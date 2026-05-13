Παράθυρο ελπίδας από Βανς: Οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Τετάρτη ότι πιστεύει ότι η Ουάσιγκτον σημειώνει πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν.

Ο Βανς επιβεβαιώνει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν προχωρούν, μετά από συνεννόηση με τους ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ωστόσο, τονίζει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα δώσει την έγκρισή του έως ότου θεσπιστούν απόλυτες και αδιάβλητες διασφαλίσεις που θα εγγυώνται ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Per @JenniferJJacobs, according to U.S. Vice President JD Vance, he recently spoke with White House Special Envoy to the Middle East Steve Witkoff and Envoy Jared Kushner on talks with Iran and said that talks are still progressing, but added that U.S. President Donald J. Trump… pic.twitter.com/75ch4I11L6 — OSINTdefender (@sentdefender) May 13, 2026

Την ίδια στιγμή Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ απαίτησαν το άνοιγμα του Ορμούζ και την παράδοση εμπλουτισμένου ουρανίου κατά τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ. Ο Μαχμούντ Ναμπαβιάν, μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, ανέφερε συγκεκριμένα ότι οι ΗΠΑ είχαν δύο βασικά αιτήματα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ: το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την απομάκρυνση όλου του υλικού εμπλουτισμένου στο 60% από το Ιράν.

Σε σχόλια που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, ο Ναμπαβιάν φέρεται να δήλωσε:

-Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι, αν και οι ΗΠΑ είχαν τη δυνατότητα να χτυπήσουν τις υποδομές του Ιράν, το Ιράν θα μπορούσε επίσης να «ισοπεδώσει όλες τις υποδομές της περιοχής σε λιγότερο από μισή μέρα».

-Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα αποδεσμεύονταν 6 δισ. δολάρια σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία εάν το Ιράν συνεργαζόταν με τις απαιτήσεις.

-Αφού επικοινώνησε με τον Τραμπ, ο Βανς πρότεινε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με βάση το σχέδιο που παρουσίασαν οι ΗΠΑ, και ο Γκαλιμπάφ είχε συμφωνήσει.

-Ωστόσο, ο Βανς ανακοίνωσε ξαφνικά ότι ο Τραμπ δεν θα δεχόταν τη συμφωνία.

