράλληλα, τόνισε ότι οι Κούρδοι χρειάζονται κοινό μέτωπο και πολιτική οργάνωση, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις αλλαγές που συντελούνται στην περιοχή.

Για τη Συρία, υποστήριξε ότι οι Κούρδοι θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουν εξασφαλίσει μια ομοσπονδιακή λύση. Όπως είπε, η πίεση πάνω τους είναι μεγάλη και οι εξελίξεις της περιόδου ίσως ανοίξουν τον δρόμο για μεγαλύτερη πολιτική κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους. Εμφανίστηκε, πάντως, συγκρατημένος ως προς το κατά πόσο οι συνομιλίες και οι συμφωνίες που ανακοινώνονται με την εχθρική κυβέρνηση του Τζολάνι θα αποδώσουν πρακτικά αποτελέσματα.

Στο σκέλος των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επέμεινε ότι οι Κούρδοι πολέμησαν αποφασιστικά κατά του ISIS και πλήρωσαν βαρύ τίμημα στο πεδίο, χωρίς όμως να λάβουν την πολιτική στήριξη που περίμεναν. Θύμισε ότι ο ίδιος πολέμησε επί χρόνια στο Κουρδιστάν του Ιράκ και ότι οι Κούρδοι πήραν ξανά υπό τον έλεγχό τους το έδαφός τους από το Ισλαμικό Κράτος, αν και ο κίνδυνος της τρομοκρατίας, όπως σημείωσε, δεν έχει εκλείψει πλήρως.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στη σχέση Ελλάδας-Κούρδων, αφού μας θύμισε ότι, μετά τα γεγονότα του 1990 και τη χημική επίθεση του Σαντάμ Χουσεΐν, χιλιάδες Κούρδοι πέρασαν από την Ελλάδα και ότι η τότε ελληνική πολιτεία τούς στήριξε ουσιαστικά. «Αυτά οι Κούρδοι δεν ξεχνούν ποτέ», είπε, υπογραμμίζοντας πως η σχέση των δύο πλευρών είναι ιστορική, βαθιά και ιδιαίτερα στενή.

Μιλώντας για το Ιρακινό Κουρδιστάν, περιέγραψε ένα μοντέλο συνύπαρξης στο οποίο οι χριστιανοί έχουν θέση και εκπροσώπηση, ενώ μετά την προέλαση του ISIS πολλοί βρήκαν εκεί καταφύγιο. Όπως είπε, υπάρχουν χριστιανοί υπουργοί, βουλευτές και αξιωματικοί, θέλοντας να δείξει πως το κουρδικό πολιτικό πλαίσιο είναι πιο ανοιχτό και ανεκτικό απ’ ό,τι συχνά παρουσιάζεται. Παράλληλα, παρουσίασε το Ιρακινό Κουρδιστάν ως μια περιοχή με θεσμούς, βουλή, στρατό και διοικητική αυτονομία, στοιχεία που, όπως υποστήριξε, το διαφοροποιούν από τις άλλες κουρδικές περιοχές.

Στο τέλος της συζήτησης, ο Μοχάμεντ Σαρμπάς έδωσε και το πολιτικό του στίγμα: Βλέπει το κουρδικό ζήτημα ως υπόθεση που παραμένει δεμένη με τη διάσπαση του ιστορικού Κουρδιστάν σε τέσσερα τμήματα — Ιράκ, Ιράν, Συρία και Τουρκία. Όπως είπε, «η μεγάλη ανακατάταξη» που περιμένει μπορεί να φέρει πιο κοντά μια μελλοντική κουρδική προοπτική, με το βλέμμα στραμμένο σε μια σταδιακή ενίσχυση της παρουσίας και των δικαιωμάτων των Κούρδων στην ευρύτερη περιοχή...

Διαβάστε επίσης