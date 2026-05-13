Η Γερουσία επιβεβαιώνει τον Kevin Warsh ως νέο επικεφαλής της Fed

απαιτείται πλέον η τελική έγκριση του Τραμπ για τη θητεία τεσσάρων ετών του Warsh, πριν την ορκωμοσία του.

Επιμέλεια - Δημήτρης Μάνωλης

Kevin Warsh is sworn in during his nomination hearing to be a member and chairman of the Federal Reserve Board of Governors before the Senate Banking, Housing and Urban Affairs Committee on Capitol Hill, in Washington Tuesday, April 21, 2026. (AP Photo/Jose Luis Magana)
Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε τον Kevin Warsh ως νέο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαδοχή του Jerome Powell στην ηγεσία της πιο ισχυρής κεντρικής τράπεζας στον κόσμο.

Ο Warsh, επιλογή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εγκρίθηκε με ψήφους 54–45, σε μία από τις πιο αμφίρροπες διαδικασίες των τελευταίων δεκαετιών για την κορυφαία θέση της Fed. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μετά την τυπική λήξη της θητείας του Powell.

Οικονομικό περιβάλλον έντασης και πληθωρισμού

Η αλλαγή ηγεσίας έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας, με ενδείξεις επιτάχυνσης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και έντονες διαφωνίες στο εσωτερικό της Fed για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Η διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Βοστώνης, Susan Collins, προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να υπάρξει σενάριο νέων αυξήσεων επιτοκίων για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων.

Παράλληλα, η τελευταία συνεδρίαση της Fed κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό διαφωνιών από το 1992, με ορισμένα μέλη να αντιτίθενται στην προοπτική μελλοντικών μειώσεων επιτοκίων, ενώ η τράπεζα έχει διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις.

Πολιτική πίεση και σύγκρουση με τον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει δραστικές μειώσεις επιτοκίων, ασκώντας έντονη κριτική στον απερχόμενο επικεφαλής της Fed, τον οποίο έχει αποκαλέσει «ανίκανο» και «πεισματάρη» για την άρνησή του να ακολουθήσει τις επιθυμίες του.

Μετά την ψήφιση στη Γερουσία, απαιτείται πλέον η τελική έγκριση του Τραμπ για τη θητεία τεσσάρων ετών του Warsh, πριν την ορκωμοσία του.

Περιουσιακά στοιχεία και θεσμικές εντάσεις

Ο νέος επικεφαλής της Fed έχει δεσμευθεί να ρευστοποιήσει μεγάλο μέρος της προσωπικής του περιουσίας, η οποία υπερβαίνει τα 130 εκατ. δολάρια, πριν αναλάβει επίσημα καθήκοντα.

Η διαδικασία επικύρωσης καθυστέρησε λόγω πολιτικών και θεσμικών εντάσεων, μεταξύ των οποίων και η αντιπαράθεση για έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με έργο ανακαίνισης της Fed.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Fed έχει αρνηθεί κάθε παράνομη πράξη, ενώ πρώην διοικητές της κεντρικής τράπεζας έχουν υπερασπιστεί δημόσια την ανεξαρτησία του θεσμού.

Προκλήσεις για τη νέα ηγεσία

Ο Warsh αναμένεται να προωθήσει μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία της Fed, στο μέγεθος του ισολογισμού της και στον τρόπο επικοινωνίας της με τις αγορές και το Υπουργείο Οικονομικών.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερα διχασμένο θεσμικό περιβάλλον, καθώς οι πολιτικές παρεμβάσεις και οι συγκρούσεις για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα.

