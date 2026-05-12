ΟΗΕ: Έρχεται παγκόσμια επισιτιστική κρίση, αν παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν με λιμό, καθώς η κρίση στο Ορμούζ εμποδίζει την παραγωγή λιπασμάτων, προειδόποιε ο ΟΗΕ

Νατάσα Παυλοπούλου

ΟΗΕ: Έρχεται παγκόσμια επισιτιστική κρίση, αν παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι με την πείνα και την λιμοκτονία εάν δεν επιτραπεί σύντομα η διέλευση λιπασμάτων από τα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Το Ιράν έχει μπλοκάρει τη στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό, μέσω της οποίας διέρχεται κανονικά το ένα τρίτο των παγκόσμιων λιπασμάτων, εδώ και μήνες, σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, διαταράσσοντας ένα εμπόριο κρίσιμο για τους αγρότες σε όλο τον κόσμο.

«Έχουμε μερικές εβδομάδες μπροστά μας για να αποτρέψουμε αυτό που πιθανότατα θα είναι μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) σε συνέντευξή του στο Παρίσι ο Χόρχε Μορέιρα ντα Σίλβα, εκτελεστικός διευθυντής του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για την Υπηρεσιών Προγραμμάτων (UNOPS) και επικεφαλής της ομάδας εργασίας.

«Μπορεί να γίνουμε μάρτυρες μιας κρίσης που θα αναγκάσει 45 εκατομμύρια ακόμη ανθρώπους να λιμοκτονήσουν». Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ δημιούργησε την ομάδα εργασίας τον Μάρτιο για να ηγηθεί ενός μηχανισμού που θα επιτρέπει τη διέλευση λιπασμάτων και συναφών πρώτων υλών όπως αμμωνία, θείο και ουρία μέσω του στενού.

Επί εβδομάδες, η ομάδα του ντα Σίλβα εργάζεται για να πείσει τα εμπόλεμα μέρη να επιτρέψουν έστω και λίγα πλοία να περάσουν και έχει συναντηθεί με «περισσότερες από 100 χώρες» για να συγκεντρώσει την υποστήριξη των κρατών μελών του ΟΗΕ γύρω από τον μηχανισμό. Ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών δείχνει υποστήριξη για το σχέδιο, είπε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, καθώς και οι χώρες του Κόλπου -- οι οποίες είναι βασικοί παραγωγοί λιπασμάτων, δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει πλήρως.

Ενώ η απόλυτη ελπίδα είναι μια συμφωνία «διαρκούς ειρήνης» στην περιοχή και η «ελευθερία ναυσιπλοΐας για όλα τα εμπορεύματα» μέσω των Στενών, «το πρόβλημα είναι ότι η περίοδος σποράς δεν μπορεί να περιμένει», δήλωσε ο Μορέιρα ντα Σίλβα, με τα αποθέματα να τελειώνουν στις αφρικανικές χώρες μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Η παγκόσμια προσοχή έχει στραφεί στις οικονομικές επιπτώσεις του περιορισμένου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την απειλή που θέτει ο αποκλεισμός για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, με τις χώρες της Αφρικής και της Ασίας να είναι πιθανό να πληγούν ιδιαίτερα σκληρά.

«Πολιτική βούληση»

Ο Μορέιρα ντα Σίλβα δήλωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα μπορούσαν να θέσουν σε λειτουργία τον μηχανισμό σε επτά ημέρες, αλλά ακόμη και αν τα Στενά ανοίξουν ξανά τώρα, θα χρειαστούν τρεις έως τέσσερις μήνες για να επιστρέψει στην κανονικότητα. «Είναι απλώς θέμα χρόνου. Αν δεν σταματήσουμε σύντομα την αιτία της κρίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας».

Ενώ οι τιμές των τροφίμων δεν έχουν ακόμη εκτοξευθεί, δήλωσε, έχει σημειωθεί «μαζική αύξηση» στο κόστος των λιπασμάτων, η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, πιθανότατα θα οδηγήσει σε μείωση της παραγωγικότητας της γεωργίας και θα εκτοξεύσει τις τιμές των τροφίμων.

Ο ντα Σίλβα δήλωσε ότι η μετακίνηση κατά μέσο όρο πέντε πλοίων λιπασμάτων και συναφών πρώτων υλών την ημέρα μέσω του στενού θα αποτρέψει την κρίση για τους αγρότες. Αυτό που λείπει, είπε, είναι «η πολιτική βούληση».

«Δεν μπορούμε να αναβάλλουμε τι είναι δυνατό να γίνει και τι είναι επείγον να γίνει -- δηλαδή να αφήσουμε τα λιπάσματα να διασχίσουν το Ορμούζ και, μέσω αυτού, να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο μαζικής επισιτιστικής ανασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν δέχεται το αίτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου η Βαλένθια για το Game 5

14:05ΥΓΕΙΑ

Ηλιούπολη: Νεκρή η μία 17χρονη - Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η φίλη της

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη - Αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb: «Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν»

14:03ANNOUNCEMENTS

H THYREOS CYBER παρουσιάζει την Palestra: Ένα πρωτοποριακό προϊόν κυβερνοασφάλειας

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: 56χρονος βρέθηκε νεκρός μετά την απολογία του για παιδική πορνογραφία

14:01ΕΥ ΖΗΝ

8 συμπληρώματα που πρέπει να μην τα παίρνετε με μαύρη σοκολάτα

13:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Δανία για να ανοίξουν τρεις νέες βάσεις στην Γροιλανδία

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρός βρέθηκε 56χρονος λίγες ώρες μετά την απολογία του για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από τον ΟΗΕ: Έρχεται παγκόσμια επισιτιστική κρίση αν παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Αύριο οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια

13:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θρίλερ με το eBay: Όχι στην πρόταση $56 δισ. της GameStop και στο βάθος επιθετική εξαγορά

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στον Όλυμπο: Σώοι και ασφαλείς οι δύο άνδρες που αναζητούνταν

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Σαράγεβο: Μέλος βασιλικής οικογένειας έκανε σαφάρι ανθρώπων από... ελικόπτερο!

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα προθεσμία πήρε ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της συζύγου του

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στα δικαστήρια οι αδερφές του 21χρονου Νικήτα για δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες Iron Dome στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την ενίσχυση της άμυνας τους

13:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλιούπολη: Τα δύο κορίτσια είχαν κλειδώσει την πόρτα της ταράτσας -Τα νεότερα για την κατάστασή τους

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε

13:15WHAT THE FACT

Από την πρώτη ατομική βόμβα γεννήθηκε ένα υλικό που δεν είχε ξαναδεί ποτέ ο άνθρωπος

13:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσπρωτία: Κλοπή-μαμούθ σε επιχείρηση - Συνελήφθη εργαζόμενος που άρπαξε 146.600 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

12:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στην Ηλιούπολη: Έπεσαν από τον 6ο όροφο δύο 17χρονες - Σε σοβαρή κατάσταση στο Ασκληπιείο

11:43LIFESTYLE

Αδελφή Σταύρου Φλώρου στο Newsbomb: «Το πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω, σοβαρά χτυπημένο και το άλλο -Είχε σημαδούρα, την Πέμπτη θα είμαστε Αγ. Δομίνικο»

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

11:16LIFESTYLE

Survivor: Οριστικό τέλος από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ – Η κατάσταση των παικτών και η επιστροφή

13:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλιούπολη: Τα δύο κορίτσια είχαν κλειδώσει την πόρτα της ταράτσας -Τα νεότερα για την κατάστασή τους

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: «Είναι ζωντανός από θαύμα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 22χρονου παίκτη του Survivor

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση - Τα τελευταία νέα της υγείας του

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Ατζούν Ιλιτζαλί για ατύχημα Σταύρου Φλώρου στο Survivor: «Είμαι πολύ στενοχωρημένος, πρέπει εκτάκτως να πάω στον Άγιο Δομίνικο»

11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για drone στη Λευκάδα: Είναι ουκρανικό, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στα δικαστήρια οι αδερφές του 21χρονου Νικήτα για δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Κανονικά θα κυκλοφορήσουν τα ΜΜΜ – Τι θα γίνει με τα σχολεία

12:51ΥΓΕΙΑ

Ηλιούπολη: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση οι δύο 17χρονες - Διακομίσθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικό θρίλερ στη Μεσόγειο: Τι κρύβει η μυστηριώδης βύθιση του ρωσικού πλοίου Ursa Major - Αποκαλυπτική έρευνα του CNN

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Survivor ατύχημα: Πώς χτύπησε τον Σταύρο Φλώρο το σκάφος - Οι δραματικές στιγμές

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Μαλλιαρός: Ποιος είναι ο δεύτερος παίκτης του Survivor που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ