Τα χειρότερα δεν πέρασαν: Τότε θα γίνει αισθητός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στα σούπερ μάρκετ

Η σημασία της αύξησης της τιμής στα λιπάσματα 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Με την ευθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οι αγορές αναμένουν τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με το οικονομικό σκέλος του πολέμου, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις τσέπες των καταναλωτών.

Όπως το Newsbomb, έχει αναφέρει εδώ και καιρό η διακοπή της παροχής πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει εκτοξεύσει δραματικά τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όμως δεν εκτοξεύει μόνο τις τιμές στα καύσιμα, αλλά σε μία σειρά από προϊόντα και βασικές υπηρεσίες.

Η απότομη αύξηση των τιμών των λιπασμάτων για παράδειγμα επηρεάζει τα τρόφιμα. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που μέχρι στιγμής έχει παρατηρηθεί κυρίως από τους αγρότες, αλλά σύντομα θα γίνει εμφανές σε όλους.

Οι επιπτώσεις τους στα καλάθια αγορών

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ —το οποίο μεταφέρει περίπου το 25% των παγκόσμιων λιπασμάτων— οδήγησε κυρίως σε αύξηση της ουρίας , ενός από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα αζωτούχα λιπάσματα στη γεωργία, ακριβώς στη μέση της περιόδου φύτευσης.

Η ουρία είναι ένα κοκκώδες, υψηλής συγκέντρωσης αζωτούχο λίπασμα (46% άζωτο), ιδανικό για την ενίσχυση της βλάστησης και την αύξηση των αποδόσεων. Αποτελεί την πιο οικονομική πηγή αζώτου, είναι 100% υδατοδιαλυτή, και χρησιμοποιείται είτε στο έδαφος είτε διαφυλλικά, μετατρεπόμενη σταδιακά σε αφομοιώσιμη μορφή από τα φυτά.

«Έχουμε λάβει πολλές αναφορές για αγρότες που αγοράζουν λιπάσματα σε απαγορευτικές τιμές. Πριν από τον πόλεμο, η τιμή της ουρίας ήταν περίπου 380 ευρώ τον τόνο, τώρα έχει αυξηθεί στα 1.000 ευρώ», εξήγησε στο ιταλικό Open ο Massimiliano Giansanti , πρόεδρος της Confagricoltura και της Copa, του πιο ισχυρού και αντιπροσωπευτικού γεωργικού λόμπι της Ευρώπης.

Αναπόφευκτο το ντόμινο

Ο μηχανισμός είναι απλός: εάν η παραγωγή σιτηρών, λαχανικών, φρούτων, γάλακτος ή κρέατος κοστίζει περισσότερο, αργά ή γρήγορα ένα μέρος αυτού του κόστους εισέρχεται στην αλυσίδα εφοδιασμού και φτάνει στον καταναλωτή, ο οποίος καταλήγει με πιο ακριβά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ.

Προς το παρόν, οι πιο σοβαρές συνέπειες δεν έχουν ακόμη γίνει αισθητές. Αυτό συμβαίνει επειδή τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται την άνοιξη από τους αγρότες σε όλη την Ευρώπη αγοράστηκαν πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι κίνδυνοι, αν μη τι άλλο, είναι πιθανό να εμφανιστούν στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. «Εάν παραμείνει μια παρατεταμένη κατάσταση αβεβαιότητας, θα δούμε σημαντικές επιπτώσεις γύρω στο καλοκαίρι . Στον αγροδιατροφικό τομέα, η χρονική υστέρηση μεταξύ του ξεσπάσματος ενός γεγονότος και της στιγμής που παρατηρούνται οι πρώτες σημαντικές επιπτώσεις είναι περίπου 6-9 μήνες», παρατηρεί ο Giansanti.

