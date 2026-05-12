Καναδάς: Γυναίκα συλλέγει, επισκευάζει και δωρίζει ποδήλατα σε παιδιά

Εδώ και 14 χρόνια, μια γυναίκα από το Μόνκτον του Καναδά συλλέγει ποδήλατα και παιδικά τρίκυκλα και διοργανώνει εκδηλώσεις για να τα δωρίσει σε οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ένα.

«Η ικανοποίηση που νιώθω όταν βλέπω παιδιά να χαμογελούν και να φεύγουν με τα ποδήλατά τους είναι απερίγραπτη», δήλωσε η Κρίστα Ρίτσαρντ, η οποία διοργανώνει την εκδήλωση «Ποδήλατα και Τρίκυκλα για Όλους».

Η Ρίτσαρντ συλλέγει και επισκευάζει ποδήλατα που βρίσκει σε διάφορα μέρη, καθ' όλη την διάρκεια του έτους, και διοργανώνει τις εκδηλώσεις δωρεάς από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο. Πέρυσι, περίπου 400 παιδιά ήταν στη λίστα αναμονής της — όπως ο Younis και ο Aws, που πήραν τα πρώτα τους ποδήλατα δωρεάν από την Ρίτσαρντ.

Η Κρίστα Ρίτσαρντ μαζί με τον Younis και τον Aws που έλαβαν ένα από τα δωρεάν ποδήλατά της Good News Network

Η 5χρονη Gracie Mae Brown πήρε επίσης ένα ποδήλατο από το γκαράζ της Κρίστα Ρίτσαρντ την Κυριακή. Είχε τη δυνατότητα να διαλέξει το αγαπημένο της ποδήλατο από περισσότερες από 80 διαθέσιμες επιλογές.

«Όταν είδε το ποδήλατο, κατάλαβε ότι αυτό ήθελε. Άρχισε να κάνει βόλτες πάνω-κάτω στο πεζοδρόμιο -ήταν τόσο ενθουσιασμένη», είπε η μητέρα της Gracie, Natasha Lewis.

Η 5χρονη Gracie Mae Brown με την μητέρα της CBC News

Η Ρίτσαρντ δήλωσε στο CBC News ότι έχει δωρίσει χιλιάδες ποδήλατα και τρίκυκλα, με την σκέψη και την χαρά ότι τα παιδιά θα περνούν περισσότερο χρόνο στον καθαρό αέρα και στην ύπαιθρο.

«Όταν τα παιδιά παίζουν βιντεοπαιχνίδια, δεν έρχονται σε επαφή με το έξω και τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς τους», εξήγησε η Ρίτσαρντ. «Αλλά αν αρχίσουν να βγαίνουν για βόλτες με τα ποδήλατά τους, τότε θα γνωριστούν μεταξύ τους και πιστεύω ότι όσο περισσότερο χρόνο περνούν έξω, τόσο καλύτερα».

Η Ρίτσαρντ έχει επίσης αρχίσει να συλλέγει ποδήλατα για ενήλικες, σε περίπτωση που οι γονείς θέλουν να κάνουν βόλτα με τα παιδιά τους.