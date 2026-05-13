LIVE Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Το καθοριστικό Game 5 της σειράς των playoffs της Euroleague

Τα ψέματα τελείωσαν. Όπως και οι ευκαιρίες, όπως και οι… ζαριές.

Ο Παναθηναϊκός απόψε (22:00) δίνει τον μεγαλύτερο, κρισιμότερο και αποφασιστικότερο αγώνα της ευρωπαϊκής του σεζόν. Ο Παναθηναϊκός απόψε δοκιμάζεται ξανά στη “Roig Arena” και θέλει την νίκη, θέλει το τρίτο διπλό για να πανηγυρίσει μια επική πρόκριση. Την πρόκριση στο Final-4 του Telekom Center Athens.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού μόνο εύκολο δε θα είναι. Ο βαθμός δυσκολίας είναι πάρα πολύ μεγάλος, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν μετά τα δύο πρώτα break στη σειρά να ηττάται δύο φορές από την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ και να χάνει το momentum, την ψυχολογία και την… πρόκριση μέσα στο… σπίτι του.

Πλέον όλα είναι υπέρ των Ισπανών. Η έδρα, ο κόσμος, η ψυχολογία και η.. διαιτησία. Ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να αποθέωσε τους Λοτερμόζερ, Γιαβόρ και Νέντοβιτς που θα “σφυρίξουν” τον τελικό των… τελικών, όμως άπαντες γνωρίζουν ότι η διαιτησία έχει παίξει καθοριστικό ρόλο κατά του Παναθηναϊκού σε όλη τη διάρκεια της σειράς.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, θα πρέπει να έχει “καθαρό” μυαλό. Να μην ασχοληθεί με τους διαιτητές, να μην ασχοληθεί με τους Ισπανούς, να μην ασχοληθεί με το κλίμα που θα δημιουργήσουν ο Πέδρο Μαρτίνεθ και οι παίκτες του.

Όμως, αυτό δεν αρκεί. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάρει βοήθεια και από τα μεγάλα του αστέρια. Τον Κέντρικ Ναν, τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, τον Τζέριαν Γκραντ και τους υπόλοιπους που θα πρέπει όλοι μαζί για ένα ακόμα βράδυ να παίξουν και για τους εαυτούς τους αλλά και για να καλύψουν την απουσία του Κώστα Σλούκας.