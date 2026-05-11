Πέθανε ο ηθοποιός Michael Pennington σε ηλικία 82 ετών

Ο Βρετανός ηθοποιός Michael Pennington, ένας από τους πρωταγωνιστές του Return of the Jedi, της θρυλικής ταινίας της σειράς Star Wars, πέθανε σε ηλικία 82 ετών.

Δεινός ερμηνευτής του William Shakespeare, ο Pennington ήταν ίσως περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως Moff Jerjerrod, του στρατιωτικού αξιωματούχου που επέβλεπε την κατασκευή του δεύτερου Death Star στο κλασικό έργο επιστημονικής φαντασίας του 1983 από τον George Lucas.

Πολυδιάστατος ηθοποιός, το 2011 υποδύθηκε τον πρώην ηγέτη του Εργατικού Κόμματος Michael Foot δίπλα στη συμπρωταγωνίστριά του Meryl Streep στη βιογραφική ταινία για τη Μάργκαρετ Θάτσερ, The Iron Lady.

Γεννημένος στις 7 Ιουνίου 1943, ο αγαπημένος ηθοποιός εντάχθηκε αρχικά στη Royal Shakespeare Company μετά την αποφοίτησή του από το Trinity College Cambridge το 1964.

Αφού αποχώρησε για να δοκιμάσει πιο σύγχρονο ρεπερτόριο, μεταξύ άλλων το έργο Three Sisters του Τσέχοφ, επέστρεψε στη Royal Shakespeare Company μία δεκαετία αργότερα.

Η δεύτερη θητεία του στο θεατρικό ίδρυμα κορυφώθηκε για πολλούς με την ερμηνεία του στον Hamlet το 1980, όπου ενσάρκωσε τον ομώνυμο ρόλο γνωρίζοντας σχεδόν καθολική αποθέωση.

Ο σκηνοθέτης της RSC John Barton είχε συζητήσει για πρώτη φορά το ενδεχόμενο να δώσει στον Pennington τον πρωταγωνιστικό ρόλο ήδη από το 1976, περιγράφοντάς τον ως «έναν εξαιρετικό ηθοποιό… είναι το πρόσωπο με το οποίο περισσότερο θέλω να δουλέψω στον Άμλετ».

Ο Pennington συμμετείχε επίσης σε πολλές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές κατά τη διάρκεια της καριέρας του, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ευελιξία.

Υποδύθηκε τον Λαέρτη, αδελφό της Οφηλίας, στη κινηματογραφική μεταφορά του Hamlet από τον Tony Richardson το 1969.

Αργότερα, κέρδισε τη φαντασία μιας ολόκληρης γενιάς φίλων της επιστημονικής φαντασίας όταν εμφανίστηκε ως ο στρατιωτικός γραφειοκράτης Moff Jerjerrod στο Star Wars: Return of the Jedi δίπλα στον παλιό του συνάδελφο από το Old Vic, James Earl Jones.

Άλλες αξιοσημείωτες τηλεοπτικές εμφανίσεις του περιλάμβαναν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Oedipus Rex το 1986 και στην τηλεταινία The Return of Sherlock Holmes το 1987.

Ο Pennington υπήρξε επίσης πολυγραφότατος συγγραφέας. Παράλληλα με τη δουλειά του πάνω σε έργα του Σαίξπηρ όπως τα Hamlet, A Midsummer Night's Dream και Twelfth Night, έγραψε και το βιβλίο Rossya: A Journey through Siberia το 1977.

Ο Michael Pennington παντρεύτηκε την ηθοποιό Katharine Barker το 1964. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, όμως ο γάμος τους έληξε το 1967.

Η σύντροφός του, η διαχειρίστρια πολιτιστικών οργανισμών Prue Skene, πέθανε τον Μάρτιο του περασμένου έτους.

Η ηθοποιός του Harry Potter, Miriam Margolyes, απέτισε φόρο τιμής στον Pennington μέσω των social media, περιγράφοντάς τον ως «έναν πολύ σπουδαίο ηθοποιό».

«Ο Michael Pennington πέθανε. Ένας παλιός φίλος από τα χρόνια του Κέιμπριτζ, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, λαμπρός, σοφός, καθαρός στο πνεύμα. Είμαι απέραντα λυπημένη», έγραψε.

«Η αγαπημένη σου μνήμη να μείνει για πάντα. Παλιέ μου φίλε».